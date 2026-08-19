Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.8.2026 13:49:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Laukaassa Liepeentiellä sattunut kahden kuorma-auton nokkakolari, osallistujina kolme henkilöä ja koira. Kaikki henkilöt lievästi loukkaantuneina, koira ehjä. Neljä pelastusyksikköä paikalla. Liikenne palautuu arviolta kello 14.00.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.8.2026
Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, liepeentie, Laukaa)
Kahden kuorma-auton nokkakolari. Yhteensä 3 osallista henkilöä sekä koira, kaikki henkilöt lievästi loukkaantuneina sairaalaan. Koira ei loukkaanutnut. Kummankin kuorma-auton keula kuljettajan puolelta kärsinyt vaurioita. Pelastuslaitokselta paikalla yhteensä 4 yksikköä. Liikenne saadaan kulkemaan arviolta kello 14.00. Siihen saakka liikenne poikki.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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