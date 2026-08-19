Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.8.2026 20:31:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi rakennuspaloa Jyväskylässä Piippukadulla, jossa kerrostalohuoneistossa paloi muovinen leipäpussi hellalla. Rakenteet säästyivät vaurioilta, ja asunto on asuinkelpoinen. Pelastuslaitos hoiti tilanteen yhdellä yksiköllä. Henkilövahinkoja ei syntynyt.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.8.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, piippukatu, Jyväskylä)

Kerrostalohuoneiston hellalla palanut muovinen leipäpussi. Ei päässyt leviämään rakenteisiin. Huoneistossa savua ja tuuletus käynnissä. Huoneisto säilyi asuinkuntoisena.  Pelastuslaitoksen tehtävänä varmistaa tilanne yhdellä yksiköllä. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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