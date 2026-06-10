Kaisu-Maria Toiskallio kustantajaksi Intoon
20.8.2026 14:00:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Kaisu-Maria Toiskallio aloittaa 1. helmikuuta 2027 kustantajana Into Kustannuksessa. Kaisu-Maria siirtyy Intoon Kustannusosakeyhtiö Otavasta, jossa hän on toiminut lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtajana.
Kaisu-Marialla on pitkä ja monipuolinen kokemus kirja-alalta ja vahvat näytöt menestyksekkään kustannustoiminnan rakentamisesta. Hän on työskennellyt eri tehtävissä Otavassa vuodesta 2012 ja sitä ennen Gummeruksessa ja Akateemisessa Kirjakaupassa.
"Olen aivan valtavan innoissani siitä, mitä pääsen Innossa kustantajana tekemään. Tietokirjallisuudessa sukellan itselleni uuteen maailmaan, jännityskirjallisuudessa olen kotikentälläni ja viihteessä – erityisesti romantiikassa – näen valtavasti mahdollisuuksia. Saan oppia uutta, tuoda mukanani sen, minkä jo osaan, ja ennen kaikkea rakentaa yhdessä muiden kanssa. En malta odottaa!", Kaisu-Maria sanoo.
"Rakastan kustantamista, koska rakastan tarinoita ja ihmisiä niiden takana. Parasta tässä työssä on jaettu innostus: se hetki, kun tunnistaa tekstissä jotain erityistä, uskaltaa ajatella isosti ja lähtee yhdessä katsomaan, mitä kaikkea siitä voi syntyä. Itsekin kirjailijana saan katsoa kirjan matkaa kahdesta suunnasta, ja juuri se tekee tästä työstä minulle erityisen merkityksellisen."
Innon nykyinen kustantaja Satu Laatikainen keskittyy alkuvuodesta 2027 alkaen kirjailijan työhönsä. Hän jatkaa kuitenkin yhteistyötä myös Innon kanssa luovana kumppanina.
"Vuodet rohkeassa Into Kustannuksessa ovat olleet mittaamattoman arvokkaita. On ollut kunnia-asia työskennellä Innon kirjailijoiden kanssa ja tehdä monin tavoin vaikuttavia kirjoja. Sitä kaikkea kannan kiitollisena mukanani. Toivotan Kaisu-Marian tervetulleeksi Intoon! Häntä odottaa upea kirjailijajoukko ja innostava työyhteisö", Satu toteaa.
”Into julkaisee pitkäjänteisesti kirjoja, jotka lisäävät ymmärrystä muuttuvasta maailmasta ja tuovat iloa elämään. Olen iloinen, että Suomessa kirjallisuus ja lukeminen voivat hyvin ja vahvistuvat. Tätä rakennamme nyt yhdessä kokeneen ja monitaitoisen kustantajan ja kirjailijan Kaisu-Marian ja koko Into-yhteisön kanssa”, sanoo Risto Isomäki, Innon hallituksen puheenjohtaja ja kirjailija.
Lisätietoja: kustantaja Jaana Airaksinen, p. 045 633 4495, jaana.airaksinen@intokustannus.fi.
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea, riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi
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