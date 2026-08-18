Vihreiden Pyhälammi ja Väre: YEL- muutoksen piti tuoda selkeyttä ja vapautta – hallituksen esitys tuotti pettymystä ja hämmennystä

– Aloitteleville ja pienituloisimmille yrittäjille uhkaa langeta suurempi lasku järjestelmän rahoittamisesta. Olemme jo aiemmin ehdottaneet, että maksu olisi progressiivinen sen sijaan, että tietyn rajan kohdalla tulee täysi prosenttiosuus heti, Pyhälammi painottaa.



Hallituksen esitysluonnos julkaistiin kesäkuussa ja lausuntokierros päättyi 5.8.2026. Tavoitteena on, että uudistus tulisi voimaan 1.1.2028.



– Tarkoituksena oli tehdä järjestelmästä ymmärrettävämpi ja selkeämpi, mutta tässä tavoitteessa onnistuttiin todella heikosti. Lisäksi yllättäviin tilanteisiin kuten yrittäjän sairastumiseen, kaivattaisiin lisää joustoa. Tähänkään asiaan ei tässä luonnoksessa ole tartuttu yrittäjien toivomalla tavalla, Väre toteaa.