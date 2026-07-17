Markkinaoikeuden päätös sähköverkkojen valvonnasta on ongelmallinen ennakollisen valvonnan uskottavuuden kannalta

Energiavirasto muutti sähkönjakeluverkkoyhtiöitä koskevia lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä kesken vuosia 2020–2023 koskeneen valvontajakson. Muutokset koskivat vuosia 2022 ja 2023. Energiavirasto perusteli muutoksia 1.8.2021 voimaan tulleilla sähkömarkkinalain muutoksilla. Lainmuutoksella osalle sähkönjakeluverkkoyhtiöistä annettiin lisäaikaa toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Sähköverkkoyhtiöiden näkemyksen mukaan Energiaviraston tekemät muutokset olivat osin lainvastaisia. Markkinaoikeus hylkäsi yhtiöiden valituksen 19.8.2026 antamallaan päätöksellä.

Energiateollisuus pitää valvontamenetelmien kehittämistä tärkeänä ja välttämättömänä, mutta katsoo, ettei lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä tulisi muuttaa kesken valvontajakson tavalla, joka heikentää valvonnan ennakoitavuutta.

Energiateollisuus pitää ratkaisua valitettavana verkkoyhtiöiden oikeusturvan sekä pitkäjänteisen investointi- ja toimintaympäristön näkökulmasta. Ennakoitava ja johdonmukainen sääntely on välttämätöntä, jotta sähköverkkoihin voidaan tehdä asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta tarpeellisia investointeja.

Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Seuraavaksi sähköverkkoyhtiöt tutustuvat ratkaisuun ja sen perusteluihin huolellisesti sekä arvioivat mahdollisia jatkotoimia.

Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä:

Regulaatio: Regulaation tarkoituksena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat kaikkien verkon käyttäjien saatavilla sovitun laatuisina, tasapuolisesti ja kohtuuhintaan: Suomessa Energiavirasto toimii kansallisena regulaattorina.

Valvontajakso: Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Nykyinen jakso kattaa vuodet 2024–2027. Edellinen jakso kattoi vuodet 2020-2023.