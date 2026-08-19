Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.8.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, piippukatu, Jyväskylä)

Kerrostalohuoneiston hellalla palanut muovinen leipäpussi. Ei päässyt leviämään rakenteisiin. Huoneistossa savua ja tuuletus käynnissä. Huoneisto säilyi asuinkuntoisena. Pelastuslaitoksen tehtävänä varmistaa tilanne yhdellä yksiköllä. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112