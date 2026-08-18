SDP:n Joona Räsänen: Rohkeneeko Orpo ottaa kunnian kaikista hallituksen ”saavutuksista”?
18.8.2026 17:38:21 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo hehkutti tiistaina Kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa, että kokoomus kehtaa ottaa kunnian Suomen talouden käänteestä. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kannustaa Orpoa rohkeuteen ottaa kunnia myös kaikista muista hallituksen ”saavutuksista”.
- Rohkeneeko Orpo ottaa kunnian myös hallituksensa ennätyksellisestä velkaantumisesta? Tai Euroopan korkeimmasta työttömyydestä? Entä lapsiperheköyhyyden lisäämisestä? Vai siitä, että ministerien tuloluokkaa on hellitty yli kymmenkertaisilla veronkevennyksillä tavalliseen suomalaiseen verrattuna, kysyy Räsänen.
- Orpon on turha poimia rusinoita pullasta. Ei voi olla niin, että kaikki myönteiset uutiset ovat hallituksen ansioita ja huonot uutiset aina jonkun muun vika. Kokoomuksen ylimielisyydelle tekisi hyvää joskus ottaa kunnia myös omista epäonnistumisista, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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