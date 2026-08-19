Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Laiho: SDP sote-matematiikalla palvelut ajautuisivat kaaokseen

19.8.2026 17:31:23 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho hämmästelee SDP sote-politiikan täyskäännöstä. SDP on läpi vaalikauden syyttänyt hallitusta sote-palvelujen vaarantamisesta säästöillä. Nyt puolueen kansanedustaja Aki Lindén esittää hyvinvointialueiden rahoituksen kasvun leikkaamista jopa miljardilla eurolla samalla, kun SDP haluaa lisätä alueiden kustannuksia ja lakisääteisiä velvoitteita.

Mia Laiho
Mia Laiho Mikko Mäntyniemi

SDP kansanedustaja Aki Lindén esittää hyvinvointialueindeksin korotuksen leikkaamista yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vaalikaudella. Lindén arvioi säästön kasvavan vaalikauden loppuun mennessä noin miljardiin euroon vuositasolla.

Samaan aikaan Lindén palauttaisi kahden viikon hoitotakuun aikuisille, kiristäisi vanhuspalvelujen hoitajamitoitusta ja alentaisi asiakasmaksuja.

”Kun hallitus säästää sotesta, SDP puhuu palvelujen vaarantamisesta ja kaaoksesta. Kun SDP itse leikkaisi sotesta miljardin, sama raha löytyykin yhtäkkiä paremmalla johtamisella. Tämä on silmänkääntötemppu, ei uskottavaa sote-politiikkaa”, Laiho sanoo.

Laiho muistuttaa, että SDP on tällä vaalikaudella arvostellut voimakkaasti hallituksen hyvinvointialueisiin kohdistamia tehostamistoimia.

”Lindén itse totesi, että terveydenhuollon talousmatematiikka on mielenkiintoista. Siitä olemme samaa mieltä. SDP matematiikassa alueiden rahoituksesta voidaan ottaa miljardi pois, velvoitteita lisätä ja palvelujen pitäisi samalla parantua. Hokkuspokkustemppu on se, että alueita käsketään vain johtamaan paremmin”, Laiho sanoo.

Laihon mukaan hyvinvointialueiden tuottavuutta ja johtamista pitää parantaa, mutta juuri sitä työtä alueilla tehdään jo nyt. Rahoituksen vähentäminen samalla, kun valtio määrää uusia tehtäviä, pakottaisi alueet entistä vaikeampiin valintoihin.

”Jos rahoitusta leikataan rajusti ja samaan aikaan lakiin kirjoitetaan lisää tehtäviä, lasku ei katoa mihinkään. Se näkyy joko veroissa, henkilöstössä tai palveluissa. Kokoomuksen ratkaisu on toinen: tehtäviä ja normeja vähennetään, jotta alueilla on enemmän vapautta ja valtaa järjestää palvelut järkevästi. Tämän vaalikauden työ osoittaa, että suunta on oikea. Hoitojonoja on saatu lyhenemään samalla, kun hyvinvointialueiden talous on vahvistunut”, Laiho sanoo.

Laihon mukaan SDP on nyt kerrottava suomalaisille suoraan, mistä sen miljardiluokan sopeutus hyvinvointialueilla käytännössä otettaisiin.

”On hyvä, jos SDP:ssäkin on viimein ymmärretty, että myös sotessa veroeuroja on käytettävä viisaammin. Mutta on absurdia esiintyä jokaisen hallituksen säästöpäätöksen kohdalla suomalaisen terveydenhuollon viimeisenä puolustajana ja samalla esittää itse miljardin leikkausta. Jos SDP haluaa leikata sotesta miljardin, sen pitää rehellisesti kertoa, miten se tehdään ja kuka siitä maksaa laskun”, Laiho päättää.

Avainsanat

EduskuntaKokoomussosiaali- ja terveydenhuoltososiaali- ja terveyspalvelut

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Sarkomaa: Viinien ulosmyyntioikeus vahvistaisi ravintoloiden kannattavuutta19.8.2026 07:54:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa esittää, että ravintoloiden oikeus myydä alkoholia mukaan laajennetaan koskemaan viinejä. Muutos vahvistaisi kauan alamaissa olleen ravintola-alan kannattavuutta. Nykyisin ravintolasta saa ostaa mukaan käymisteitse valmistettuja enintään 8,0-prosenttisia ja muulla tavoin valmistettuja enintään 5,5-prosenttisia juomia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye