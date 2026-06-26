Tuomioistuinvirasto

AIPA-järjestelmän laajavaikutteinen häiriö on ohi

20.8.2026 15:34:16 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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AIPA-järjestelmässä alkoi laajavaikutteinen häiriö maanantaina 17.8.2026. Häiriötilanne on nyt ohi ja järjestelmä toimii normaalisti. AIPA on yleisten tuomioistuinten (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja Syyttäjälaitoksen käyttämä asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmä. AIPAa käyttää yhteensä noin 4 000 virkamiestä.

Tuomioistuinvirasto

Häiriö on näkynyt käyttäjille järjestelmän merkittävänä hitautena ja kirjautumisongelmina. Järjestelmän käyttö on käytännössä ollut pääosan ajasta estynyt häiriön aikana. Järjestelmä on myös jouduttu käynnistämään ylläpidossa päivittäin uudelleen.

Tuotannon vakauttamiseksi on tehty useita muutoksia ja häiriön syytä on kartoitettu. Selvitykseen on osallistunut runsaasti asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus järjestelmän kehittämisestä ja arkkitehtuurista. Järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen ja se on tästä päivästä alkaen ollut käytettävissä normaalisti. Tilannetta seurataan tiiviisti.

Ei ole mitään viitteitä siitä, että järjestelmään olisi yritetty tunkeutua ulkopuolelta tai että henkilötiedot olisivat vaarantuneet.

Häiriö aiheutti sen, ettei Syyttäjälaitoksessa tai yleisissä tuomioistuimissa ole voitu aiemmin tällä viikolla tehdä ratkaisuja AIPAssa. Osa materiaalista on jouduttu pyytämään järjestelmän ulkopuolisia reittejä. AIPAn ulkopuolella käsitellyt asiat joudutaan myöhemmin lisäämään järjestelmään, mikä aiheuttaa lisätyötä. Istunnot pystyttiin pääosin järjestämään väliaikaisin järjestelyin mutta osin istuntoja jouduttiin siirtämään häiriön vuoksi.

Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen palveluntuottajana toimii Oikeusrekisterikeskus.

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Yhteyshenkilöt

Yleiset tuomioistuimet: Tuomioistuinviraston kehitysosaston johtaja Marko Loisa, puh. 029 5650575, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Syyttäjälaitos: valtakunnansyyttäjän toimiston tietoyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Tommi Hietanen, puh. 050 367 7394, tommi.t.hietanen@oikeus.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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