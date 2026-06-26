AIPA-järjestelmän laajavaikutteinen häiriö on ohi
20.8.2026 15:34:16 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
AIPA-järjestelmässä alkoi laajavaikutteinen häiriö maanantaina 17.8.2026. Häiriötilanne on nyt ohi ja järjestelmä toimii normaalisti. AIPA on yleisten tuomioistuinten (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja Syyttäjälaitoksen käyttämä asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmä. AIPAa käyttää yhteensä noin 4 000 virkamiestä.
Häiriö on näkynyt käyttäjille järjestelmän merkittävänä hitautena ja kirjautumisongelmina. Järjestelmän käyttö on käytännössä ollut pääosan ajasta estynyt häiriön aikana. Järjestelmä on myös jouduttu käynnistämään ylläpidossa päivittäin uudelleen.
Tuotannon vakauttamiseksi on tehty useita muutoksia ja häiriön syytä on kartoitettu. Selvitykseen on osallistunut runsaasti asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus järjestelmän kehittämisestä ja arkkitehtuurista. Järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen ja se on tästä päivästä alkaen ollut käytettävissä normaalisti. Tilannetta seurataan tiiviisti.
Ei ole mitään viitteitä siitä, että järjestelmään olisi yritetty tunkeutua ulkopuolelta tai että henkilötiedot olisivat vaarantuneet.
Häiriö aiheutti sen, ettei Syyttäjälaitoksessa tai yleisissä tuomioistuimissa ole voitu aiemmin tällä viikolla tehdä ratkaisuja AIPAssa. Osa materiaalista on jouduttu pyytämään järjestelmän ulkopuolisia reittejä. AIPAn ulkopuolella käsitellyt asiat joudutaan myöhemmin lisäämään järjestelmään, mikä aiheuttaa lisätyötä. Istunnot pystyttiin pääosin järjestämään väliaikaisin järjestelyin mutta osin istuntoja jouduttiin siirtämään häiriön vuoksi.
Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen palveluntuottajana toimii Oikeusrekisterikeskus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yleiset tuomioistuimet: Tuomioistuinviraston kehitysosaston johtaja Marko Loisa, puh. 029 5650575, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Syyttäjälaitos: valtakunnansyyttäjän toimiston tietoyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Tommi Hietanen, puh. 050 367 7394, tommi.t.hietanen@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto tiedottaa poikkeuksellisesti Helsingin hovioikeuden 18.6. antamasta tuomiosta26.6.2026 14:49:33 EEST | Tiedote
Helsingin hovioikeus antoi 18.6.2026 tuomion Malmin sairaalan läheisyydessä 6.10.2024 väitetyksi tapahtunutta törkeää raiskausta koskevassa asiassa. Hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden asiassa 22.4.2025 antamaa tuomiota. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen törkeästä raiskauksesta. Ratkaisut ovat herättäneet runsasta keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa. Erityisesti on keskusteltu jutun asianomistajan alaikäisyydestä ja humalatilasta sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Tuula Kivari fortsätter som överdomare vid försäkringsdomstolen26.6.2026 12:04:36 EEST | Pressmeddelande
Republikens president har idag utnämnt Tuula Kivari till överdomare vid försäkringsdomstolen för en period på sju år från 1.8.2026 till 31.7.2033.
Tuula Kivari jatkaa vakuutusoikeuden ylituomarina26.6.2026 12:04:36 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt vakuutusoikeuden ylituomariksi Tuula Kivarin seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2033.
I e-tjänsten MinDomstol kan man nu sköta nästan alla ansökningsärenden och tvistemål17.6.2026 13:48:35 EEST | Pressmeddelande
I e-tjänsten MinDomstol kan man nu sköta nästan alla ansökningsärenden och tvistemål vid tingsrätterna. Tills vidare kan man sköta endast sina egna ärenden i tjänsten. Det blir också möjligt att sköta ärenden som ombud samt för någon annans räkning i ett senare skede.
OmaTuomioistuin-asiointipalvelussa voi nyt hoitaa lähes kaikkia hakemus- ja riita-asioita17.6.2026 13:48:35 EEST | Tiedote
OmaTuomioistuin-asiointipalvelussa voi nyt hoitaa lähes kaikkia käräjäoikeuksien hakemus- ja riita-asioita. Toistaiseksi palvelussa voi hoitaa vain omia asioitaan. Asiamiehenä asiointi ja muu toisen henkilön ja yrityksen puolesta asiointi on tulossa mahdolliseksi myöhemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme