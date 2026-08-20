Kainuun hyvinvointialueelle kehotus korjata kehitysvammaisten yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet
20.8.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta korjaamaan omavalvonnallisin toimenpitein kehitysvammaisten Rajamiehentien yksikön toiminnassa esille tulleet asiakkaiden epäasialliseen kohteluun johtaneet epäkohdat ja lainvastaisuudet. Lupa- ja valvontavirasto seuraa omavalvonnallisten toimenpiteiden toteutusta ja pyytää Kainuun hyvinvointialuetta toimittamaan 30.11.2026 mennessä selvityksen, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.
Kajaanissa toimiva Rajamiehentien yksikkö tuottaa erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista. Kainuun hyvinvointialue toimitti Lupa- ja valvontavirastolle toukokuussa 2026 lehdistötiedotteensa, jossa kertoi poliisin selvittävän epäiltyä henkilökunnan asiakkaisiin kohdistamaa epäasiallista käytöstä.
Lupa- ja valvontavirasto katsoo valvonta-asiassa saamiensa selvitysten perusteella, että Rajamiehentien asiakkaiden oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun on vakavasti vaarantunut epäasiallisen kohtelun johdosta.
Lupa- ja valvontavirasto on selvittänyt hyvinvointialueen ja Rajamiehentien yksikön omavalvonnallisia toimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta palvelunjärjestäjänä ja palveluntuottajana omavalvonnallisesti korjaamaan Rajamiehentien yksikön toiminnassa esille tulleet epäkohdat ja lainvastaisuudet, jotka ovat johtaneet asiakkaiden epäasialliseen kohteluun ja varmistamaan asiakkaiden hyvän kohtelun.
Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää hyvinvointialueen asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualueen palvelualuepäällikön huomion ilmoitusvelvollisuuteen.
“Hyvinvointialue ei noudattanut lainmukaista ilmoitusvelvollisuuttaan, jonka mukaan sen tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle palveluntuottajan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneet tapahtumat. Kainuun hyvinvointialue teki ilmoituksen asiasta Lupa- ja valvontavirastolle vasta pyyntömme jälkeen”, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen Lupa- ja valvontavirastosta.
Lupa- ja valvontaviraston toimivaltaan ei kuuluu selvittää mahdollisia rikosoikeudellisia asioita. Lupa- ja valvontavirasto selvitti valvonnassaan hyvinvointialueen ja Rajamiehen yksikön omavalvonnan toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän ja -tuottajan omavalvonta on valvonnan ensisijaisin muoto. Omavalvonnalla varmistetaan palvelujen lainmukaisuus, laatu ja turvallisuus.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialueen omavalvonta sekä palvelunjärjestäjänä että palveluntuottajana on ollut puutteellista. Viraston saaman selvityksen perusteella hyvinvointialueen suunnittelemat toimet ovat asianmukaisia. Lupa- ja valvontavirasto päättää mahdollisista jatkotoimista, kun saa hyvinvointialueen selvityksen marraskuun lopussa.
Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen, 0295 254 000, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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