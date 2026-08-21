Tasoristeyksiä suljetaan huoltotöiden ajaksi elokuun lopulla

Strömberginkadun tasoristeys suljetaan keskiviikkona 26.8. klo 20.20–00.00. Töiden aikana autoilijat ohjataan Yhdystien kautta sekä Rantamaantien, Ruutikellarintien ja Huutoniementien kautta. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Korkeamäen kautta.

Risteys kartalla

Huutoniementien risteys on suljettuna torstaiyönä 27.8 klo 00.00–06.00. Töiden aikana autoilijat ohjataan Huutoniemeltä keskustaan Sairaskodinkadun kautta ja keskustasta Huutoniemelle ja Vähäänkyröön Ruutikellarintien, Rantamaantien ja Strömberginkadun kautta. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Itäisen Ratakadun kautta.

Risteys kartalla

Konepajakadun tasoristeyksessä tehdään laajempia huoltotöitä, minkä vuoksi katu on suljettuna kahtena yönä. Ensimmäinen sulku alkaa torstaina 27.8. klo 20 ja päättyy perjantaina 28.8. klo 9. Toinen sulku alkaa perjantaina 28.8. klo 20 ja päättyy lauantaina 29.8. klo 6.

Töiden aikana autoilijat ohjataan Pitkäkadun ja Vuorikadun kautta sekä Asemakadun ja Sepänkyläntien kautta. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Semaforinkujan kautta.

Risteys kartalla

Huoltotyöt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen

Risteysten sulkeminen vaikuttaa Liftin linjoihin 44 ja 7.

Linja 44

Torstaina 27.8. aamuvuoro klo 5.25 Keskustasta Vanhaa Vaasaa kohti kulkee poikkeuksellisesti reittiä Ratakatu - Asemakatu - Sepänkyläntie - Sairaskodinkatu - Strömberginkatu.

Aamun ensimmäinen vuoro ei siis pysähdy ollenkaan Klemetinkadun, Ravikadun tai Ruutikellarintien pysäkeillä.

Linja 7

Torstaina 27.8. sekä perjantaina 29.8. linjan 7 viimeiset vuorot kumpaankin suuntaan sekä torstain aamuvuorot klo 9 asti kulkevat poikkeusreittiä Hietasaarenkatu - Pitkäkatu - Vuorikatu - Vöyrinkatu – Konepajakatu. Tämä ei vaikuta pysäkkeihin.