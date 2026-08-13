Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen tavallisen asukasvalinnan siirtoa Hekalle valmistellaan – päätös tehdään syksyllä

Valmistelun tavoitteena on muodostaa asuntojen markkinoinnista, asukasvalinnasta ja vuokraamisesta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus sekä saada kohtuuhintaiset kodit entistä sujuvammin niitä tarvitsevien helsinkiläisten käyttöön.

Lähtökohtana on, että Hekalle siirtyisi valtaosa kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalinnasta eli niin sanottu tavallinen asukasvalinta. Mahdollisen siirron toteutuessa asukasvalinnat tehtäisiin jatkossakin lainsäädännön, valtion ohjeiden ja kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Valmistelun perusteella tarkoituksena ei ole muuttaa asukasvalintaperusteita tai hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä.

– Kohtuuhintaiset kodit ovat keskeinen osa toimivaa ja elinvoimaista Helsinkiä. Kun tavallista asukasvalintaa, vuokraamista ja asuntojen markkinointia johdetaan yhtenä kokonaisuutena, pystymme palvelemaan asunnonhakijoita sujuvammin, saamaan vapaat kodit nopeammin niitä tarvitsevien käyttöön ja vähentämään asuntojen tyhjäkäyttöä, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo.

Erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden palvelut säilyisivät kaupungilla

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala vastaisi jatkossakin erityisryhmien asukasvalinnasta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan arvioihin perustuvista valinnoista.

Kaupunkiympäristön toimialalle jäisi myös asukasvalinnan valvontatehtävä. Heka ja kaupunki ylläpitäisivät yhteistä tilannekuvaa erityisesti asukasvalintaperiaatteiden toteutumisesta, asunnottomuuden ja segregaation ehkäisemisestä sekä erityisryhmien asumistarpeista.

– Muutoksen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Hekan, kaupunkiympäristön toimialan ja muiden kaupungin toimijoiden välillä. Yhteisellä valmistelulla varmistamme, että asukasvalinta toimii myös jatkossa oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja helsinkiläisten asumisen tarpeita tukien, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asumispalvelupäällikkö Oscar Ailio sanoo.

Valmistelu jatkuu henkilöstön kanssa

Toteutuessaan siirron arvioidaan tässä vaiheessa koskevan noin kymmentä tehtävää. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät yhteistoiminta- ja siirtoneuvotteluissa. Mahdollisen siirtopäätöksen jälkeen henkilöstösiirrot toteutettaisiin liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Mahdollinen liiketoimintasiirto edellyttää kaupungin poliittista päätöksentekoa ja hallintosäännön muuttamista. Asiaa on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyn 2026 aikana. Myös Hekan hallitus käsittelee osaltaan toiminnon mahdollista vastaanottamista.

Asukasvalinnan mahdollinen siirtyminen Hekalle voisi tapahtua aikaisintaan noin kuuden kuukauden kuluttua kaupungin päätöksestä. Tarkempi aikataulu täsmentyy päätöksenteon ja jatkovalmistelun edetessä.

Valmistelu ei tässä vaiheessa vaikuta asunnon hakemiseen eikä edellytä asunnonhakijoilta toimenpiteitä. Asukasvalinta ja hakemusten käsittely jatkuvat toistaiseksi nykyiseen tapaan.