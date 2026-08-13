Osuuskauppa Suur-Savo

Kosmetiikkaliike Rituals avaa ovensa Stellassa syyskuun alussa

20.8.2026 14:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

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Kansainvälisesti tunnetun lifestyle-brändi Ritualsin avajaisia vietetään Kauppakeskus Stellassa 3. syyskuuta. Uusi myymälä rakentuu parhaillaan Tähtitorin laidalle ja avajaistapahtumaa odotetaan Mikkelissä innolla.

Rituals-myymälä tuo uutta eloa Stellan Tähtitorin laidalle 3. syyskuuta alkaen.
Rituals-myymälä tuo uutta eloa Stellan Tähtitorin laidalle 3. syyskuuta alkaen.

Ritualsin ylelliset, mutta edulliset kodin, vartalon ja ihonhoidon tuotteet ovat saatavilla Kauppakeskus Stellasta syyskuusta alkaen. Uuden myymälän rakennustyöt kauppakeskuksen katutasossa ovat herättäneet kiinnostusta ohikulkijoissa kesän ajan.

– Asiakkaat ovat tiedustelleet Ritualsin avajaispäivää pitkin kesää, mutta nyt tieto on viimein julkista. Odotamme jo innolla tulevaa avajaistapahtumaa ja toivotamme Ritualsin lämpimästi tervetulleeksi Stellaan. Uusi myymälä tuo odotetun lisän Stellan tarjontaan ja uudenlaista eloa Tähtitorin laidalle, iloitsee kauppakeskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.

Tarkempia tietoja Ritualsin avajaistapahtumasta julkaistaan lähempänä avajaisajankohtaa.

Avainsanat

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