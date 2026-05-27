Koulut alkoivat, mutta kesä jatkuu – Punkaharjulla matkailukautta venytetään elokuun loppuun
21.8.2026 07:41:31 EEST | Visit Punkaharju | Tiedote
Punkaharju Liikuttaa -ohjelma kokoaa alueen
yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tarjontaa. Luvassa on
muun muassa liikuntaa, retkiä, kulttuuria ja hyvinvointia. Kokonaisuus
huipentuu Suomen luonnon päivään lauantaina 29. elokuuta.
Punkaharjun matkailutoimijat päättivät viime syksynä yhteiseksi
tavoitteekseen pidentää kesän matkailukautta. Ensimmäistä kertaa
koottu Punkaharju Liikuttaa -ohjelma syntyi keinoksi esitellä elokuun
lopun tarjontaa näkyvämmin niin matkailijoille kuin lähialueen asukkaille.
– Koulujen alkaminen on perinteisesti ollut rajapyykki
matkailukesälle, vaikka siihen ei esimerkiksi Punkaharjulla ole erityistä syytä.
Luonto, maisemat, reitit ja palvelut ovat elokuussa aivan yhtä lailla
käytettävissä. Tätä ajattelutapaa haluamme yhdessä ravistella,
sanoo Matkailukeskus Harjun Portin toimitusjohtaja ja Punkaharjun
Matkailuyhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Kaskinen.
Ohjatusti tai omin päin
Punkaharju Liikuttaa tarjoaa erilaisia tapoja viettää loppukesän
päivää Punkaharjulla.
Valmiiseen tapahtumaan voi tulla osallistujaksi, lähteä luontoon
ohjaajan kanssa tai rakentaa päivän omatoimisesti alueen reittien,
kohteiden ja palveluiden ympärille. Mukana on sekä maksutonta että
maksullista tekemistä.
Tarjonnassa näkyvät Punkaharjun luonto ja maisemat: metsissä,
harjuilla ja vesillä liikutaan jalan, pyöräillen, uiden ja meloen.
Toisenlaista tekemistä tarjoavat kulttuuri, hyvinvointipalvelut ja
paikalliset ruokakohteet.
– Ohjelmasta voi poimia yhden kiinnostavan retken tai tapahtuman tai
rakentaa itselleen kokonaisen Punkaharju-päivän. Toivomme tietysti,
että ohjelma houkuttelee myös lähialueen asukkaita uudella tavalla,
Kaskinen sanoo.
Punkaharju Liikuttaa huipentuu lauantaina 29. elokuuta Suomen luonnon
päivään. Päivän ohjelmassa ovat muun muassa Run Forest Run
-polkujuoksutapahtuma, Punkaharju Swim Run sekä Metsämuseo Luston
opastetut kävelyretket Punkaharjun tutkimuspuistoon.
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Punkaharju Liikuttaa -ohjelma kokonaisuudessaan:
https://www.visitpunkaharju.fi/punkaharju-liikuttaa/
Punkaharju Liikuttaa -ohjelmaa ovat toteuttamassa muun muassa:
Olavin Retkeilijät, Matkailukeskus Harjun Portti, Blue Lake Cruises,
SaimaaLife, Yoga Saimaa, Kruunupuisto, Punkaharju Resort, Punkaharjun
Urheilijat, Tynkkylän Lomaniemi, Pyörämatkailijan Savonlinna -hanke,
Puresisu, Matkailutila Naaranlahti, Intersport Savonlinna, Retretti,
Taidekartano Johanna Oras, Suomen Metsämuseo Lusto, Aseman
Taidelaituri, Hotelli Punkaharju, Punkasalmen Helmi ry,
Etelä-Puruveden osakaskunta, Hiukkajoen kyläyhdistys, Café Rantakivi,
Ravintola Kuhankeittäjä ja Ravintola Metsä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus KaskinenVarapuheenjohtajaPunkaharjun MatkailuyhdistysPuh:044 747 5222markus@harjunportti.fi
Kuvat
Visit Punkaharju
Visit Punkaharju on Punkaharjun Matkailuyhdistyksen ylläpitämä verkkosivusto ja -palvelu. Yhdistys vaalii Punkaharjun matkailubrändiä ja koordinoi alueen matkailuyritysten yhteistyötä. Yhdistyksen ylläpitämä matkailuneuvonta palvelee Suomen Metsämuseo Lustossa. Punkaharjun Matkailuyhdistykseen kuuluu 23 jäsenyritystä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Janne Hänninen (Matkailutila Naaranlahti) ja varapuheenjohtajana Markus Kaskinen (Matkailukeskus Harjun Portti).
Matkailuneuvonta
Lustontie 1, 58450 Punkaharju
+358 15 345 100
info@visitpunkaharju.fi
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