Pirkanmaan hyvinvointialue

Tays Keskussairaalan M-rakennuksen rakentumista voi nyt seurata työmaakameroiden kautta – maatyöt vilkastuttavat työmaata syksyllä

20.8.2026 14:25:03 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Tays Keskussairaalan M-rakennuksen työmaalle on asennettu kaksi uutta työmaakameraa, joiden avulla rakentamisen etenemistä voi seurata verkossa. Syksyn aikana työmaalla käynnistyvät laajat maanrakennustyöt, jotka lisäävät työmaaliikennettä sekä aiheuttavat lähialueelle melua ja tärinää.

Työmaan ympäristöön asennetut kamerat ottavat uuden kuvan 10 minuutin välein. Kuvista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai ajoneuvojen rekisterinumeroita, ja työmaan ympärillä toimivat sairaalarakennukset on sumennettu. Kamerakuvia voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa pirha.fi/taystyomaakamera. Samalla sivulla on nähtävissä myös lasten- ja nuorisopsykiatrian Y-rakennuksen työmaan kamerakuva.

M-rakennuksen työmaa sijaitsee Teiskontien ja tornimaisen B-rakennuksen välissä. Vuonna 2033 käyttöönotettavaan rakennukseen sijoittuu useita sairaalan keskeisiä yksiköitä, kuten Tays Päivystys Acuta, leikkaussaleja, kuvantamisyksiköitä, tehohoito sekä useita eri erikoisalojen poliklinikoita ja vuodeosastoja.

Syksyn maatyöt lisäävät melua, tärinää ja työmaaliikennettä

Syksyn aikana työmaalla tehdään maanrakennustöitä, joihin kuuluu myös räjäyttämällä tehtävää louhintaa. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ja lähimmissä rakennuksissa lisäksi kuulutuksilla. Koska työmaa sijaitsee lähellä sairaalan nykyisiä rakennuksia, osa ikkunoista on turvallisuussyistä suojattava väliaikaisesti tiettyjen työvaiheiden ajaksi. Suojauksista viestitään tarkemmin niille sairaalan yksiköille, joita asia koskee.

– Räjäytykset ja työmaalla tehtävät porapaalutukset aiheuttavat lähirakennuksiin melua ja tärinää. Maatöistä aiheutuvat haitat vähenevät arviolta noin puolentoista vuoden kuluttua, kun rakennus alkaa kohota, projektipäällikkö Pekka Kilponen kertoo.

Maatöiden käynnistyminen lisää myös työmaaliikennettä syksyn aikana ja Lääkärintien varrella otetaan käyttöön uusi työmaaportti. Turvallisen liikkumisen varmistamiseksi kaikkia alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan liikennemerkkejä ja opasteita sekä käyttämään vain merkittyjä kulkureittejä.

Myös työmaalla työskentelevien rakentajien määrä kasvaa vaiheittain syksyn edetessä. Työmaahenkilöstölle järjestellään parhaillaan lisää pysäköintitiloja, jotta sairaalan pysäköintipaikat riittäisivät potilaille ja sairaalan henkilöstölle.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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