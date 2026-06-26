AIPA-järjestelmän laajavaikutteinen häiriö on ohi

Häiriö on näkynyt käyttäjille järjestelmän merkittävänä hitautena ja kirjautumisongelmina. Järjestelmän käyttö on käytännössä ollut pääosan ajasta estynyt häiriön aikana. Järjestelmä on myös jouduttu käynnistämään ylläpidossa päivittäin uudelleen.

Tuotannon vakauttamiseksi on tehty useita muutoksia ja häiriön syytä on kartoitettu. Selvitykseen on osallistunut runsaasti asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus järjestelmän kehittämisestä ja arkkitehtuurista. Järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen ja se on tästä päivästä alkaen ollut käytettävissä normaalisti. Tilannetta seurataan tiiviisti.

Ei ole mitään viitteitä siitä, että järjestelmään olisi yritetty tunkeutua ulkopuolelta tai että henkilötiedot olisivat vaarantuneet.

Häiriö aiheutti sen, ettei Syyttäjälaitoksessa tai yleisissä tuomioistuimissa ole voitu aiemmin tällä viikolla tehdä ratkaisuja AIPAssa. Osa materiaalista on jouduttu pyytämään järjestelmän ulkopuolisia reittejä. AIPAn ulkopuolella käsitellyt asiat joudutaan myöhemmin lisäämään järjestelmään, mikä aiheuttaa lisätyötä. Istunnot pystyttiin pääosin järjestämään väliaikaisin järjestelyin mutta osin istuntoja jouduttiin siirtämään häiriön vuoksi.

Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen palveluntuottajana toimii Oikeusrekisterikeskus.