Talentia lakiesityksestä: Sosionomi (YAMK) on koulutettu johtamaan päiväkotia
21.8.2026 10:48:32 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen opettajat tai varhaiskasvatuksen sosionomit voisivat saada kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtävään. Talentian mukaan kelpoisuutta ei kuitenkaan tule sitoa 60 opintopisteen kasvatustieteen lisäopintoihin.
Talentia pitää tärkeänä myös niin sanotun siirtymäsäännöksen laajentamista, jotta nykyisin kelpoisina toimivien päiväkodin johtajien asema turvataan myös vuoden 2030 jälkeen. Turvaaminen on tärkeää, jotta varhaiskasvatuksen johtoon ei synny henkilöstövajetta.
– Ei ole järkevää yhteiskunnan resurssien käyttöä, jos kokeneita ja ansioituneita päiväkodin johtajia laitettaan jonottamaan opintoihin, joiden sisällön he jo hallitsevat, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
– Pidämme lakimuutosta merkittävänä varhaiskasvatuksen johtajaresurssien saatavuuden, alan veto- ja pitovoiman sekä koulutusjärjestelmän yhdenvertaisuuden näkökulmasta, Karsio toteaa.
Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneilla jo vahva osaaminen johtamiseen
Varhaiskasvatuksen sosionomi (YAMK) -tutkinto kehittää muun muassa johtamis-, kehittämis-, tutkimus- ja verkosto-osaamista. Sen pohjana on varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto, jossa opiskelija saa laajan osaamisen varhaiskasvatuksesta, pedagogiikasta ja sosiaalipedagogiikasta sekä käytännön kokemusta harjoittelujen kautta.
– Päiväkodin johtajan tehtävä on laaja kokonaisuus, jossa pedagogisen johtamisen rinnalla tarvitaan vahvaa henkilöstö- ja talousjohtamisen osaamista sekä taitoa toimia verkostoissa ja johtaa muutoksia. Työhön kuuluu myös tiivis yhteistyö perheiden ja eri viranomaisten kanssa. Näihin tehtäviin sosionomi (YAMK) -koulutus antaa erityisen vahvat valmiudet, Karsio sanoo.
Lisäopintojen tarpeellisuutta on syytä arvioida
Talentia vastustaa hallituksen esitystä, jonka mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuuden edellytyksenä olisivat vielä 60 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen lisäopinnot.
– Tällainen esitys herättää väistämättä kysymyksiä lain tarkoituksenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Sosionomitaustaisella varhaiskasvatuksen ammattilaisella on jo alemmassa tutkinnossaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä pedagogista osaamista tuottavat harjoittelut ja opinnäytetyö, Karsio huomauttaa.
– Jos hallitus kuitenkin päätyy säilyttämään lisäopintovaatimuksen, tulee näistä opinnoista voida sisällyttää 30 opintopistettä YAMK-tutkintoon ja opintojen tulee olla opiskelijalle maksuttomia, Karsio linjaa.
Nykyinen osaaminen on tunnistettava
Lainsäädännön uudistamisessa on tunnistettava myös työelämän nykytila, Talentia painottaa. Varhaiskasvatuksessa toimii jo nyt päiväkodin johtajina sosionomitaustaisia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia, joiden kelpoisuus perustuu voimassa olevaan lakiin.
– Heidän käytännössä osoittamansa johtamisosaaminen on vahva peruste sille, että koulutusjärjestelmän tulee jatkossa tunnistaa sosionomi (YAMK) aidosti yhdeksi johtajakelpoisuuteen johtavaksi tutkintopoluksi. Jo olemassa olevan osaamisen päälle ei tule rakentaa tarpeettomia uusia esteitä, Karsio korostaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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