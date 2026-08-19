Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.8.2026 15:20:31 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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KORJAUS EDELLISEEN: kyseessä 2 henkilöautoa. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.8.2026

Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, liepeentie, Laukaa)

KORJAUS ALLA OLEVAAN: Kyseessä oli kuitenkin 2 henkilöautoa. 

Kahden kuorma-auton nokkakolari. Yhteensä 3 osallista henkilöä sekä koira, kaikki henkilöt lievästi loukkaantuneina sairaalaan. Koira ei loukkaanutnut. Kummankin kuorma-auton keula kuljettajan puolelta kärsinyt vaurioita.  Pelastuslaitokselta paikalla yhteensä 4 yksikköä. Liikenne saadaan kulkemaan arviolta kello 14.00. Siihen saakka liikenne poikki. 

Lisätietoja: klo xx.xx jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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