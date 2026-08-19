Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.8.2026

Onnettomuustiedote (ihmisen pelastaminen vedestä, köhniöjärvi, Jyväskylä)

Soutuvene kaatui köhniöjärvellä vajaan 100m päässä rannasta. Kyydissä oli 3 henkilöä. Kaikki osalliset pääsivät uimalla rantaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Veden varassa olleet eivät loukkaantuneet, mutta olivat kylmissään. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi kaatuneen veneen hinaaminen rantaan. Kahdella osallisella oli yllään pelastusliivit, mutta yhdellä ei. Ilman pelastusliivejä ollutta henkilöä avustettiin muiden toimesta rantaan, koska voimat alkoivat ehtyä ennen rantaa.

Pelastuslaitos muistuttaakin vesillä pelastusliivien tärkeydestä. Kylmä vesi kangistaa nopeasti ja märät vaatteet tuovat lisäpainoa ja hankaloittavat uintia.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112