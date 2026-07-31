Power Finland Oy

POWER palaa Kemiin - uusi kauppiasmyymälä avaa ovensa loppusyksystä

20.8.2026 10:27:20 EEST | Power Finland Oy | Tiedote

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POWER avaa uuden kauppiasmyymälän Kemiin syksyllä 2026, osoitteeseen Täikönkatu 3. Noin 1200 neliön myymälän omistaa Duka Oy, joka on pyörittänyt Iisalmessa kauppiasmyymälää jo yli 15 vuoden ajan. Avaus tuo POWERin takaisin Kemiin sen jälkeen, kun kaupungin edelliset kauppiaat jäivät eläkkeelle huhtikuussa 2026. Kemiläisille ja koko Meri-Lapin alueen asiakkaille tämä tarkoittaa, että POWERin valikoima ja palvelut ovat jälleen saatavilla omalla paikkakunnalla. 

POWER Tammisto
POWER Tammisto

POWER avaa Kemiin uuden kauppiasmyymälän syksyllä 2026. Noin 1200 neliön myymälä sijaitsee osoitteessa Täikönkatu 3, ja sen omistaa Duka Oy, joka pyörittää POWER-kauppiasmyymälää myös Iisalmessa. POWERilla on ollut Kemissä kauppiasmyymälä aiemminkin, mutta edelliset kauppiaat jäivät eläkkeelle huhtikuussa 2026. Kemiläisille ja Meri-Lapin asiakkaille avaus tarkoittaa, että POWERin valikoima ja palvelut ovat jälleen lähellä, omalla paikkakunnalla.

Kokenut kauppias laajentaa toimintaansa Kemiin

Uuden myymälän takana on Duka Oy, joka on pyörittänyt menestyksekkäästi kodinelektroniikan kauppiasmyymälää Iisalmessa yli 15 vuoden ajan. Nyt toiminta laajenee Kemiin.

Kemin myymälä työllistää sesongista riippuen 8-10 henkilöä, joista osa työskenteli myymälässä jo edellisen kauppiaan aikana. Myymälän päivittäisestä toiminnasta vastaa Jarno Keinänen, joka toimi myymäläpäällikkönä myös aiemmassa POWER Kemi -myymälässä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että POWER palaa Kemiin. Halusimme varmistaa, että kaupungissa on jatkossakin POWER, ja siihen tarvittiin oikea kauppias. Duka Oy on osoittanut Iisalmessa, että se osaa tämän työn – kun myymäläpäällikkönäkin tulee toimimaan asiakkaille entuudestaan tuttu kasvo, olen erittäin luottavainen, että Kemin asiakkaat saavat myymälästä juuri sitä palvelua, jota he odottavat”, sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Myymäläverkosto on kasvanut vauhdilla koko vuoden

Kemin avaus jatkaa POWERin myymäläverkoston laajentumista. Kuluvan vuoden aikana POWER-ketju on kasvanut 11 uudella kauppiasmyymälällä. Kauppiasvetoisten ja omien myymälöiden yhdistelmä on ollut keskeinen osa POWERin kasvustrategiaa. POWERin nykyinen myymäläverkosto koostuu ketjun 33 omasta myymälästä ja 18 kauppiasmyymälästä, Kemin uusi myymälä mukaan lukien.

”Kauppiasmalli on meille strateginen valinta ja keskeinen osa kasvustrategiaamme. Rakennamme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti myymäläverkostoa, joka koostuu sekä omista että kauppiasvetoisista myymälöistä – tämä varmistaa sen, että olemme valtakunnallisesti saavutettavissa ja pystymme rakentamaan brändiämme myös myymälöiden kautta eri markkina-alueilla. Kauppiasmallissa korostuu ennen kaikkea paikallisuus ja asiakaskunnan syvällinen tunteminen, joka mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisen, mikä on meille aivan keskeinen asia”, Saviluoto jatkaa.

Myymälän tiedot

  • Osoite: Täikönkatu 3, Kemi
  • Pinta-ala: noin 1200 m2
  • Työllistää 8-10 henkilöä sesongista riippuen

Lisätietoja medialle

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi

Puhelinnumero: 040 047 3378

Yhteyshenkilöt

Power Finland Oy

Power Finland Oy kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.

Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, 51 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.

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