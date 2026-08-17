Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Kokoomus vie perheiltä valinnanvapaudenkin

– Ensin kokoomus on saanut aikaan suurtyöttömyyden sekä ajanut osa-aikaisen työn markkinat alas ja vaikeuttanut siten tuoreiden vanhempien töihin pääsyä. Nyt kokoomus puolestaan vie vanhemmilta mahdollisuuden hoitaa omaa lastaan kotona lakkauttamalla kotihoidontuen.

– Kokoomuksen tuoreessa perhevapaiden mallissa ajatellaan täysin järjenvastaisesti, että esimerkiksi kaksivuotiaan lapsen kotona hoitaminen on laiskan työntekijän merkki. Me tarvitsemme lapsimyönteisempää politiikkaa, Kemppi toteaa.

Kempin mukaan Keskusta pitää kiinni perheiden valinnanmahdollisuudesta lastenhoidossa. Siksi Keskusta ei hyväksy kotihoidontuen lakkauttamista.

Kemppi painottaa, ettei tuoreiden vanhempien työllistymisen esteenä ole muutaman sadan euron kotihoidontuki, vaan maamme valtava työttömyys sekä olemattomat osa-aikaisen työn markkinat.

– Olemme pohjoismaiden surkeimpia työmarkkinoiden joustavuudessa. Perhebarometrin mukaan 82 % perheistä toivoo parempia osa-aikatyön mahdollisuuksia, avaa Kemppi.

Kemppi muistuttaa, ettei perhevapaita voi myöskään uudistaa shoppailemalla. Perhevapaat on harkittu kokonaisuus ja kokonaisharkintaa tarvittaisiin myös nyt.

– Kokoomuksen esityksessä sivuutetaan perheiden toiveet ja lasten paras. Keskustan mielestä perhevapaiden pitää olla jatkossakin joustavia ja taipua lasten erilaisiin tarpeisiin. Kotihoidontukea ei voi leikata pois, linjaa Kemppi.

Kemppi katsoo, että Kokoomuksen kanta lähettää kaikki reilun vuoden ikäiset lapset päiväkotiin on kankea ja laitosuskollinen. Keskustalla olisi valmiutta jopa pidentää perhevapaiden käyttömahdollisuutta siihen asti, kun lapsi menee esikouluun.

Kemppi toteaa, että myös keskustalla on uteliaisuutta tarkastella ansiosidonnaisen vanhempainrahakauden korvauksen korotusta. Isiä voisi kannustaa pidemmille perhevapaille parhaiten korottamalla vanhempainrahan 90 prosenttiin ansiotuloista.

– Myös isovanhempien mahdollisuutta käyttää perhevapaita tukee yli puolet perheistä. Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jossa kotihoidontuen joustavuus isovanhempien suuntaan poistetaan. Isovanhempien rajaaminen tukiverkon ulkopuolelle on silkkaa hulluutta, päättää Kemppi.