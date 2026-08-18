Onko tämä paistopisteen uusi hitti? Kotimainen vegaaninen “lihapiirakka" yllättää
20.8.2026 09:47:49 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaiset rakastavat lihapiirakoita. Perinteinen lihapiirakka on nyt saanut haastajan, sillä Lidl on tuonut valikoimiinsa uutuustuotteena vegaanisen texmexpiirakan paistopisteillensä. Uutuustuote yllättää maullaan lihapiirakoiden ystävät.
Lihapiirakat ovat jo yli 60 vuotta olleet suomalaisten herkkuruokaa. Läpimurtonsa lihapiirakat tekivät toden teolla 1950-luvulla, jonka jälkeen ne kulkeutuivat toreilta nakkikioskien kautta massatuotantoon ja kauppojen hyllyille. Perinteisen lihapiirakan rinnalle on viime vuosina tullut myös monia kasvispohjaisia versioita.
Lihapiirakka on yksi Lidlin paistopisteen suosikkituotteista. Lidl on nyt tuonut ensimmäistä kertaa myyntiin paistopistevalikoimaansa kotimaisen texmexpiirakan, joka on täysin vegaaninen herkullinen uutuus lihapiirakoiden valikoimassa.
– Vegaanisia tuotteita toivotaan jatkuvasti enemmän ja haluamme vastata tähän kysyntään. Lihapiirakka on suomalaisten ikisuosikki, jonka rinnalle halusimme nyt tuoda maustetumman version, joka sopii kaikkiruokaisten lisäksi myös vegaanista ruokavaliota noudattaville ja heille, jotka haluavat vähentää ruokavaliossaan lihansyöntiä, Lidlin valikoimapäällikkö Vilma Vornanen kertoo.
Asiakkaiden toive kuultu
Suomessa leivottu texmexpiirakka on leivottu grahamtaikinaan, joten siinä on perinteistä lihapiirakkaa enemmän kuitua. Piirakan täytteessä on riisiä ja kotimaista Härkis-härkäpapumurskaa, joka on maustettu texmex- henkisillä mausteilla.
– Kaikki tuotetta maistaneet ovat yllättyneet sen olevan vegaaninen. Meille on tärkeää tuoda entistä enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja myös paistopisteemme valikoimaan. Texmex-piirakka onkin vastaus monen kuluttajan toiveeseen kasvipohjaisesta vaihtoehdosta. Toivomme lihapiirakoiden ystävien kokeilevan innolla tätä kotimaista uutuustuotetta, josta olemme todella innoissamme, Vornanen sanoo.
Texmex-lihapiirakka saatavilla Lidl-myymälöissä kautta maan. Tuotteen hinta on 0.99 euroa.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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