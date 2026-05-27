Koulut alkoivat, mutta kesä jatkuu – Punkaharjulla matkailukautta venytetään elokuun loppuun

Punkaharjun matkailutoimijat päättivät viime syksynä yhteiseksi

tavoitteekseen pidentää kesän matkailukautta. Ensimmäistä kertaa

koottu Punkaharju Liikuttaa -ohjelma syntyi keinoksi esitellä elokuun

lopun tarjontaa näkyvämmin niin matkailijoille kuin lähialueen asukkaille.



– Koulujen alkaminen on perinteisesti ollut rajapyykki

matkailukesälle, vaikka siihen ei esimerkiksi Punkaharjulla ole erityistä syytä.

Luonto, maisemat, reitit ja palvelut ovat elokuussa aivan yhtä lailla

käytettävissä. Tätä ajattelutapaa haluamme yhdessä ravistella,

sanoo Matkailukeskus Harjun Portin toimitusjohtaja ja Punkaharjun

Matkailuyhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Kaskinen.



Ohjatusti tai omin päin



Punkaharju Liikuttaa tarjoaa erilaisia tapoja viettää loppukesän

päivää Punkaharjulla.



Valmiiseen tapahtumaan voi tulla osallistujaksi, lähteä luontoon

ohjaajan kanssa tai rakentaa päivän omatoimisesti alueen reittien,

kohteiden ja palveluiden ympärille. Mukana on sekä maksutonta että

maksullista tekemistä.



Tarjonnassa näkyvät Punkaharjun luonto ja maisemat: metsissä,

harjuilla ja vesillä liikutaan jalan, pyöräillen, uiden ja meloen.

Toisenlaista tekemistä tarjoavat kulttuuri, hyvinvointipalvelut ja

paikalliset ruokakohteet.



– Ohjelmasta voi poimia yhden kiinnostavan retken tai tapahtuman tai

rakentaa itselleen kokonaisen Punkaharju-päivän. Toivomme tietysti,

että ohjelma houkuttelee myös lähialueen asukkaita uudella tavalla,

Kaskinen sanoo.



Punkaharju Liikuttaa huipentuu lauantaina 29. elokuuta Suomen luonnon

päivään. Päivän ohjelmassa ovat muun muassa Run Forest Run

-polkujuoksutapahtuma, Punkaharju Swim Run sekä Metsämuseo Luston

opastetut kävelyretket Punkaharjun tutkimuspuistoon.

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Punkaharju Liikuttaa -ohjelma kokonaisuudessaan:

https://www.visitpunkaharju.fi/punkaharju-liikuttaa/



Punkaharju Liikuttaa -ohjelmaa ovat toteuttamassa muun muassa:

Olavin Retkeilijät, Matkailukeskus Harjun Portti, Blue Lake Cruises,

SaimaaLife, Yoga Saimaa, Kruunupuisto, Punkaharju Resort, Punkaharjun

Urheilijat, Tynkkylän Lomaniemi, Pyörämatkailijan Savonlinna -hanke,

Puresisu, Matkailutila Naaranlahti, Intersport Savonlinna, Retretti,

Taidekartano Johanna Oras, Suomen Metsämuseo Lusto, Aseman

Taidelaituri, Hotelli Punkaharju, Punkasalmen Helmi ry,

Etelä-Puruveden osakaskunta, Hiukkajoen kyläyhdistys, Café Rantakivi,

Ravintola Kuhankeittäjä ja Ravintola Metsä.