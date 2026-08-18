Onko tämä paistopisteen uusi hitti? Kotimainen vegaaninen “lihapiirakka" yllättää

Vain 1 prosentti leikki-ikäisistä syö riittävästi kasviksia – Lidl ja Sydänliitto auttavat perheitä lisäämään kasviksia ruokavalioon 11.8.2026 09:39:07 EEST | Tiedote

Suomalaiset lapset – ja aikuisetkin – syövät arjessa liian vähän kasviksia. Leikki-ikäisistä vain yksi prosentti syö kasviksia riittävästi. Tämä on asia, jonka Lidl haluaa muuttaa. Yhteistyössä Sydänliiton kanssa Lidl on julkaissut ruokakasvatuskokonaisuuden, joka tarjoaa lapsiperheille keinoja ja vinkkejä kasviksiin tutustumiseen ja niiden lisäämiseen ruokavalioon.