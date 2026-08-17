UTU Excellence Oy vie Turun yliopiston monitieteistä osaamista kansainvälisille koulutusmarkkinoille
19.8.2026 10:23:02 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
UTU Excellence Oy koordinoi pääosaa Turun yliopiston elinkeinotoimintana harjoitettavasta täydennyskoulutuksesta ja koulutusviennistä.
Turun yliopisto vahvistaa asemaansa täydennyskoulutuksen ja koulutusviennin markkinoilla. Yliopiston monitieteistä ja laadukasta osaamista paketoidaan ja tarjotaan kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille uuden yhtiön, UTU Excellencen, kautta.
Yhtiö perustettiin alkuvuonna 2026 koordinoimaan pääosaa yliopiston elinkeinotoimintana harjoitettavaa maksullista koulutusta, kuten koulutusvientiä ja täydennyskoulutusta.
Tarkoituksena on vahvistaa yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.
– Turun yliopistolla on Suomessa ja ulkomailla hyvä maine. Olemme tehneet maksullista täydennyskoulutusta ja johtamiskoulutuksia jo yli 40 vuotta. Koulutuksemme ja palvelumme tunnetaan vaikuttavuudestaan, joten tästä on hyvä jatkaa yhdessä. UTU Excellencen myötä suomalaisen koulutusosaamisen vienti kansainvälisille markkinoille helpottuu ja tarjonta laajenee entisestään koulutuksilla ja palveluilla, yhtiön toimitusjohtajaksi toukokuussa valittu FT Ulla Heinonen sanoo.
Heinosella on pitkä kokemus johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä akateemisessa maailmassa, yrityssektorilla ja konsultoinnissa. Hän on toiminut vuodesta 2015 Turun yliopiston johtamiskoulutusyksikkö TSE EXEn johtajana.
– Tiedekunnat ovat olleet hyvin kiinnostuneita uudenlaisista foorumeista ja kohtaamismahdollisuuksista, joita yhtiö tarjoaa tutkijoille ja asiantuntijoille. Toiminnan myötä voi syntyä uusia tutkimusideoita, kun yliopiston kouluttajat ovat vuorovaikutuksessa eri alojen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyö rikastuttaa kaikin tavoin Turun yliopiston monitieteistä yhteisöä, Heinonen toteaa.
Heinosen mukaan yhtiössä tulee työskentelemään loppuvuoteen mennessä noin kaksikymmentä asiantuntijaa. Tuotot ohjataan sekä toimintaan osallistuvien yksiköiden että koko yliopiston kehittämiseen.
Yhtiön koko osakekannan omistaa yliopiston osakeomistuksia hallinnoiva UTU Holding Oy. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund. Jäseninä hallituksessa ovat vararehtorit Maija S. Peltola ja Tapio Salakoski sekä kauppakorkeakoulun työelämäprofessorit Patrik Anckar ja Riku Santala.
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Yhteyshenkilöt
Ulla HeinonentoimitusjohtajaUTU Excellence OyPuh:050 591 7199ulla.heinonen@utuexce.fi
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Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
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