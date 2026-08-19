Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.8.2026 19:19:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa soutuveneen kaatumisesta Köhniöjärvellä, Jyväskylässä. Kolme henkilöä pelastautui uimalla rantaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Kaikki selvisivät ilman vammoja, mutta olivat kylmissään. Pelastuslaitos korostaa pelastusliivien merkitystä vesillä turvallisuuden takaamiseksi.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.8.2026
Onnettomuustiedote (ihmisen pelastaminen vedestä, köhniöjärvi, Jyväskylä)
Soutuvene kaatui köhniöjärvellä vajaan 100m päässä rannasta. Kyydissä oli 3 henkilöä. Kaikki osalliset pääsivät uimalla rantaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Veden varassa olleet eivät loukkaantuneet, mutta olivat kylmissään. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi kaatuneen veneen hinaaminen rantaan. Kahdella osallisella oli yllään pelastusliivit, mutta yhdellä ei. Ilman pelastusliivejä ollutta henkilöä avustettiin muiden toimesta rantaan, koska voimat alkoivat ehtyä ennen rantaa.
Pelastuslaitos muistuttaakin vesillä pelastusliivien tärkeydestä. Kylmä vesi kangistaa nopeasti ja märät vaatteet tuovat lisäpainoa ja hankaloittavat uintia.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 20:31:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi rakennuspaloa Jyväskylässä Piippukadulla, jossa kerrostalohuoneistossa paloi muovinen leipäpussi hellalla. Rakenteet säästyivät vaurioilta, ja asunto on asuinkelpoinen. Pelastuslaitos hoiti tilanteen yhdellä yksiköllä. Henkilövahinkoja ei syntynyt.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 15:20:31 EEST | Tiedote
KORJAUS EDELLISEEN: kyseessä 2 henkilöautoa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 13:49:22 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Laukaassa Liepeentiellä sattunut kahden kuorma-auton nokkakolari, osallistujina kolme henkilöä ja koira. Kaikki henkilöt lievästi loukkaantuneina, koira ehjä. Neljä pelastusyksikköä paikalla. Liikenne palautuu arviolta kello 14.00.
Aluehallitus päätti ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyvistä yhteistoimintaneuvotteluista18.8.2026 18:39:42 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan tiistaina 18.8. yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Yhteistoimintamenettelyn kohteena on koko Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatio ja henkilöstö.
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön raskausajan digipolun odottavien perheiden tueksi18.8.2026 14:18:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön maanantaina 24.8.2026 uuden raskausajan digipolun, joka kokoaa raskausajan palvelut, ohjauksen ja tiedon yhteen paikkaan. Digipolku tukee odottavia perheitä alkuraskaudesta aina synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme