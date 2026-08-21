Nordic-Baltic PIAAC Conference 2026 kokoaa päättäjät ja tutkijat pohtimaan aikuisten taitojen nykytilaa

Konferenssin (26.-27.8.2026) keskeisenä tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä ja tutkijoita pohtimaan yhdessä aikuisten taitojen nykytilaa ja luoda maiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia aikuisten taitojen kehittämiseksi. Konferenssissa esitellään uusia tutkimustuloksia aikuisten taidoista kansainvälisen tutkijayhteisön ja OECD:n voimin.

Pääpuhujien joukossa ovat esimerkiksi professori Anke Grotlüschen Hampurin yliopistosta, OECD:n Taitojen ja tulevaisuusvalmiuden osaston johtaja Glenda Quintini, valtiosihteeri Mikaela Nylander opetus- ja kulttuuriministeriöstä, apulaispääsihteeri Renno Veinthal Viron opetus- ja tiedeministeriöstä, europarlamentaarikko Li Andersson sekä Elinkeinoelämän keskusliiton osaamisen ja innovaatioasioiden johtaja Riikka Heikinheimo.

Pääpuhujien esitysten lisäksi konferenssissa on keskustelutilaisuuksia sekä 11 rinnakkaista sessiota, joissa tutkijat eri maista esittelevät tutkimustuloksiaan aikuisten osaamisesta ja oppimisesta ja niihin liittyvistä tekijöistä.

PIAAC eli Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus on OECD:n hallinnoima, maailman laajin tutkimus aikuisten taidoista ja niiden käytöstä. Tulokset kertovat yli miljardin aikuisen taidoista maailmassa ja 3,4 miljoonan aikuisen taidoista Suomessa. Suomen aikuisten taidot olivat tutkimuksen perusteella osallistujamaiden parhaita, mikä on herättänyt laajasti kansainvälistä kiinnostusta. Suomen tuloksia käsittelevä raportti julkaistiin Valtioneuvoston julkaisusarjassa 10.12.2024 (PIAAC II: Toisen Kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen ensituloksia). Tutkimuksen Suomen osuuden rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Konferenssin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, Pohjoismaiden ja Baltian PIAAC-verkosto, Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NLL ja Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE. Järjestelytoimikuntaan kuuluu useita ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia Pohjoismaista ja Baltian maista. Konferenssin järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä myös OECD:n kanssa. Konferenssin rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto, NLL ja Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE.