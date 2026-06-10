Lapin parhaat työpaikat 2026 on valittu – yhteisöllisyys näkyy voittajien arjessa
20.8.2026 17:42:32 EEST | Lapin kauppakamari | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetyn Lapin paras työpaikka -kilpailun voittajat ovat Kotihoito Ulpukka, Snowhotel Family ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Vuoden 2026 kilpailussa etsittiin työpaikkoja, joissa yhteisöllisyys näkyy tavassa johtaa, tehdä työtä ja kohdata ihmiset.
Kilpailuun osallistui erikokoisia työpaikkoja useilta toimialoilta eri puolilta Lappia. Hakemusten, henkilöstön kokemusten ja työpaikkavierailujen perusteella arviointiraati löysi maakunnasta vahvaa henkilöstötyötä ja monia käytäntöjä, joista muutkin työpaikat voivat ottaa oppia. Vuoden 2026 kilpailun teemana oli yhteisöllisyys.
– Finalistien taso oli korkea, ja parhaiden työpaikkojen väliset erot olivat pieniä. Voittajia yhdisti ennen kaikkea se, että henkilöstöstä välittäminen näkyy tavallisessa työarjessa: työntekijöitä kuunnellaan, johtoa on helppo lähestyä ja ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisönsä kehittämiseen, toteaa kilpailun raatiin kuulunut Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.
Kotihoito Ulpukassa kiireettömyys koskee myös työntekijää
Pienten työpaikkojen, 3–49 työntekijää, sarjan voitti Kotihoito Ulpukka. Muut finalistit olivat Arctic Career ja Domus Arctica -säätiö.
Arviointiraadin mukaan Kotihoito Ulpukan vahvuus on ihmislähtöinen kulttuuri, jossa välittäminen ulottuu asiakkaista työntekijöihin. Matala hierarkia ja avoin keskustelu antavat henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa työhön ja sen kehittämiseen.
– Kotihoito Ulpukassa työtä kehitetään yhdessä työntekijöiden, esihenkilöiden ja johdon kanssa, ennen kaikkea asiakas huomioiden. Työntekijät kokevat, että he voivat aidosti noudattaa työssään yrityksen arvoja, kuten kiireettömyyttä. Heitä kuunnellaan, ja asioihin tartutaan ja niitä viedään eteenpäin, sanoo arviointiraadin jäsen, Pohjolan OP:n henkilöstöpäällikkö Henna Nurminen.
Voitto oli kemijärveläiselle Kotihoito Ulpukalle yllätys.
– Onhan tämä mieletön tunnustus meidän tiimille ja työllemme. Kisan taso oli todella kova. Meille on tärkeää osoittaa, että sotealalla voidaan tehdä yhteisöllistä ja työhyvinvointia tukevaa työtä hyvässä työyhteisössä, toteaa Kotihoito Ulpukan Karoliina Gröötilä.
Snowhotel Family säilytti yhteisöllisyyden kasvun keskellä
Keskisuurten työpaikkojen, 50–249 työntekijää, sarjan voitti Snowhotel Family. Finalisteihin ylsivät myös Apukka Resort ja LähiTapiola Lappi.
Arviointiraati nosti esiin erityisesti matalan hierarkian, luottamukseen perustuvan johtamisen ja henkilöstön keskinäisen välittämisen.
Arviointiraati nosti esiin erityisesti matalan hierarkian, luottamukseen perustuvan johtamisen ja henkilöstön keskinäisen välittämisen. Huomionarvoista oli myös se, kuinka samanlaisena yrityksen kulttuuri näyttäytyi eri näkökulmista. Johdon kuvaukset, henkilöstön kokemukset ja henkilöstökyselyn tulokset tukivat toisiaan.
– Snowhotel Familyllä on onnistuttu luomaan vankka yhteisöllisyyden tunne. Kaikesta välittyy aito välittäminen sekä rento ja reilu meininki vauhdikkaan työarjen ja yrityksen kasvun keskelläkin, sanoo kilpailun raatiin kuulunut Lapin Kansan asiakkuuspäällikkö Tiina Saukko.
Matkailuyrityksen kasvu ja vauhdikas työarki voisivat helposti koetella työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Snowhotel Familyssa yhteisöllisyys on kuitenkin säilynyt vahvana. Huomionarvoista oli myös se, kuinka samanlaisena yrityksen kulttuuri näyttäytyi eri näkökulmista. Johdon kuvaukset, henkilöstön kokemukset ja henkilöstökyselyn tulokset tukivat toisiaan.
– Suurin osa matkailualan toimijoista olisi voinut voittaa tämän kilpailun, Lapissa on paljon hyviä tekijöitä. Hyvä, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota ja hyvät työpaikat saavat näkyvyyttä. Olemme tosi ylpeitä meidän työyhteisöstä ja tämä palkinto on heille, toteaa Heidi Haavikko Snowhotel Familyltä.
Lappiassa suuri organisaatio tuntuu ihmisen kokoiselta
Suurten, vähintään 250 työntekijän, työpaikkojen sarjan voitti Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Sarjan toinen finalisti oli N-Clean.
Lappia vakuutti arviointiraadin osoittamalla, ettei organisaation suuri koko tarkoita etäistä johtamista tai jäykkää hierarkiaa. Eri toimipaikoissa ja erilaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöstön kokemuksissa toistuivat avoimuus, luottamus ja tunne siitä, että ihmisiä arvostetaan.
– Meille jo kilpailuun osallistuminen oli tärkeää, sillä se tuki meidän työhyvinvoinnin kehittämistä. Saimme paljon arvokasta tietoa kehittämiskohteista, jotka vievät strategiaamme eteenpäin. Vaikka olemme panostaneet henkilöstömme hyvinvointiin pitkään, voitto oli silti yllätys, sanoo Virpi Lilja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta.
Erityisen vaikutuksen raatiin teki työyhteisön inhimillisyys. Vaikka organisaatio on suuri, arjen kohtaamisissa tittelit eivät määritä ihmisten välisiä suhteita.
– Lappiassa teki vaikutuksen erityisesti se, että vaikka kyseessä on suuri organisaatio, työyhteisö tuntui hyvin inhimilliseltä. Siellä eivät korostu tittelit vaan ihmiset, ja se näkyi aidosti tavassa, jolla toisista pidetään huolta, sanoo kilpailun raatiin kuulunut Valmennustalo Tempon yrittäjä ja työyhteisövalmentaja Paula Kähkönen.
Apukka Resortille erityismaininta kasvun ja hyvän työarjen yhdistämisestä
Tänä vuonna kilpailun teema oli yhteisöllisyys työpaikkojen arjessa ja erityismaininta annettiin yritykselle, jossa kilpailun teema näkyi erityisen hyvin.
Keskisuurten sarjan finalisti Apukka Resort sai kilpailun erityismaininnan tavasta, jolla yritys on pystynyt säilyttämään vahvan työpaikkakulttuurin ja yhteisöllisyyden voimakkaan kasvun aikana.
– Apukka Resort toimii esimerkkinä siitä, kuinka kasvua voidaan rakentaa ihmislähtöisesti, systemaattisesti ja kestävästi ja tehdä henkilöstöstä aito kilpailuetu, summaa kilpailun raatiin kuuluva Eezy Lapin yrittäjä Mika Hyväri.
Kasvu näkyy usein työpaikalla kiireenä, uusina ihmisinä ja jatkuvana muutoksena. Apukka Resortissa henkilöstö kokee siitä huolimatta voivansa olla oma itsensä, vaikuttaa työhönsä ja kuulua työyhteisöön. Arviointiraadille merkittävää oli myös se, että henkilöstön kokemukset ja johdon näkemys työpaikan kulttuurista vastasivat toisiaan.
– Olemme ylpeitä siitä, että olemme voimakkaan kasvun vuosina pystyneet pitämään huolta koko tiimmistä ja työhyvinvoinnista. Kasvun myötä tulevan jatkuvan muutoksen keskellä jokaisen panos, ja ne arjen pienet teot ratkaisevat. Tämä on palkinto koko meidän isolle tiimille, toteaa Kaisa Heiskari Apukka Resortilta.
Hyvät työpaikat vahvistavat myös Lapin pitovoimaa
Ensimmäinen Lapin paras työpaikka -kilpailu teki näkyväksi sen, kuinka monella tavalla hyvää työelämää rakennetaan eri puolilla maakuntaa. Vaikka finalistit edustavat eri aloja ja erikokoisia organisaatioita, niiden vahvuuksissa toistuivat samat asiat: luottamus, avoin vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja kokemus siitä, että omaan työhön voi vaikuttaa.
Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin toimivia työpaikkakäytäntöjä, kannustaa työyhteisöjä kehittymään ja vahvistaa koko Lapin pitovoimaa. Kun ihmiset viihtyvät työssään ja kokevat kuuluvansa yhteisöön, sillä on merkitystä paitsi yksittäiselle työntekijälle ja työnantajalle myös koko maakunnalle.
Lapin paras työpaikka -kilpailun arviointiraatiin ovat kuuluneet Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala, Eezy Lapin yrittäjä Mika Hyväri, Pohjolan OP:n henkilöstöpäällikkö Henna Nurminen, Lapin AMK:n lehtori Mari Angeria, Lapin Kansan asiakkuuspäällikkö Tiina Saukko, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen ja Valmennustalo Tempon yrittäjä Paula Kähkönen.
Lapin paras työpaikka -kilpailun ovat toteuttaneet yhteistyössä Lapin kauppakamari, Eezy Lappi, Pohjolan Osuuspankki, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin Kansa, Lapin Yrittäjät, Valmennustalo Tempo ja Rastor-instituutti.
Lapin paras työpaikka 2026 – finalistit
Pienet, 3–49 työntekijää
Arctic Career
Domus Arctica -säätiö
Kotihoito Ulpukka – voittaja
Keskisuuret, 50–249 työntekijää
Apukka Resort – kilpailun erityismaininta
LähiTapiola Lappi
Snowhotel Family – voittaja
Suuret, vähintään 250 työntekijää
Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä Lappia – voittaja
N-Clean
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa AnsalaToimitusjohtajaLapin kauppakamariPuh:044 577 7514liisa.ansala@chamber.fi
Milla KarjalainenViestintäasiantuntijaLapin kauppakamariPuh:0407546223milla.karjalainen@chamber.fi
Kuvat
Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka, ja että yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä oikeaa tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä.
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