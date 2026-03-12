Fellowmind investoi tekoälyliiketoiminnan kasvuun ja rekrytoi 100 Frontier Fellow -asiantuntijaa

Rekrytoinnit käynnistyvät kesän aikana kaikissa Fellowmind-maissa. Rekrytointitarve perustuu asiakaskysyntään ja käynnissä olevien projektien lisäresurssitarpeisiin.

"Näemme erittäin vahvaa kysyntää HiveAI-ratkaisuille. Asiakkaamme haluavat ymmärtää, miten tekoälyagentit voivat tuottaa liiketoiminta-arvoa heidän organisaatioissaan. Siksi rekrytoimme suoraan asiakasrajapintaan. Kysyntä ja projektit ovat jo täällä," kertoo Ville Hemmilä, Toimitusjohtaja, Fellowmind.

Uusi rooli tekoälyn aikakaudelle: Frontier Fellow -asiantuntija

Fellowmind rakentaa uuden sukupolven konsultointikyvykkyyksiä Frontier Fellow -roolin ympärille. Rooli vastaa sitä, mitä jotkut teknologiayritykset kutsuvat Forward Deployed Engineer -tehtäväksi: Frontier Fellow:t yhdistävät syvällisen liiketoimintaprosessien ymmärryksen teknologia- ja tekoälyosaamiseen.

He työskentelevät asiakkaiden rinnalla tunnistaen tekoälypohjaisen automaation mahdollisuuksia ja suunnitellen ratkaisuja, jotka muuttavat tapaa, jolla työ tehdään. Keskeinen osa roolia on auttaa organisaatioita päättämään, mitkä tehtävät spoivat parhaiten ihmisten hoidettaviksi ja mitkä voidaan delegoida tekoälyagenteille.

”Etsimme ihmisiä, jotka ymmärtävät liiketoimintaprosesseja ja uskaltavat haastaa perinteisiä toimintatapoja. Heidän tulee pystyä astumaan asiakkaan toimintaympäristöön, tunnistamaan mahdollisuuksia ja auttamaan tekoälypohjaisten ratkaisujen rakentamisessa, jotka tuottavat aitoa liiketoiminta-arvoa”, Hemmilä sanoo.

Tulevaisuuden hybridi-organisaation rakentaminen

Fellowmindilla uskotaan, että organisaatiot ovat siirtymässä uuteen hybridin työvoiman aikakauteen, jossa ihmiset ja tekoälyagentit tekevät saumatonta yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueilla.

HiveAI:n kautta Fellowmind auttaa asiakkaitaan rakentamaan ja johtamaan niin kutsuttuja hybridi-organisaatioita, joissa tekoälyagentit työskentelevät työntekijöiden rinnalla automatisoiden toistuvia tehtäviä, tukien päätöksentekoa ja toteuttaen liiketoimintaprosesseja järjestelmien sisällä.

"Tulevaisuuden organisaatiot eivät koostu pelkästään ihmisistä. Niihin kuuluu digitaalisia kollegoita, jotka työskentelevät ihmisten rinnalla liiketoiminnan kasvattamiseksi ja paremman työntekijäkokemuksen luomiseksi. Näemme tämän muutoksen jo nyt asiakkaidemme arjessa," Hemmilä kertoo.

Yksittäisistä tekoälykokeiluista liiketoiminnan transformaatioon

Monet organisaatiot ovat viime vuosina keskittyneet tekoälyn kokeiluun, mutta nyt painopiste siirtyy sen operatiiviseen käyttöönottoon ja suoraan ydinliiketoimintaprosesseihin integroimiseen.

”Tekoälyn testaamisesta on jo menty eteenpäin. Organisaatiot haluavat ottaa AI:n käyttöön laajasti ja integroida sen osaksi päivittäistä toimintaansa. Panostamme voimakkaasti sekä HiveAI-alustaan että ihmisiin, jotka auttavat asiakkaitamme onnistumaan tässä muutoksessa”, Hemmilä toteaa.

Tämän rekrytointihankkeen tavoitteena on kasvattaa Fellowmindista yksi Pohjois-Euroopan johtavista AI-agenttien ja hybridiorganisaatioiden asiantuntijoista sekä auttaa asiakkaita hyödyntämään tekoälyä osana päivittäistä liiketoimintaansa.