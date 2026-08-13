Aalto-yliopisto tarjoaa valmiita oppituntimateriaaleja kyberturvallisuuden opettamiseen peruskoululaisille

Aalto-yliopiston Cyber Citizen -hankkeessa on koottu oppimateriaaleja, joita peruskoulun opettajat voivat hyödyntää opettaessaan oppilaille kyberturvallisuustaitoja. Aineistoa on työstetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Materiaaleista löytyy valmiita oppituntisisältöjä ja tehtäviä 3.–6.-luokille. Niiden avulla voidaan opettaa esimerkiksi turvallista netinkäyttöä, huijausten tunnistamista, henkilökohtaisten tietojen suojaamista ja kriittistä ajattelua.

Opettajan ei tarvitse rakentaa kokonaisuutta alusta asti itse, vaan materiaaleja voi käyttää sellaisenaan tai muokata oman luokan tarpeisiin. Materiaalin kokoamisessa on haluttu kiinnittää huomiota siihen, ettei kyberturvallisuuden opetus jäisi kiinni yksittäisen opettajan ajasta tai aiemmasta osaamisesta.

Materiaalit sisältävät kaksi kokonaisuutta:

Opettajille suunnatut koulutusmateriaalit , joiden avulla opettaja oppii keskeiset arjen kyberturvallisuuteen liittyvät asiat.

, joiden avulla opettaja oppii keskeiset arjen kyberturvallisuuteen liittyvät asiat. Valmiit oppituntimateriaalit ja tehtävät 3.–6.-luokkalaisille, joiden avulla opettaja voi opettaa esimerkiksi turvallista netinkäyttöä, huijausten tunnistamista, henkilökohtaisten tietojen suojaamista ja kriittistä ajattelua.

Kyberturva-asiantuntija Tuomas Heikkinen kertoo, että Cyber Citizen -hankkeen materiaaleilla halutaan tuoda kyberturvallisuustaidot osaksi tavallista kouluarkea. Koulun kautta tavoitetaan lähes kaikki lapset taustasta riippumatta, joten kouluilla on tärkeä rooli arjen keskeisten kyberturvataitojen opettamisessa.

”Kyberturvallisuuden opetus ei ainoastaan suojaa oppilaita verkon uhkilta, kuten huijauksilta, häirinnältä ja tietojen kalastelulta, vaan antaa heille myös valmiuksia toimia tulevaisuuden yhteiskunnassa, jossa nämä taidot ovat yhä tärkeämpi osa työelämää ja vapaa-aikaa”, Heikkinen sanoo.

Heikkinen huomauttaa, että lapset ja nuoret voivat käyttää digipalveluita teknisesti hyvinkin sujuvasti, mutta he eivät vielä välttämättä tiedä, mitä seurauksia omalla toiminnalla voi olla ja miten omaa turvallisuutta voi ylläpitää.

”Lasten ja nuorten turvallinen digiarki ei synny itsestään, vaan he tarvitsevat aikuisten tukea ja mahdollisuuksia oppia. Kun opetetaan kyberturvallisuustaitoja, lähtökohdaksi kannattaa ottaa lasten ja nuorten arjessa läsnä olevat asiat. Kyberturvallisuudessa on kuitenkin kyse turvallisuudesta ja sitä pitää harjoitella, aivan kuten liikenneturvallisuutta”, hän jatkaa.

Kyberturvallisuus ei ole kouluissa oma oppiaineensa, vaan sitä käsitellään erityisesti tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen yhteydessä sekä osana eri oppiaineita ja koulun arkea. Kyberturvallisuusopetuksen toteutuminen vaihtelee paljon kouluittain, kunnittain ja opettajittain.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan opetuksen määrä ja painotukset riippuvat usein opettajan omasta osaamisesta, kiinnostuksesta ja käytettävissä olevista materiaaleista, sillä opetussuunnitelma ei anna aiheeseen kovin yksityiskohtaisia ohjeita. Opetushallitus kuitenkin katsoo, että kyberturvallisuus on nähtävä lukutaidon kaltaisena kansalaistaitona, jota jokainen tarvitsee arjessa.

Linkki materiaaleihin: Kyberturvaa kouluarkeen

Materiaalit on lisensoitu Creative Commons BY-NC 4.0 -lisenssillä, joka sallii kouluille niiden käyttämisen ja muokkaamisen vapaasti opetukseen, kunhan tekijä mainitaan.

Cyber Citizen -hanketta rahoittaa Liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeen toteuttaja on Aalto-yliopisto.