Fellowmind investoi tekoälyliiketoiminnan kasvuun ja rekrytoi 100 Frontier Fellow -asiantuntijaa
20.8.2026 10:25:05 EEST | Fellowmind | Tiedote
Fellowmind käynnistää laajan rekrytointihankkeen tukeakseen HiveAI-liiketoimintansa nopeaa kasvua ja vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään AI-agenttien sekä tekoälypohjaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiö suunnittelee rekrytoivansa noin 100 Frontier Fellow:ta osaksi asiantuntijatiimejään eri puolilla Eurooppaa.
Rekrytoinnit käynnistyvät kesän aikana kaikissa Fellowmind-maissa. Rekrytointitarve perustuu asiakaskysyntään ja käynnissä olevien projektien lisäresurssitarpeisiin.
"Näemme erittäin vahvaa kysyntää HiveAI-ratkaisuille. Asiakkaamme haluavat ymmärtää, miten tekoälyagentit voivat tuottaa liiketoiminta-arvoa heidän organisaatioissaan. Siksi rekrytoimme suoraan asiakasrajapintaan. Kysyntä ja projektit ovat jo täällä," kertoo Ville Hemmilä, Toimitusjohtaja, Fellowmind.
Uusi rooli tekoälyn aikakaudelle: Frontier Fellow -asiantuntija
Fellowmind rakentaa uuden sukupolven konsultointikyvykkyyksiä Frontier Fellow -roolin ympärille. Rooli vastaa sitä, mitä jotkut teknologiayritykset kutsuvat Forward Deployed Engineer -tehtäväksi: Frontier Fellow:t yhdistävät syvällisen liiketoimintaprosessien ymmärryksen teknologia- ja tekoälyosaamiseen.
He työskentelevät asiakkaiden rinnalla tunnistaen tekoälypohjaisen automaation mahdollisuuksia ja suunnitellen ratkaisuja, jotka muuttavat tapaa, jolla työ tehdään. Keskeinen osa roolia on auttaa organisaatioita päättämään, mitkä tehtävät spoivat parhaiten ihmisten hoidettaviksi ja mitkä voidaan delegoida tekoälyagenteille.
”Etsimme ihmisiä, jotka ymmärtävät liiketoimintaprosesseja ja uskaltavat haastaa perinteisiä toimintatapoja. Heidän tulee pystyä astumaan asiakkaan toimintaympäristöön, tunnistamaan mahdollisuuksia ja auttamaan tekoälypohjaisten ratkaisujen rakentamisessa, jotka tuottavat aitoa liiketoiminta-arvoa”, Hemmilä sanoo.
Tulevaisuuden hybridi-organisaation rakentaminen
Fellowmindilla uskotaan, että organisaatiot ovat siirtymässä uuteen hybridin työvoiman aikakauteen, jossa ihmiset ja tekoälyagentit tekevät saumatonta yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueilla.
HiveAI:n kautta Fellowmind auttaa asiakkaitaan rakentamaan ja johtamaan niin kutsuttuja hybridi-organisaatioita, joissa tekoälyagentit työskentelevät työntekijöiden rinnalla automatisoiden toistuvia tehtäviä, tukien päätöksentekoa ja toteuttaen liiketoimintaprosesseja järjestelmien sisällä.
"Tulevaisuuden organisaatiot eivät koostu pelkästään ihmisistä. Niihin kuuluu digitaalisia kollegoita, jotka työskentelevät ihmisten rinnalla liiketoiminnan kasvattamiseksi ja paremman työntekijäkokemuksen luomiseksi. Näemme tämän muutoksen jo nyt asiakkaidemme arjessa," Hemmilä kertoo.
Yksittäisistä tekoälykokeiluista liiketoiminnan transformaatioon
Monet organisaatiot ovat viime vuosina keskittyneet tekoälyn kokeiluun, mutta nyt painopiste siirtyy sen operatiiviseen käyttöönottoon ja suoraan ydinliiketoimintaprosesseihin integroimiseen.
”Tekoälyn testaamisesta on jo menty eteenpäin. Organisaatiot haluavat ottaa AI:n käyttöön laajasti ja integroida sen osaksi päivittäistä toimintaansa. Panostamme voimakkaasti sekä HiveAI-alustaan että ihmisiin, jotka auttavat asiakkaitamme onnistumaan tässä muutoksessa”, Hemmilä toteaa.
Tämän rekrytointihankkeen tavoitteena on kasvattaa Fellowmindista yksi Pohjois-Euroopan johtavista AI-agenttien ja hybridiorganisaatioiden asiantuntijoista sekä auttaa asiakkaita hyödyntämään tekoälyä osana päivittäistä liiketoimintaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oskari Paakki, Content Manager, Fellowmind
045 127 3846, oskari.paakki@fellowmind.fi
Maria Heimonenmarkkinointijohtaja, Fellowmind GroupPuh:+358 40 528 0884maria.heimonen@fellowmind.fi
Ville HemmiläCEO, Fellowmind Groupville.hemmila@fellowmind.fi
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Fellowmind lyhyesti
Fellowmind on johtava Microsoft-kumppani ja osa Microsoftin maailmanlaajuista Inner Circle -verkostoa, johon kuuluu vain 1 % kumppaneista. Hyödynnämme uusimpia Microsoft-teknologioita vauhdittaaksemme asiakkaidemme digitaalista muutosta. Toimimme 35 paikkakunnalla Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.
Vuonna 2025 Fellowmindin liikevaihto oli 330 miljoonaa euroa työllistäen 1800 asiantuntijaa. Suomessa Fellowmindin asiakkaita ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset.
Suomessa Fellowmindin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa.
Katso lisätietoja Fellowmindista yrityksenä: https://www.fellowmind.com/fi-fi/yritys/
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