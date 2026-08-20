Lupa- ja valvontavirasto

Kainuun hyvinvointialueelle kehotus korjata kehitysvammaisten yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet

20.8.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta korjaamaan omavalvonnallisin toimenpitein kehitysvammaisten Rajamiehentien yksikön toiminnassa esille tulleet asiakkaiden epäasialliseen kohteluun johtaneet epäkohdat ja lainvastaisuudet. Lupa- ja valvontavirasto seuraa omavalvonnallisten toimenpiteiden toteutusta ja pyytää Kainuun hyvinvointialuetta toimittamaan 30.11.2026 mennessä selvityksen, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Ka­jaa­nis­sa toi­mi­va Ra­ja­mie­hen­tien yk­sik­kö tuot­taa eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien ke­hi­tys­vam­mai­sten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lua­su­mis­ta. Kainuun hyvinvointialue toimitti Lupa- ja valvontavirastolle toukokuussa 2026 lehdistötiedotteensa, jossa kertoi poliisin selvittävän epäiltyä henkilökunnan asiakkaisiin kohdistamaa epäasiallista käytöstä.  

Lupa- ja valvontavirasto katsoo valvonta-asiassa saamiensa selvitysten perusteella, että Rajamiehentien asiakkaiden oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun on vakavasti vaarantunut epäasiallisen kohtelun johdosta.  

Lupa- ja valvontavirasto on selvittänyt hyvinvointialueen ja Rajamiehentien yksikön omavalvonnallisia toimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta palvelunjärjestäjänä ja palveluntuottajana omavalvonnallisesti korjaamaan Rajamiehentien yksikön toiminnassa esille tulleet epäkohdat ja lainvastaisuudet, jotka ovat johtaneet asiakkaiden epäasialliseen kohteluun ja varmistamaan asiakkaiden hyvän kohtelun. 

Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää hyvinvointialueen asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualueen palvelualuepäällikön huomion ilmoitusvelvollisuuteen. 

“Hyvinvointialue ei noudattanut lainmukaista ilmoitusvelvollisuuttaan, jonka mukaan sen tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle palveluntuottajan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneet tapahtumat. Kainuun hyvinvointialue teki ilmoituksen asiasta Lupa- ja valvontavirastolle vasta pyyntömme jälkeen”, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen Lupa- ja valvontavirastosta. 

Lupa- ja valvontaviraston toimivaltaan ei kuuluu selvittää mahdollisia rikosoikeudellisia asioita. Lupa- ja valvontavirasto selvitti valvonnassaan hyvinvointialueen ja Rajamiehen yksikön omavalvonnan toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän ja -tuottajan omavalvonta on valvonnan ensisijaisin muoto. Omavalvonnalla varmistetaan palvelujen lainmukaisuus, laatu ja turvallisuus. 

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialueen omavalvonta sekä palvelunjärjestäjänä että palveluntuottajana on ollut puutteellista. Viraston saaman selvityksen perusteella hyvinvointialueen suunnittelemat toimet ovat asianmukaisia. Lupa- ja valvontavirasto päättää mahdollisista jatkotoimista, kun saa hyvinvointialueen selvityksen marraskuun lopussa.    

Lisätietoja:  

sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen, 0295 254 000, etunimi.sukunimi@lvv.fi 

Avainsanat

lupa- ja valvontavirastoomavalvontavalvontakehitysvammaiset

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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Lupa- ja valvontavirasto.

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