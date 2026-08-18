Vihreät - De Gröna

Vihreiden Pyhälammi ja Väre: YEL- muutoksen piti tuoda selkeyttä ja vapautta – hallituksen esitys tuotti pettymystä ja hämmennystä

19.8.2026 15:50:39 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreiden varapuheenjohtaja Pyhälämmi ja puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Väre huomauttavat, että hallituksen esitys YEL järjestelmään liittyvistä muutoksista tuovat laihaa lohtua mikro- ja pienyrittäjille suurista lupauksista huolimatta.

Varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi
Varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi

– Aloitteleville ja pienituloisimmille yrittäjille uhkaa langeta suurempi lasku järjestelmän rahoittamisesta. Olemme jo aiemmin ehdottaneet, että maksu olisi progressiivinen sen sijaan, että tietyn rajan kohdalla tulee täysi prosenttiosuus heti, Pyhälammi painottaa. 

Hallituksen esitysluonnos julkaistiin kesäkuussa ja lausuntokierros päättyi 5.8.2026. Tavoitteena on, että uudistus tulisi voimaan 1.1.2028.

– Tarkoituksena oli tehdä järjestelmästä ymmärrettävämpi ja selkeämpi, mutta tässä tavoitteessa onnistuttiin todella heikosti. Lisäksi yllättäviin tilanteisiin kuten yrittäjän sairastumiseen, kaivattaisiin lisää joustoa. Tähänkään asiaan ei tässä luonnoksessa ole tartuttu yrittäjien toivomalla tavalla, Väre toteaa.

Avainsanat

yelyrittäjäthallituskritiikkivihreät

Yhteyshenkilöt

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Varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi
Varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi
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