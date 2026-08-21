Nordic-Baltic PIAAC Conference 2026 kokoaa päättäjät ja tutkijat pohtimaan aikuisten taitojen nykytilaa
21.8.2026 15:03:55 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa järjestetään 26.-27.8.2026 Nordic-Baltic PIAAC Conference 2026 -konferenssi. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisessä konferenssissa esitellään OECD:n Kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen (PIAAC) uusimpia tuloksia. Konferenssiin on ilmoittautunut noin 120 osallistujaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi myös muualta Euroopasta, Yhdysvalloista ja Singaporesta. Tutkimustuloksia kommentoimaan olemme kutsuneet korkean tason päättäjiä Pohjoismaista ja Baltian maista.
Konferenssin (26.-27.8.2026) keskeisenä tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä ja tutkijoita pohtimaan yhdessä aikuisten taitojen nykytilaa ja luoda maiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia aikuisten taitojen kehittämiseksi. Konferenssissa esitellään uusia tutkimustuloksia aikuisten taidoista kansainvälisen tutkijayhteisön ja OECD:n voimin.
Pääpuhujien joukossa ovat esimerkiksi professori Anke Grotlüschen Hampurin yliopistosta, OECD:n Taitojen ja tulevaisuusvalmiuden osaston johtaja Glenda Quintini, valtiosihteeri Mikaela Nylander opetus- ja kulttuuriministeriöstä, apulaispääsihteeri Renno Veinthal Viron opetus- ja tiedeministeriöstä, europarlamentaarikko Li Andersson sekä Elinkeinoelämän keskusliiton osaamisen ja innovaatioasioiden johtaja Riikka Heikinheimo.
Pääpuhujien esitysten lisäksi konferenssissa on keskustelutilaisuuksia sekä 11 rinnakkaista sessiota, joissa tutkijat eri maista esittelevät tutkimustuloksiaan aikuisten osaamisesta ja oppimisesta ja niihin liittyvistä tekijöistä.
PIAAC eli Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus on OECD:n hallinnoima, maailman laajin tutkimus aikuisten taidoista ja niiden käytöstä. Tulokset kertovat yli miljardin aikuisen taidoista maailmassa ja 3,4 miljoonan aikuisen taidoista Suomessa. Suomen aikuisten taidot olivat tutkimuksen perusteella osallistujamaiden parhaita, mikä on herättänyt laajasti kansainvälistä kiinnostusta. Suomen tuloksia käsittelevä raportti julkaistiin Valtioneuvoston julkaisusarjassa 10.12.2024 (PIAAC II: Toisen Kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen ensituloksia). Tutkimuksen Suomen osuuden rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.
Konferenssin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, Pohjoismaiden ja Baltian PIAAC-verkosto, Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NLL ja Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE. Järjestelytoimikuntaan kuuluu useita ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia Pohjoismaista ja Baltian maista. Konferenssin järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä myös OECD:n kanssa. Konferenssin rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto, NLL ja Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas Mannonen
Kansallinen tutkimusjohtaja (PIAAC)
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
+358 40 658 3062, joonas.o.mannonen@jyu.fi
Kari Nissinen
Yliopistotutkija, varajohtaja
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
+358 40 805 4268, kari.nissinen@jyu.fi
Najat Ouakrim-Soivio
Apulaisprofessori
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
+358 50 596 6025, najat.n.ouakrimsoivio@jyu.fi
Kirsi HäkämiesviestintäsihteeriKoulutuksen tutkimuslaitosPuh:040 805 4249kirsi.m.hakamies@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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