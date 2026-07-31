POWER palaa Kemiin - uusi kauppiasmyymälä avaa ovensa loppusyksystä

POWER avaa Kemiin uuden kauppiasmyymälän syksyllä 2026. Noin 1200 neliön myymälä sijaitsee osoitteessa Täikönkatu 3, ja sen omistaa Duka Oy, joka pyörittää POWER-kauppiasmyymälää myös Iisalmessa. POWERilla on ollut Kemissä kauppiasmyymälä aiemminkin, mutta edelliset kauppiaat jäivät eläkkeelle huhtikuussa 2026. Kemiläisille ja Meri-Lapin asiakkaille avaus tarkoittaa, että POWERin valikoima ja palvelut ovat jälleen lähellä, omalla paikkakunnalla.

Kokenut kauppias laajentaa toimintaansa Kemiin

Uuden myymälän takana on Duka Oy, joka on pyörittänyt menestyksekkäästi kodinelektroniikan kauppiasmyymälää Iisalmessa yli 15 vuoden ajan. Nyt toiminta laajenee Kemiin.

Kemin myymälä työllistää sesongista riippuen 8-10 henkilöä, joista osa työskenteli myymälässä jo edellisen kauppiaan aikana. Myymälän päivittäisestä toiminnasta vastaa Jarno Keinänen, joka toimi myymäläpäällikkönä myös aiemmassa POWER Kemi -myymälässä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että POWER palaa Kemiin. Halusimme varmistaa, että kaupungissa on jatkossakin POWER, ja siihen tarvittiin oikea kauppias. Duka Oy on osoittanut Iisalmessa, että se osaa tämän työn – kun myymäläpäällikkönäkin tulee toimimaan asiakkaille entuudestaan tuttu kasvo, olen erittäin luottavainen, että Kemin asiakkaat saavat myymälästä juuri sitä palvelua, jota he odottavat”, sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Myymäläverkosto on kasvanut vauhdilla koko vuoden

Kemin avaus jatkaa POWERin myymäläverkoston laajentumista. Kuluvan vuoden aikana POWER-ketju on kasvanut 11 uudella kauppiasmyymälällä. Kauppiasvetoisten ja omien myymälöiden yhdistelmä on ollut keskeinen osa POWERin kasvustrategiaa. POWERin nykyinen myymäläverkosto koostuu ketjun 33 omasta myymälästä ja 18 kauppiasmyymälästä, Kemin uusi myymälä mukaan lukien.

”Kauppiasmalli on meille strateginen valinta ja keskeinen osa kasvustrategiaamme. Rakennamme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti myymäläverkostoa, joka koostuu sekä omista että kauppiasvetoisista myymälöistä – tämä varmistaa sen, että olemme valtakunnallisesti saavutettavissa ja pystymme rakentamaan brändiämme myös myymälöiden kautta eri markkina-alueilla. Kauppiasmallissa korostuu ennen kaikkea paikallisuus ja asiakaskunnan syvällinen tunteminen, joka mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisen, mikä on meille aivan keskeinen asia”, Saviluoto jatkaa.

Myymälän tiedot

Osoite: Täikönkatu 3, Kemi

Pinta-ala: noin 1200 m2

Työllistää 8-10 henkilöä sesongista riippuen

Lisätietoja medialle

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi

Puhelinnumero: 040 047 3378