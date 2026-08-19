Naantalin kaupunki

Mopomesta avautuu Naantaliin nuorten aloitteesta

20.8.2026 09:11:06 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin Murikkoon avautuu uusi mopo- ja pyörätalli Mopomesta. Kaikille 12–22-vuotiaille naantalilaisille nuorille tarkoitettu kohtaamispaikka on syntynyt Naantalin nuorisovaltuuston aloitteesta.

Kaksi naantalilaista nuorta kohtaamispaikka Mopotallin ovella.
Nuorisovaltuuston edellisen kauden puheenjohtaja Iina Lavonen (vas.) ja nykyinen puheenjohtaja Jade Vatanen iloitsevat siitä, että Mopomesta mahdollistaa lisää nuorten kohtaamisia. Ida Johansson

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jade Vatanen kertoo idean syntyneen edellisen nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa Kaarinan kaupungin vastaavan toiminnan innoittamana.  

– On hienoa nähdä, että viime kaudella syntynyt idea on nyt toteutunut konkreettisesti. Liikun itsekin paljon mopolla, joten on kiva, että mopoilijoilla on oma paikka. On siistiä, että nuoria kuunnellaan Naantalissa, Vatanen sanoo.

Mopomestassa nuoret voivat korjata ja huoltaa mopoja ja polkupyöriä sekä viettää aikaa yhdessä. Paikalle voi tulla myös ilman omaa mopoa tai pyörää. Toiminnassa ovat mukana kaupungin nuoriso-ohjaaja ja mopojen huoltoon perehtynyt osaaja, joka neuvoo nuoria huoltotöissä. 

– On mahtavaa saada nuorille oma yhteisöllinen paikka, jossa voi viettää aikaa yhdessä ja oppia uutta. Tämän toiminnan kautta tavoitamme myös uusia nuoria ja tarjoamme heille paikan, jossa voi esimerkiksi laitella mopoja ja tavata muita samanhenkisiä nuoria, Naantalin kaupungin nuoriso-ohjaaja Pauliina Hagelberg sanoo. 

Mopomestan avajaiset elokuussa

Mopomestan avajaisia vietetään tiistaina 25. elokuuta kello 17–18 osoitteessa Putkikatu 14 C. Avajaisten jälkeen Mopomesta on avoinna 8.9. alkaen tiistaisin ja torstaisin kello 15–21.

Mopomestassa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kaupungin muissakin nuorisotiloissa. Tilassa ja sen ulkopuolella kunnioitetaan muita ihmisiä ja omaisuutta sekä noudatetaan hyviä käytöstapoja. Mopomesta on päihteetön tila.  

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Kaksi naantalilaista nuorta kohtaamispaikka Mopotallin ovella.
Nuorisovaltuuston edellisen kauden puheenjohtaja Iina Lavonen (vas.) ja nykyinen puheenjohtaja Jade Vatanen iloitsevat siitä, että Mopomesta mahdollistaa lisää nuorten kohtaamisia.
Ida Johansson
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Kaksi Naantalin kaupungin nuoriso-ohjaajaa kohtaamispaikka Mopomestassa.
Nuoriso-ohjaajat Pauliina Hagelberg (vas.) ja Jari Kaulio. – Kaikki nuoret ovat tervetulleita. Vaikka omaa mopoa ei vielä olisikaan, paikalle voi tulla pyörällä tai vaikka vain hengailemaan kavereiden kanssa ja katsomaan, mitä Mopomestassa tapahtuu, nuoriso-ohjaaja Hagelberg sanoo.
Ida Johansson
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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