Aluehallitus päätti ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyvistä yhteistoimintaneuvotteluista
18.8.2026 18:39:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan tiistaina 18.8. yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Yhteistoimintamenettelyn kohteena on koko Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatio ja henkilöstö.
Yhteistoimintaneuvottelut liittyvät hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion valmisteluun. Ensi vuoden talousarviossa hyvinvointialueen toimintaa on edelleen sopeutettava aluevaltuuston kesäkuussa hyväksymän arviointimenettelyn toimenpideohjelman mukaisesti. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät, 308 miljoonaa euroa on katettava vuoteen 2030 mennessä. Ensi vuonna sopeutustarve on noin 60 miljoonaa euroa.
Muutoksien arvioidaan olevan henkilötyövuosien vähennyksenä enintään 570 henkilötyövuotta. Hyvinvointialueen henkilöstön vuosittainen vaihtuvuus on noin 600 henkilöä. Arvio muista henkilöstövaikutuksista, kuten esimerkiksi palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutosten kohdentumisesta ja määrästä, tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä. Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön määrä on noin 12 500 henkilöä.
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Aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toiminnasta ja taloudesta
Keski-Suomen hyvinvointialueen tulosennusteen mukaan hyvinvointialueelle kertyy ylijäämää 7,1 miljoona euroa tänä vuonna. Se on hienoisesti enemmän kuin kesäkuussa hyväksytyssä muutostalousarviossa, jonka mukaan ylijäämää olisi kertynyt tänä vuonna 4,1 miljoona euroa.
Talousarviota parempi ennuste perustuu konsernipalvelujen talousarvion ennakoituun alittamiseen. Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toimintakulut olivat 16 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulosennusteessa on vielä epävarmuuksia, koska kustannuksia painottuu loppuvuoteen.
Asiakastyytyväisyys on viime vuoden tasolla suositteluindeksin ollessa 66. Sairaspoissaolot ovat myös vähentyneet hienoisesti sairaspoissaoloprosentin ollessa 4,53 prosenttia.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee puolivuosikatsauksen tiedoksi.
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Aluehallitus hylkäsi hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpanon muutoksesta tehdyt oikaisuvaatimukset
Aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset, jotka oli tehty hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpanon muutoksesta.
Oikaisuvaatimusten hylkäämisten perusteluna on, että hallintosäännössä oleva professiojohtajien osallistuminen hyvinvointialueen johtoryhmätyöhön ei edellytä johtoryhmän jäsenyyttä ja hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä.
Hyvinvointialuejohtaja on tiivistänyt hyvinvointialueen johtoryhmän toimintaa ja kokoonpanoa 14 henkilöön aiemmasta 19 henkilöstä.
Aluehallitus kokoontuu ensi keväänä tiistaisin klo 13
Aluehallituksen ensi kevään kokouspäivät ovat tiistaisin ja kokoukset alkavat klo 13. Kokouspäivämäärät ovat 19.1, 9.2., 9.3., 30.3., 6.4., 27.4., 11.5., 25.5. ja 15.6. Tämän lisäksi päätettiin varapäiväksi 16.2.
Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että sen kokousajankohdat olisivat ensi keväänä 23.2., 16.3., 4.5. ja 8.6. Kokoukset alkaisivat klo 16.
Servica Oy:n ja DigiFinland Oy:n osakassopimuksiin muutoksia
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Servica Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja hyväksyi osaltaan osakassopimuksen muutokset. Yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta muutetaan, jotta ne vastaavat hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja sekä huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä.
Aluehallitus hyväksyi osaltaan DigiFinland Oy:n esittämät muutokset nimitysvaliokunnan työjärjestykseen ja osakassopimukseen. Muutokset liittyvät siihen, että nimitysvaliokunnan tehtävä ja rooli yhtiön hallituksen muodostamisessa on muuttumassa. Muutoksen tavoitteena on, että hallituksen kokoonpano vastaisi paremmin yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteita.
Muut asiat
Aluehallitus hyväksyi hankintasuunnitelman 2026 täydennykset. Hankintasuunnitelmaa päivitetään ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palveluiden ja kotihoidon sekä sosiaalihuollon asiakasjärjestelmän osalta.
Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmän hankinta-arvoa kasvatetaan varautumana siihen, että hankittavan järjestelmän tekoälyominaisuudet paranevat. Tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa tullaan vielä arvioimaan kustannushyötylaskelmien ja takaisinmaksusuunnitelmien kautta. Ominaisuuksia otetaan käyttöön vain, mikäli ne tuottavat merkittäviä säästöjä toimintaprosesseissa.
Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen hankinta-arvoa korotetaan. Hyvinvointialue tavoittelee ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palveluissa nykyistä suurempaa peittävyyttä, mihin alkuperäisessä hankintasuunnitelmassa 2026 on varauduttu.
Kotihoidon hankinta-arvoa korotetaan aiemmasta, sillä asiakkaiden määrä arvioidaan tällä hetkellä suuremmaksi kuin alkuperäisessä hankintasuunnitelmassa 2026.
Lisäksi aluehallitus merkitsi toimintatuottojen laskutusprosessin tarkastuskertomuksen tiedoksi.
Aluehallitus hylkäsi HR-johtajan 29.6. tekemästä työkykypäällikön viran täyttämistä koskevasta viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026357 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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