Osavuosikatsaus: Hyvinvointialueen palvelut pystytty järjestämään pääosin hyvin – taloudessa riskejä
19.8.2026 15:49:28 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut on pystytty järjestämään kuluvana vuonna pääosin hyvin, selviää Pirkanmaan hyvinvointialueen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta. Talouden ylijäämäennuste oli kesäkuussa kuitenkin hiukan talousarviota pienempi. Henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut edelleen. Aluehallitus käsittelee osavuosikatsausta maanantaina 24.8. Aluehallituksessa käsitellään myös psykiatrian avohoidon poliklinikoiden keskittämistä ja liikkuvan yksikön laajentamista koko Pirkanmaalle.
Asiakkaiden palvelut on pystytty järjestämään pääosin hyvin lakisääteisten ja hyvinvointialueen omien tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiaista 89 % pääsi hoitoon hoitotakuun mukaisesti kahdessa viikossa ja kaikki yli 23-vuotiaat pääsivät hoitoon kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa 84 prosenttia 0-22-vuotiaista pääsi hoitoon kolmessa kuukaudessa ja yli 23-vuotiaista 97 % puolessa vuodessa. Erikoissairaanhoidossa 96 % potilaista hoidettiin hoitotakuun sisällä.
Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 89 % asiakkaista otti paikan vastaan alle kolmessa kuukaudessa.
Kesäkuussa aluevaltuusto hyväksyi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen pitkän aikajänteen kehittämisohjelman. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan myönsi hyvinvointialueelle 2,9 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuusmallin (omalääkärimalli) kehittämiseen.
Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin alkuvuonna, mutta Tampereen kaupunkiseudulla on alueellisia puutteita. Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla muu taajama- ja haja-asutusalueilla. Saavuttamisen aikatavoite, joka toteutuu 90 % tehtävistä, täyttyi kaikissa riskiluokissa.
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteishanke on saanut rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahastolta rauniopelastuksen kehittämiseen.
Kesäkuussa toteutetussa henkilöstön Fiilismittari-kyselyssä henkilöstön suositteluhalukkuus parani edellisen kyselyn tuloksista +3:sta +7:ään. Tämä oli hyvinvointialueen tähän mennessä paras tulos. Sairauspoissaolot ovat pysyneet lähes samalla tasalla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.
Ylijäämäennuste pienentynyt
Ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvinvointialueelle kertyi 67 miljoonaa euroa ylijäämää. Katettavaa alijäämää on yhteensä 68 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen toteumaksi ennustetaan hieman talousarviota pienempää eli 82,7 miljoonan euron ylijäämää.
Hyvinvointialueen taloustilanne sisältää edelleen riskejä. Talousarviota pienemmän ylijäämäennusteen on aiheuttanut poistojen ennakoitua suurempi ennuste sekä ostopalvelujen kasvu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi loppuvuoden talouteen vaikuttaa palkkojen 2,27 % yleiskorotus. Myös muutos kalliiden lääkkeiden korvauksissa ja kustannusvastuun siirto Kelalta hyvinvointialueille aiheuttaa paineita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiselle.
Psykiatrian avohoidon keskittämistä suunnitellaan, liikkuva tiimi tueksi
Aluehallitukselle esitetään 24.8. myös, että psykiatrian avohoidon palvelut keskitettäisiin Tampereella sijaitseville erikoistuneille poliklinikoille. Suunnitelman toteutuessa kaikkien pirkanmaalaisten käytössä olisivat samat yhdenvertaiset tutkimus-, hoito- ja terapiapalvelut. Hoidon sisältö määräytyisi jatkossa potilaan tarpeen eikä kotikunnan perusteella.
Avohoidon osana toimisi myös koko Pirkanmaan kattava liikkuva tiimi, jonka avulla voitaisiin tarjota apua niille, jotka eivät voi asioida vastaanotolla tai käyttää etäpalveluja. Myös psykiatrian etäyhteydellä toimivia palveluja kehitetään hoidon joustavuuden ja saatavuuden lisäämiseksi.
Aluehallituksen esitykseen sisältyy myös suunnitelma, jonka mukaan Sastamalan ja Valkeakosken psykiatrian poliklinikoiden henkilöstö siirtyisi Tampereelle. Tätä valmisteltaisiin yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
Katso aluehallituksen esityslista 24.8.2026 verkossa
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kuosmanen TaruSosiaali- ja terveysjohtajaPuh:040 704 7337taru.kuosmanen@pirha.fi
Virtanen PasiTalousjohtajaPuh:040 779 9002pasi.virtanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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