Markkinaoikeuden päätös sähköverkkojen valvonnasta on ongelmallinen ennakollisen valvonnan uskottavuuden kannalta
19.8.2026 15:19:22 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Markkinaoikeus on antanut päätöksen sähköverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä koskevassa asiassa. Kyse oli Energiaviraston vuosille 2022 ja 2023 tekemistä muutoksista lainvoimaisiin vahvistuspäätöksiin kesken valvontajaksoa. Lähes kaikki Suomen sähkönjakeluverkkoyhtiöt valittivat muutoksista. Markkinaoikeus on hylännyt yhtiöiden valitukset.
Energiavirasto muutti sähkönjakeluverkkoyhtiöitä koskevia lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä kesken vuosia 2020–2023 koskeneen valvontajakson. Muutokset koskivat vuosia 2022 ja 2023. Energiavirasto perusteli muutoksia 1.8.2021 voimaan tulleilla sähkömarkkinalain muutoksilla. Lainmuutoksella osalle sähkönjakeluverkkoyhtiöistä annettiin lisäaikaa toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.
Sähköverkkoyhtiöiden näkemyksen mukaan Energiaviraston tekemät muutokset olivat osin lainvastaisia. Markkinaoikeus hylkäsi yhtiöiden valituksen 19.8.2026 antamallaan päätöksellä.
Energiateollisuus pitää valvontamenetelmien kehittämistä tärkeänä ja välttämättömänä, mutta katsoo, ettei lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä tulisi muuttaa kesken valvontajakson tavalla, joka heikentää valvonnan ennakoitavuutta.
Energiateollisuus pitää ratkaisua valitettavana verkkoyhtiöiden oikeusturvan sekä pitkäjänteisen investointi- ja toimintaympäristön näkökulmasta. Ennakoitava ja johdonmukainen sääntely on välttämätöntä, jotta sähköverkkoihin voidaan tehdä asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta tarpeellisia investointeja.
Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Seuraavaksi sähköverkkoyhtiöt tutustuvat ratkaisuun ja sen perusteluihin huolellisesti sekä arvioivat mahdollisia jatkotoimia.
Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä:
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Regulaatio: Regulaation tarkoituksena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat kaikkien verkon käyttäjien saatavilla sovitun laatuisina, tasapuolisesti ja kohtuuhintaan: Suomessa Energiavirasto toimii kansallisena regulaattorina.
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Valvontajakso: Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Nykyinen jakso kattaa vuodet 2024–2027. Edellinen jakso kattoi vuodet 2020-2023.
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Valvontamenetelmät: Energiavirasto vahvistaa etukäteen kahdeksaksi vuodeksi (=kahden valvontajakson ajaksi) verkkoyhtiöille valvontamenetelmät. Valvontamenetelmillä määritetään verkkotoiminnalle yhtiökohtainen sallittu liikevaihto.
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Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiajärjestelmäPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
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