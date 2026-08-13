Kosmetiikkaliike Rituals avaa ovensa Stellassa syyskuun alussa

Ruokarobotti on liikenteessä tarkkaavainen ja koulujen alkaessa muistuttaa: ole sinäkin 11.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset aloittavat koulutiensä. Kun koulut alkavat, Etelä-Savon katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät Mikkelissä Rantakylän ja Saimaanportin yhtenäiskoulujen, Pieksämäellä Kontiopuiston koulun sekä Juvan yhtenäiskoulun lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Tempaukseen osallistuu satoja robotteja eri puolella Suomea ja 4 robottia Osuuskauppa Suur-Savon alueella.