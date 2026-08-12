Rakenteenparantamistyöt käynnistyneet Hankasalmen ja Konneveden välisellä maantiellä 641

Keljonkankaantien uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä on avattu liikenteelle Jyväskylässä 12.8.2026 14:24:08 EEST | Tiedote

Keljonkankaantien uusi noin 600 metrin pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on otettu käyttöön Jyväskylässä. Väylä parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä lisää liikenneturvallisuutta Kylmälahdentien ja Åströminkadun liittymien välisellä osuudella. Hanke on toteutettu Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä.