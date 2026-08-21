Amfetamiinikokki on Breaking Bad -henkinen True Crime -tarina, jossa hyvä lopulta voittaa

Ruotsalaisen Tobias Landehagin nuoruutta piinasi ulkopuolisuuden tunne, Touretten oireyhtymä ja kasvava viha yhteiskuntaa kohtaan, ja lopulta hän päätyi rikolliselle tielle. Hän työskenteli vuoroin kiinteistövälittäjänä Marokossa, maahantuojana Tansaniassa ja ravintoloitsijana Ruotsissa, mutta taustalla hän pyöritti synkempiä bisneksiä. Landehag oli mukana kansainvälisessä huumekaupassa, salakuljetti kokaiinia Etelä-Amerikasta, valmisti hasista Afrikassa ja kasvatti marihuanaa Ruotsissa. Katsottuaan Breaking Bad -sarjaa hän päätti ryhtyä kokkaamaan amfetamiinia.

Kun Landehag lopulta pidätettiin, hänet tuomittiin kahdeksassa maassa tehdyistä rikoksista. Kymmenen vuoden vankilatuomio merkitsi rikollisen elämän loppua. Hän ymmärsi, että kaiken oli muututtava. Nykyään hän pyörittää Breaking Good -projektia, jolla hän haluaa osoittaa, että muutos on mahdollinen ja se voi samalla tuottaa merkittävää yhteiskunnallista hyötyä. Landehag kutsuu itseään Ruotsin Walter Whiteksi, ja kirjan tarina onkin kuin Breaking Badista, mutta lopulta hyvä voittaa.



Tobias Landehag on kotoisin Ruotsin Karlskronasta. Koulukiusaamisen vuoksi hän käänsi selkänsä yhteiskunnalle ja ryhtyi rikolliseksi. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä ja tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Amfetamiinikokki on hänen esikoisteoksensa.



Amfetamiinikokki ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teoksen on suomentanut Marke Nuutinen. Kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8.2026

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