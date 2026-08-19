Kokoomuksen Wallinheimo: Ensisijoitus jokaiselle lapselle on investointi tulevaisuuteen
19.8.2026 13:52:59 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo iloitsee siitä, että hallitusohjelmaan kirjattu vastasyntyneiden osakesäästötili etenee. Tavoitteena on antaa jokaiselle vastasyntyneelle 300 euron ensisijoitus.
– Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään riippumatta vanhempiensa varallisuudesta. Ensisijoitus on konkreettinen investointi lapsen tulevaisuuteen, Wallinheimo sanoo.
Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Wallinheimon mukaan sen merkitys ei rajoitu sijoitettuun summaan, vaan uudistus avaisi jokaiselle lapselle oven pitkäjänteiseen säästämiseen ja omistamiseen. Se voisi samalla kannustaa vanhempia ja läheisiä kartuttamaan lapsen säästöjä vuosien aikana.
– Varallisuus ja taloudellinen turva kasaantuvat helposti niille, joilla on jo valmiiksi parhaat lähtökohdat. Nyt säästäminen ja sijoittaminen alkaisi luonnollisella tavalla myös niissä perheissä, joissa sijoittaminen ei ole tuttua. Ajan, sijoitustuottojen ja mahdollisten lisäsäästöjen myötä pienestäkin pesämunasta voi kasvaa merkittävä tuki itsenäisen elämän alkuun, Wallinheimo toteaa.
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo korostaa, ettei 300 euron sijoitus yksin poista vähävaraisuutta. Se voi kuitenkin vahvistaa lapsen taloudellisia valmiuksia ja ehkäistä vähävaraisuuden kasautumista elämän aikana.
– Kokoomus haluaa, että yhä useampi suomalainen voi rakentaa omaa taloudellista turvaansa ja on vähemmän riippuvainen yhteiskunnan tuista. Hyvinvointiyhteiskunnan on autettava silloin, kun apua tarvitaan, mutta samalla sen pitää antaa ihmisille välineitä vahvistaa omaa taloudellista itsenäisyyttään.
– Säästäminen, sijoittaminen ja omistaminen eivät saa olla vain hyväosaisten etuoikeuksia. Jokaiselle lapselle annettava pesämuna kertoo, että jokaisen tulevaisuuteen kannattaa uskoa ja investoida, Wallinheimo päättää.
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Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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