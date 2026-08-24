Emerituspiispan avoin puheenvuoro urastaan ja kirkon murroskohdista

Emerituspiispa Samuel Salmi toimi Oulun hiippakunnan piispana vuosina 2001–2018, ja hänen jälkensä suomalaisen evankelisluterilaisen kirkon lähihistoriassa on merkittävä. Monet uudistukset ja puheenaiheet, jotka meille nyt ovat arkipäivää, olivat aikanaan hänen ajamiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi naisten oikeus pappeuteen, saamelaisten

oikeudet ja arvostaminen, eri kirkkokuntien yhteistyö, nuorten mahdollisuus vaikuttaa kirkon päätöksentekoon, kirkon ympäristövastuut ja vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen syrjivien toimintatapojen kritisointi. Hänen näkemyksensä ovat nousseet puheenaiheiksi ja aiheuttaneet kiistoja.

Vaikka kirkon murrosvaiheet ovat olleet Salmelle sydämenasioita, ne ovat olleet myös koetinkiviä. Salmi paljastaa kokemansa vastustuksen, henkisen väkivallan ja suoranaisen kiusaamisen, jotka johtivat vakavaan uupumiseen uran alkuvaiheessa. Kaikesta vastutuksesta huolimatta hän on pyrkinyt rakentamaan siltoja, ajanut oikeudenmukaisuutta ja onnistunut uudistusten ajamisessa kirkossa.

Elämäkerta myös kysyy, mikä on kirkon merkitys. Heijastaako kirkko yhteiskuntansa arvoja

vai onko se niistä irrallaan? Mitä piispa saa sanoa ja tehdä?



“Usein, kun olen jotakin uutta aloittanut, joku taho on yrittänyt heittää kapuloita rattaisiin. En ole miellyttänyt kaikkia, mutta olen ajatellut, ettei soihdunkantajan rooli aina ole helppo. Ei ole helppoa puolustaa äänettömiä, kaikkein hiljaisimpia, eikä ole helppoa ajaa ristiriitaisia kysymyksiä. Olen pitänyt paljon sisälläni näinä vuosina, paljon kipua ja paljon surua. Ainoa asia, mitä olen toivonut ja yhä toivon, on ihmisten yhtenäisyys, keskinäinen kunnioitus ja arvostus toinen toisiamme kohtaan, sillä lopulta me kaikki olemme yhtä. Sen päivän, että me olemme yhtä, haluan vielä nähdä.” - Samuel Salmi



Elämäkerran on kirjoittanut Leena Hirvonen. Hän on tietokirjailija, jolta on aiemmin ilmestynyt kirjat Kirurgina Ruandassa ja Kirurgina äärioloissa (Atena) ja Heimopäällikön morsian. (Atena)



Samuel Salmi – Piispan synnit ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.9.

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