Päätoimittajien yhdistys PTY vetoaa sisäministeriöön: pelastustoimen ensitiedotteille annettava jatkoaikaa

Torstaina 20.8. käyty keskustelu Päätoimittajayhdistyksen, Mediapoolin ja sisäministeriön välillä ei hälventänyt huolia. Ilmeistä on, että lokakuussa käyttöön otettavaksi suunniteltu tiedotusjärjestelmä ei tule palvelemaan medioita eikä siten yleisöä sillä nopeudella, tarkkuudella ja tasapuolisuudella, jota viranomaistoiminnalta voi edellyttää.

Erityisen huolestuttavaa on, että syyskuun 1. päivän ja loppusyksyn väliselle ajalle ei ole tiedossa minkäänlaista järjestelmällistä tapaa tiedottaa pelastuslaitosten tehtävistä. Tämä rikkoo PTY:n näkemyksen mukaan räikeästi julkisuuslakia ja romuttaa 20 vuoden hyvin toimineen käytännön. Tässä ajassa ei pidä antaa huhuille ja puskaradioille valtaa, vaan on huolehdittava luotettavasta tiedonvälityksestä.

Päätoimittajien yhdistys PTY vetoaa sisäministeriöön, että nykyinen järjestelmä pidettäisiin toiminnassa, kunnes uusi julkisuuslain, median ja yleisön tarpeisiin vastaava ratkaisu on löytynyt. PTY osallistuu mielellään tällaisen ratkaisun kehittämiseen yhdessä viranomaisten kanssa.