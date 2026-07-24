KKO hylkäsi kaikki valituslupahakemukset ns. Dödspatrullen-jutussa
21.8.2026 10:00:00 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupia järjestäytyneen rikollisryhmän osana tehdyistä törkeistä huumausainerikoksista tuomituille henkilöille.
Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa asiassa 28.06.2024 ja Helsingin hovioikeus 23.12.2025. Alemmat oikeusasteet tuomitsivat vastaajat 15.11.2022–20.4.2023 tapahtuneista törkeistä huumausainerikoksista ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Alemmat oikeusasteet katsoivat, että rikokset oli tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, mutta hovioikeuden mukaan tekojen yhteys nimenomaan Dödspatrullen-rikollisryhmään jäi selvittämättä.
Kahdeksan vastaajaa haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi kaikki valituslupahakemukset. Hovioikeuden tuomio jää siten pysyväksi.
Asian diaarinumero KKO:ssa: R 1/2026/515
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esittelijä Elina Elo, p. 029 564 0071, elina.elo(at)oikeus.fi
Asiakirjatilaukset: viestinta.kko(at)oikeus.fi
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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
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