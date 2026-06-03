Suomen Kulttuurirahasto

Piia Kleemola-Välimäki Kulttuurirahaston Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rahastojen päälliköksi

19.8.2026 15:42:09 EEST | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote

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Kulttuurin ja yliopistokoulutuksen laaja-alainen osaaja Piia Kleemola-Välimäki aloittaa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan rahastojen päällikkönä 1.9.2026.

Piia Kleemola
Piia Kleemola Netta Hautamäki/Seppälän valokuvaamo

Piia Kleemola-Välimäki siirtyy Kulttuurirahastoon Taideyliopiston Seinäjoen yksiköstä. Siellä hän on työskennellyt eri rooleissa yli kaksikymmentä vuotta, viimeiset viisi koulutuspäällikkönä ja yksikön vetäjänä.

Kleemola-Välimäki on musiikin tohtori, kansanmuusikko ja viulisti. Hän on tehnyt taiteellista uraa solistina ja yhtyeissä, kiertänyt maailmaa muusikkona, levyttänyt laajasti ja työskennellyt taiteellisen tutkimuksen parissa.

Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa ovat Kleemola-Välimäelle tuttuja alueita. Hän on asunut ja työskennellyt Etelä-Pohjanmaalla useiden vuosikymmenten ajan ja asunut myös Tampereella.

Kleemola-Välimäki tuo Kulttuurirahastoon vahvaa kokemusta yliopistomaailmasta ja taiteen koulutuksesta, mutta myös kulttuurikentän ruohonjuuritasolta. Hän tuntee tieteen ja taiteen rahoituksen eri puolet apurahansaajana, vertaisarvioijana ja hankehallinnon ammattilaisena.

”Odotan innostuneena tulevaa tehtävääni. Pääsen mukaan organisaatioon, jolla on pitkä historia ja joka tekee ainutlaatuista työtä kulttuurin ja sivistyksen hyväksi. Minulla on isot saappaat täytettävänä ja varmasti paljon töitä edessä, mutta on hienoa päästä kehittämään kahden maakuntarahaston toimintaa”, Kleemola-Välimäki sanoo.

Uudessa tehtävässään Kleemola-Välimäki vastaa Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan rahastojen toiminnasta ja kehittämisestä. Hän rakentaa ja ylläpitää alueiden elinvoimaa tukevia verkostoja sekä edistää apurahaprosessin sujuvuutta.

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Piia Kleemola
Piia Kleemola
Netta Hautamäki/Seppälän valokuvaamo
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Tietoja julkaisijasta

Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.

Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia. 

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