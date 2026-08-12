Rakenteenparantamistyöt käynnistyneet Hankasalmen ja Konneveden välisellä maantiellä 641
20.8.2026 09:04:53 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Maantien 641 rakenteenparantamistyöt ovat alkaneet Hankasalmen ja Konneveden välillä 19.8.2026. Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle. Maantiellä 6412 Hankamäen ja Nälkämäen välillä tehdään päällystystöitä syyskuussa.
Kohteella tehdään sekoitusjyrsintää, jossa vanha päällystekerros jyrsitään ja sekoitetaan kantavaan kerrokseen. Samassa yhteydessä kantavaan kerrokseen lisätään mursketta ja vaurioituneimmille kohdille asennetaan teräsverkkoja. Tie on työn aikana murskepintainen siihen saakka, kunnes uusi päällyste saadaan levitettyä.
Päällystyskohteen kokonaispituus on noin 22 kilometriä. Alueella on jo tehty pienimuotoisia kuivatuksen parantamistöitä sekä poistettu maakiviä.
Varsinaisten päällystystöiden on tarkoitus alkaa 9.9.2026. Töiden arvioidaan valmistuvan 4.10.2026 mennessä. Aikatauluun voi tulla muutoksia esimerkiksi sateiden vuoksi.
Maantiellä 6412 tehdään päällystystöitä Hankamäen ja Nälkämäen välillä
Maantien 6412 Hankamäki–Nälkämäki päällystystyöt alkavat 2.9.2026 ja päättyvät alustavan arvion mukaan 8.9.2026. Kohteella on jo tehty rakenteenparantamiskohtien päällystyksiä.
Urakoitsijana molemmilla kohteilla toimii GRK Suomi Oy.
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Yhteyshenkilöt
Janne HölttäProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 023 530janne.holtta@elinvoimakeskus.fi
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Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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