Mopomesta avautuu Naantaliin nuorten aloitteesta

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jade Vatanen kertoo idean syntyneen edellisen nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa Kaarinan kaupungin vastaavan toiminnan innoittamana.

– On hienoa nähdä, että viime kaudella syntynyt idea on nyt toteutunut konkreettisesti. Liikun itsekin paljon mopolla, joten on kiva, että mopoilijoilla on oma paikka. On siistiä, että nuoria kuunnellaan Naantalissa, Vatanen sanoo.

Mopomestassa nuoret voivat korjata ja huoltaa mopoja ja polkupyöriä sekä viettää aikaa yhdessä. Paikalle voi tulla myös ilman omaa mopoa tai pyörää. Toiminnassa ovat mukana kaupungin nuoriso-ohjaaja ja mopojen huoltoon perehtynyt osaaja, joka neuvoo nuoria huoltotöissä.

– On mahtavaa saada nuorille oma yhteisöllinen paikka, jossa voi viettää aikaa yhdessä ja oppia uutta. Tämän toiminnan kautta tavoitamme myös uusia nuoria ja tarjoamme heille paikan, jossa voi esimerkiksi laitella mopoja ja tavata muita samanhenkisiä nuoria, Naantalin kaupungin nuoriso-ohjaaja Pauliina Hagelberg sanoo.

Mopomestan avajaiset elokuussa

Mopomestan avajaisia vietetään tiistaina 25. elokuuta kello 17–18 osoitteessa Putkikatu 14 C. Avajaisten jälkeen Mopomesta on avoinna 8.9. alkaen tiistaisin ja torstaisin kello 15–21.

Mopomestassa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kaupungin muissakin nuorisotiloissa. Tilassa ja sen ulkopuolella kunnioitetaan muita ihmisiä ja omaisuutta sekä noudatetaan hyviä käytöstapoja. Mopomesta on päihteetön tila.