Koirien kiinnipitoaika päättyy torstaina 20.8. – huomioi nämä asiat
19.8.2026 16:49:47 EEST | Suomen Kennelliitto ry | Tiedote
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa torstaina 20. elokuuta. Kiinnipitoajan päättyminen koskee pääasiassa metsästyskoiria, sillä koiran vapaana pitämiseen tarvitaan metsästysoikeuden haltijan lupa. Muillekin kuin metsästyskoirille löytyy kuitenkin paljon paikkoja, joissa koiraa saa ulkoiluttaa, myös vapaana.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa torstaina 20. elokuuta, ja samalla metsästyskausi käynnistyy esimerkiksi sorsalintujen osalta.
Muita kuin metsästyskoiria kiinnipitoajan päättyminen ei pääasiassa koske, sillä koiran vapaana pitämiseen tarvitaan metsästysoikeuden haltijan lupa. Taajamissa taas koirien kytkettynä pitämistä koskevat samat säännöt ympäri vuoden.
Kiinnipitoajan päättyminen liittyy metsästykseen
Koirien kiinnipitoajasta säädetään metsästyslaissa, ja oikeus pitää koiraa vapaana liittyy juuri metsästämiseen. Metsästysoikeuden haltija – eli maanomistaja tai usein paikallinen metsästysseura – päättää lain mukaan koirien vapaana pitämisestä.
Kaikilla metsälenkeille suuntaavilla koirilla ei siis ole oikeutta vapaana juoksemiseen. Koirille on onneksi tarjolla paljon paikkoja, joissa niiden kanssa pääsee ulkoilemaan, myös vapaana.
Koirille luvallisia paikkoja ulkoilla löytyy paljon
Taajama-alueilla koira on pidettävä lähtökohtaisesti kytkettynä, mutta myös taajamista löytyy hyviä ulkoilumahdollisuuksia koirille.
Vapaana koiria saa ulkoiluttaa esimerkiksi:
- koirapuistoissa
- koirametsissä
- koirien harjoituspaikoissa
- aidatuilla piha-alueilla
Koirametsät ovat aidattuja alueita, joihin koiranomistajat voivat varata maksua vastaan oman vuoronsa. Niiden määrä on kasvanut viime vuosina ympäri Suomen.
Kytkettynä koiran kanssa voi ulkoilla useimmissa paikoissa. Esimerkiksi käveleminen, juokseminen ja hiihtäminen yleisellä kuntoradalla tai koiraladulla on luvallista, ellei sitä ole erikseen kielletty kieltomerkillä. Luonnonsuojelualueilla koira on taas pidettävä aina kytkettynä.
Yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikoiksi varatuille alueille, toriaikana toreille tai yleiseen käyttöön kunnostetuille laduille tai urheilukentille koiraa ei saa viedä, ellei sitä ole erikseen sallittu. Koiran kiinnipitomääräyksistä löydät lisää tietoa Kennelliiton sivuilta.
Luoksetulo varmaksi ja koiran omistajatiedot kuntoon
Liikuitpa koirasi kanssa kytkettynä, aidatulla alueella tai metsällä, on luoksetulo yksi tärkeimmistä taidoista, joka tulee opettaa koiralle. Se on tärkeä turvallisuustekijä. Luoksetuloa tuleekin harjoitella koiran kanssa jo aivan pennusta lähtien. Hyviä vinkkejä luoksetulon harjoitteluun löydät Kennelliiton sivuilta.
Joskus voi kuitenkin käydä niin, että koira karkaa. Silloin koiralle tehty tunnistusmerkintä ja ajan tasalla pidetyt omistajatiedot nousevat arvoonsa. Kunnallisilla löytöeläinsuojilla ja viranomaisilla on oikeus saada omistajan tiedot Kennelliitosta koiran tunnistusmerkinnän perusteella. On siis erittäin tärkeää tehdä omistajailmoitus Kennelliittoon heti pennun kotiuduttua.
Koirien kiinnipitoaika alkaa seuraavan kerran taas 1.3., kun luonnoneläinten lisääntymisaika alkaa käynnistyä.
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Yhteyshenkilöt
Risto YlitaloKennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja, koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajaPuh:050 400 0492risto.ylitalo@kennelliitto.fi
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Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on Pohjoismaiden vanhin valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien omistajien, kasvattajien ja harrastajien edunvalvoja.
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