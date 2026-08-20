Kokoomuksen Kopra: Lasten someikärajoja ei pidä siirtää seuraavalle hallitukselle

Pelastakaa Lasten teettämän kyselyn mukaan 93 prosenttia 6–17-vuotiaiden lasten huoltajista pitää verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista häirintää vähintään melko vakavana ongelmana. Seitsemän kymmenestä on huolissaan siitä, että oma lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa.



”Nämä luvut pysäyttävät. Kun näin moni vanhempi pelkää oman lapsensa kohtaavan seksuaalista häirintää verkossa, emme voi enää ajatella kyseen olevan vain siitä, osaavatko vanhemmat asettaa puhelimelle oikeat rajat. Seksuaalinen häirintä ja väkivaltainen sisältö ovat somen vakavimpia vaaroja, mutta ongelma on paljon laajempi. Loputon selailu ja koukuttava algoritmi syövät lasten unta, keskittymistä ja aikaa muulta elämältä. Lapsia ei pidä jättää yksin palveluiden kanssa, jotka on rakennettu pitämään heidät mahdollisimman pitkään ruudulla”, Kopra sanoo.



Kyselyn mukaan kaksi kolmesta vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. Kopran mukaan olisi kohtuutonta jättää yksittäisiä vanhempia taistelemaan somejättejä vastaan.



”Vanhemmilla pitää aina olla ensisijainen vastuu lapsistaan ja lastensa sosiaalisen median käytöstä. Mutta ei ole kohtuullista jättää vanhempia kamppailemaan maailman suurimpien teknologiayhtiöiden, koukuttaviksi rakennettujen palveluiden ja lapsille sopimattoman sisällön kanssa”, Kopra sanoo.



Kopran mukaan kännykkäkielto kouluissa oli ensimmäinen askel, mutta lasten vapaa-ajalla käyttämien sosiaalisen median palveluiden ongelmat eivät ratkea yksin koulupäivien aikaisilla rajoituksilla.



”Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on pyytänyt perussuomalaisia kertomaan kantansa somen rajoittamiseen. Vanhempien pelko ja lasten verkossa kohtaama seksuaaliväkivalta on otettava tosissaan. Tässä asiassa tarvitaan koko hallitukselta kykyä tehdä päätöksiä”, Kopra sanoo.