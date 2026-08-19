Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.8.2026 21:31:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.8.2026
Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, myllymäentie, Keuruu)
Kahden kuorma-auton nokkakolari. Osallisia 2 henkilöä, joista toinen loukkaantunut lievästi ja oli puristuksissa ajoneuvossa. Toisen ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut. Tarkempi paikka myllymäentiellä noin 500m sarakankaantien eteläpuolella. Tie suljettu liikenteeltä pelastustoimien ajan ja avatttiin liikenteelle 21.30. Liikennehaitan kestosta ei ole arviota. Pelastushenkilöstö irroitti puristuksissa olleen kuljettajan. Paikalla yhteensä 5 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii tarkemmin onnettomuuden syitä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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