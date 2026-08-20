Kainuun hyvinvointialueelle kehotus korjata kehitysvammaisten yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet

Ka­jaa­nis­sa toi­mi­va Ra­ja­mie­hen­tien yk­sik­kö tuot­taa eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien ke­hi­tys­vam­mai­sten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lua­su­mis­ta. Kainuun hyvinvointialue toimitti Lupa- ja valvontavirastolle toukokuussa 2026 lehdistötiedotteensa, jossa kertoi poliisin selvittävän epäiltyä henkilökunnan asiakkaisiin kohdistamaa epäasiallista käytöstä.

Lupa- ja valvontavirasto katsoo valvonta-asiassa saamiensa selvitysten perusteella, että Rajamiehentien asiakkaiden oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun on vakavasti vaarantunut epäasiallisen kohtelun johdosta.

Lupa- ja valvontavirasto on selvittänyt hyvinvointialueen ja Rajamiehentien yksikön omavalvonnallisia toimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta palvelunjärjestäjänä ja palveluntuottajana omavalvonnallisesti korjaamaan Rajamiehentien yksikön toiminnassa esille tulleet epäkohdat ja lainvastaisuudet, jotka ovat johtaneet asiakkaiden epäasialliseen kohteluun ja varmistamaan asiakkaiden hyvän kohtelun.

Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää hyvinvointialueen asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualueen palvelualuepäällikön huomion ilmoitusvelvollisuuteen.

“Hyvinvointialue ei noudattanut lainmukaista ilmoitusvelvollisuuttaan, jonka mukaan sen tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle palveluntuottajan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneet tapahtumat. Kainuun hyvinvointialue teki ilmoituksen asiasta Lupa- ja valvontavirastolle vasta pyyntömme jälkeen”, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen Lupa- ja valvontavirastosta.

Lupa- ja valvontaviraston toimivaltaan ei kuuluu selvittää mahdollisia rikosoikeudellisia asioita. Lupa- ja valvontavirasto selvitti valvonnassaan hyvinvointialueen ja Rajamiehen yksikön omavalvonnan toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän ja -tuottajan omavalvonta on valvonnan ensisijaisin muoto. Omavalvonnalla varmistetaan palvelujen lainmukaisuus, laatu ja turvallisuus.

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialueen omavalvonta sekä palvelunjärjestäjänä että palveluntuottajana on ollut puutteellista. Viraston saaman selvityksen perusteella hyvinvointialueen suunnittelemat toimet ovat asianmukaisia. Lupa- ja valvontavirasto päättää mahdollisista jatkotoimista, kun saa hyvinvointialueen selvityksen marraskuun lopussa.

Lisätietoja:

sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tihinen, 0295 254 000, etunimi.sukunimi@lvv.fi