Kosmetiikkaliike Rituals avaa ovensa Stellassa syyskuun alussa
20.8.2026 14:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Kansainvälisesti tunnetun lifestyle-brändi Ritualsin avajaisia vietetään Kauppakeskus Stellassa 3. syyskuuta. Uusi myymälä rakentuu parhaillaan Tähtitorin laidalle ja avajaistapahtumaa odotetaan Mikkelissä innolla.
Ritualsin ylelliset, mutta edulliset kodin, vartalon ja ihonhoidon tuotteet ovat saatavilla Kauppakeskus Stellasta syyskuusta alkaen. Uuden myymälän rakennustyöt kauppakeskuksen katutasossa ovat herättäneet kiinnostusta ohikulkijoissa kesän ajan.
– Asiakkaat ovat tiedustelleet Ritualsin avajaispäivää pitkin kesää, mutta nyt tieto on viimein julkista. Odotamme jo innolla tulevaa avajaistapahtumaa ja toivotamme Ritualsin lämpimästi tervetulleeksi Stellaan. Uusi myymälä tuo odotetun lisän Stellan tarjontaan ja uudenlaista eloa Tähtitorin laidalle, iloitsee kauppakeskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.
Tarkempia tietoja Ritualsin avajaistapahtumasta julkaistaan lähempänä avajaisajankohtaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merituuli HurmerintakauppakeskuspäällikköKauppakeskus StellaPuh:010 764 0025merituuli.hurmerinta@sok.fi
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