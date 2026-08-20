Kokoomuksen Vestman: Fingridin varoitukset sähkönkulutuksen rajusta kasvusta ja hinnannoususta laitettava kaikkien hälytyskellot soimaan – tarvitaan laki takaamaan datakeskusten ja uuden sähköntuotannon samanaikaisuus
20.8.2026 09:15:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoo, että järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingridin tuore varoitus Suomen sähkönkulutuksen jopa 40 prosentin kasvusta sekä sähkön hinnannoususta lähivuosina on laitettava kaikkien hälytyskellon soimaan. Vestmanin mukaan käynnissä on pitkälti datakeskuksista johtuva ennennäkemätön nopea mullistus sähköjärjestelmässä. Siihen vastaamiseksi hänen lakialoitteensa datakeskuksille asetettavista ehdoista on välttämätön. Yli 100 kansanedustajan tukema lakialoite vaatii, että datakeskusten tulee kattaa sähkönkulutuksensa uudella sähköntuotannolla – myös tuulettomien jaksojen aikana säätövoimalla. Vestmanin mukaan lakialoitetta vastustetaan absurdeilla argumenteilla.
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Heikki Vestman sanoo, että järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingridin tuore varoitus Suomen sähkönkulutuksen 40 prosentin kasvusta sekä sähkön hinnannoususta lähivuosina on laitettava kaikkien hälytyskellot soimaan.
”Fingridin varoitukset osoittavat viimeistään, että käynnissä on datakeskuksista johtuva ennennäkemätön nopea mullistus sähköjärjestelmässä. Pääosin tasaisen sähkönkulutuksen kasvu 40 prosentilla muutamassa vuodessa nostaa sähkön hinnan pilviin – jos samaan aikaan ei taata uutta sähkötuotantoa myös tuulettomina jaksoina. Raju hinnannousu tekisi arjesta sietämättömän kallista ja voisi pysäyttää Suomen talouskasvun”, Vestman sanoo.
Vestman jätti kesällä lakialoitteen datakeskuksille asetettavista ehdoista, jossa vaaditaan datakeskuksia kattamaan sähkön vuosikulutuksensa uutta sähköntuotantoa koskevilla ns. PPA-sopimuksilla sekä turvaamaan tehoaan vastaava säätövoima, kuten moottorivoimalat, tuulettomia jaksoja varten. Lakialoite keräsi poikkeuksellisen yli 100 kansanedustajan tuen yli hallitus-oppositiorajojen.
”Lakialoite tehtiin parhaaseen asiantuntijatietoon nojaten, jotta suomalaiset kodit ja yritykset eivät joudu datakeskusten massiivisesti lisääntyvän sähkönkulutuksen maksumiehiksi. Me kansanedustajat emme voi istua käsiemme päällä. On toimittava kuluttajan ja kansantalouden suojaamiseksi”, Vestman toteaa.
Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sanoo tuoreessa kannanotossaan, että sähkön kulutuksen kasvua tulisi seurata riittävät ja oikea-aikaiset investoinnit sähköntuotantoon ja että suurten, tasaisesti sähköä kuluttavien uusien toimijoiden olisi tärkeää aktiivisesti edistää sähkötehon riittävyyttä.
”Fingridin kannanotto tukee lakialoitteen vaatimusta ”datakeskukset ja uusi sähköntuotanto käsi kädessä”. Erityisen polttavaa on säätövoiman, kuten moottorivoimaloiden, järjestäminen tuulettomia jaksoja varten. Sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta on turvattava joka tilanteessa”, Vestman toteaa.
Vestmanin mukaan lakialoitetta datakeskusten ehdoista vastustetaan kummallisilla ”lobbariargumenteilla”.
”On väitetty muun muassa, ettei Irlannin sääntelymalliin perustuvaa lakialoitetta tarvita, koska sähkö on Suomessa huomattavasti halvempaa kuin Irlannissa. Ikään kuin Suomessa pitäisi ensin odottaa, että sähkö käy sietämättömän kalliiksi ja vasta sitten tehdä jotain. Ei tietenkään! Lakialoitteen tarkoitus on nimenomaan turvata, että sähkö olisi Suomessa tulevaisuudessakin kohtuuhintaista kodeille ja yrityksille”, Vestman päättää.
Kansanedustaja Heikki Vestman toimi ennen eduskuntaa energiamarkkinajuristina.
Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkan kannanotto:
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2026/sahkonkulutus-on-kaantymassa-voimakkaaseen-kasvuun--rinnalle-tarvitaan-lisaa-saatovoimaa/
Fingrid on varoittanut sähkön hinnan noususta mediassa:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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