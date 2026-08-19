Kokoomuksen Laiho: SDP sote-matematiikalla palvelut ajautuisivat kaaokseen
19.8.2026 17:31:23 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho hämmästelee SDP sote-politiikan täyskäännöstä. SDP on läpi vaalikauden syyttänyt hallitusta sote-palvelujen vaarantamisesta säästöillä. Nyt puolueen kansanedustaja Aki Lindén esittää hyvinvointialueiden rahoituksen kasvun leikkaamista jopa miljardilla eurolla samalla, kun SDP haluaa lisätä alueiden kustannuksia ja lakisääteisiä velvoitteita.
SDP kansanedustaja Aki Lindén esittää hyvinvointialueindeksin korotuksen leikkaamista yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vaalikaudella. Lindén arvioi säästön kasvavan vaalikauden loppuun mennessä noin miljardiin euroon vuositasolla.
Samaan aikaan Lindén palauttaisi kahden viikon hoitotakuun aikuisille, kiristäisi vanhuspalvelujen hoitajamitoitusta ja alentaisi asiakasmaksuja.
”Kun hallitus säästää sotesta, SDP puhuu palvelujen vaarantamisesta ja kaaoksesta. Kun SDP itse leikkaisi sotesta miljardin, sama raha löytyykin yhtäkkiä paremmalla johtamisella. Tämä on silmänkääntötemppu, ei uskottavaa sote-politiikkaa”, Laiho sanoo.
Laiho muistuttaa, että SDP on tällä vaalikaudella arvostellut voimakkaasti hallituksen hyvinvointialueisiin kohdistamia tehostamistoimia.
”Lindén itse totesi, että terveydenhuollon talousmatematiikka on mielenkiintoista. Siitä olemme samaa mieltä. SDP matematiikassa alueiden rahoituksesta voidaan ottaa miljardi pois, velvoitteita lisätä ja palvelujen pitäisi samalla parantua. Hokkuspokkustemppu on se, että alueita käsketään vain johtamaan paremmin”, Laiho sanoo.
Laihon mukaan hyvinvointialueiden tuottavuutta ja johtamista pitää parantaa, mutta juuri sitä työtä alueilla tehdään jo nyt. Rahoituksen vähentäminen samalla, kun valtio määrää uusia tehtäviä, pakottaisi alueet entistä vaikeampiin valintoihin.
”Jos rahoitusta leikataan rajusti ja samaan aikaan lakiin kirjoitetaan lisää tehtäviä, lasku ei katoa mihinkään. Se näkyy joko veroissa, henkilöstössä tai palveluissa. Kokoomuksen ratkaisu on toinen: tehtäviä ja normeja vähennetään, jotta alueilla on enemmän vapautta ja valtaa järjestää palvelut järkevästi. Tämän vaalikauden työ osoittaa, että suunta on oikea. Hoitojonoja on saatu lyhenemään samalla, kun hyvinvointialueiden talous on vahvistunut”, Laiho sanoo.
Laihon mukaan SDP on nyt kerrottava suomalaisille suoraan, mistä sen miljardiluokan sopeutus hyvinvointialueilla käytännössä otettaisiin.
”On hyvä, jos SDP:ssäkin on viimein ymmärretty, että myös sotessa veroeuroja on käytettävä viisaammin. Mutta on absurdia esiintyä jokaisen hallituksen säästöpäätöksen kohdalla suomalaisen terveydenhuollon viimeisenä puolustajana ja samalla esittää itse miljardin leikkausta. Jos SDP haluaa leikata sotesta miljardin, sen pitää rehellisesti kertoa, miten se tehdään ja kuka siitä maksaa laskun”, Laiho päättää.
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