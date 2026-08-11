Vastasyntyneiden ensisijoitus on toteutettava tulevalla hallituskaudella – vaurastumisen polulle jo vauvana
19.8.2026 10:53:49 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Vastasyntyneiden ensisijoituksen toteuttaminen on otettava seuraavan hallituksen ohjelmaan.
- Toteutusta varten on perustettava työryhmä, johon sidosryhmät kutsutaan mukaan.
- Ensisijoitukseen on pystyttävä sisällyttämään erilaisia sijoituskohteita ja -tuotteita, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastot, listatut arvopaperit sekä sijoitusvakuutukset.
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi näkee tänään 19.8.2026 julkistetun selvityksen vastasyntyneiden ensisijoituksesta tuovan selkeitä toteutusmalleja tulevan hallituksen ohjelmaan.
”On olennaista, että selvitys on tarkastellut ensisijoitukseen kelpaavia sijoituskohteita laajasti. Varsinkin rahastosijoitukset ovat vaivaton tapa aloittaa sijoittaminen ja hyödyntää siinä valmiiksi tarjottua palvelua”, Ahosniemi toteaa.
”Ensisijoitukseen on oltava tarjolla helposti lähestyttäviä vaihtoehtoja, jotta ensi kerran sijoittamiseen tutustuvat perheet innostuvat sen laajemmasta hyödyntämisestä”, Ahosniemi sanoo.
Rahastosijoittaminen suomalaisten keskuudessa suosituinta
”Vastasyntyneiden ensisijoitus tekisi Suomesta aidon edelläkävijän EU:ssa, jossa on viime vuosina voimakkaasti keskitytty kansalaisten säästämis- ja sijoitusmahdollisuuksien lisäämiseen ja selvitetty vaihtoehtoja siihen”, Ahosniemi tähdentää.
Suomalaiset ovat viime vuosina petranneet kansankapitalismissa ja ryhtyneet joukolla sijoittajiksi. Lähes 1,7 miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Yli 600 000 suomalaisella on säästö- tai sijoitusvakuutus. Noin miljoonalla suomalaisella on pörssiosakkeita.
”Suomalaiset on saatava vaurastumisen tielle jo elämän ensimetreistä lähtien. Siihen vastasyntyneiden ensisijoitus on erinomainen ja ennen kaikkea kauaskantoinen väline”, Ahosniemi sanoo.
Selvitys vastasyntyneiden ensisijoituksesta on lähetetty tänään lausuntokierrokselle. Selvitys tehtiin erillisen selvityshenkilön voimin.
”On hyvä, että asiaa on selvitetty huolella päätöksenteon pohjaksi. Hallituksen on asetettava toteutusta varten työryhmä vielä tällä vaalikaudella. Työryhmässä on oltava mukana sidosryhmiä”, Ahosniemi toteaa.
Finanssialan malli yhtenä pohjana nyt julkaistussa selvityksessä
Finanssiala julkaisi oman laajennettuun osakesäästötiliin perustuvan mallinsa vastasyntyneiden ensisijoitukseksi keväällä 2025. FA:n kehittämä malli kulkee nimellä Lapsen säästöstartti. Sen kulmakivet ovat seuraavat:
- Huoltajilta edellytetään aktiivisuutta Lapsen Säästöstartin käynnistämisessä sekä hallinnoinnissa.
- Sen hakeminen olisi kytketty eräisiin vanhemmuuteen liittyvien julkisten tukien hakemiseen.
- Säästöstarttiin kuuluu valtion luovuttama alkupääoma (esim. 300 euroa/syntyvä lapsi).
- Alkupääoma on keskeinen kannustin Säästöstartin avaamiselle sellaisille perheille, joille sijoittaminen ei ole entuudestaan tuttua. Riskin hajauttamisen näkökulmasta on tärkeää, että sijoitusvalikoima on laaja, eikä se saa rajoittua osakkeisiin.
- Säästöstartti voi sisältää erilaisia sijoituskohteita ja -tuotteita, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastot, listatut arvopaperit sekä sijoitusvakuutukset.
- Säästöstarttiin sijoitettua varallisuutta tai sen tuottoa ei ole mahdollista nostaa ennen lapsen täysi-ikäisyyttä
- Säästöstarttiin kuuluvaa varallisuutta tai sen tuottoa ei veroteta tänä aikana.
- Säästöstarttiin täytyy olla mahdollisuus tehdä lisäsijoituksia, joita on kohdeltava verotuksellisesti samoin kuin alkupääomaa.
- Alle 18-vuotiaan lapsen Säästöstartti ei vaikuta perheen saamiin sosiaalietuuksiin.
- Säästöstartin tarjoamisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen, eikä sen tarjoaminen saa edellyttää uuden ”tilin” tai muun uudenlaisen tuotteen kehittämistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 40 588 6834arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 400 807 025jussi.karhunen@finanssiala.fi
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