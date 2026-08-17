Vastine - Suomen Leijonat äärioikeiston äänitorvi?
21.8.2026 10:59:55 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Metsälehti julkaisi Mikko Riikilän kolumnin, jossa minut, Metsäammattilaisten verkoston koordinaattori Juri Laurila, leimattiin vahvasti äärioikeistolaiseksi. Todisteeksi kelpasi kaulassani oleva Suomen leijona. Ovatko kaikki Suomen Leijona -tunnusta käyttävät ultraoikeistoa, kuten Riikilä antoi ymmärtää?
Riikilä kiinnitti huomiota Ivan Puopolon tekemässä haastattelussa näkyvään leijonariipukseeni ja kirjoitti sen olleen ”huolellisesti aseteltu näkyviin”. Haastattelun sisältöä hän ei ollut edes kuunnellut. Sanoilla ei siis ollut merkitystä. Leijona riitti.
Olen kantanut kyseistä riipusta vuodesta 1995. Silloin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa. Muistan edelleen Leijonien historiallisen voiton ja sen synnyttämän kansallisen riemun. Jääkiekko on ollut osa elämääni lapsesta lähtien. Leijonariipukseni kertoo ennen kaikkea siitä: suomalaisuudesta, jääkiekosta ja ylpeydestä maajoukkuettamme kohtaan.
Kun Suomen jääkiekkomaajoukkue luistelee jäälle leijona rinnassaan, näemmekö äärioikeistolaisen tunnuksen? Emme. Näemme Suomen Leijonat. Leijona kuuluu yhtä lailla Saku Koivulle, Jukka Jaloselle, vuoden 1995 maailmanmestareille, tämän päivän maajoukkueelle ja miljoonille suomalaisille, jotka pukeutuvat Leijona-paitaan kannustaessaan Suomea.
Juuri siksi keskustelu on vakavampi kuin minun kaulakoruni. Jos alamme tulkita kansallistunnuksiamme ääriliikkeiden merkeiksi vain siksi, että myös ääriliikkeet käyttävät niitä, luovutamme symbolimme niille vapaaehtoisesti. Se olisi suuri virhe.
Suomen leijona ei kuulu äärioikeistolle. Suomen lippu ei kuulu äärioikeistolle. Ne eivät kuulu millekään puolueelle tai poliittiselle liikkeelle. Ne kuuluvat suomalaisille.
En ole koskaan kannattanut äärioikeistoa enkä äärivasemmistoa. Tulen silti kantamaan Leijona-riipustani, pukeutumaan Leijona-paitaan ja nostamaan Suomen lipun salkoon.
Metsäammattilaisen ääni ei ole ääriajattelua [alaotsikko]
Kolumnissa on myös toinen ongelma. Metsäammattilaisten verkoston toimintaa pyritään selittämään poliittisella leimalla sen sijaan, että keskusteltaisiin siitä, mitä sanomme.
Perustin verkoston omasta aloitteestani. Hain ja sain itse sen käynnistämiseen rahoitusta. Verkoston tarkoituksena on tuoda metsäammattilaisten kokemukset ja asiantuntemus nykyistä vahvemmin julkiseen metsäkeskusteluun. Ensimmäisen vuoden tavoitteena oli 50 jäsentä. Muutamassa kuukaudessa mukaan on liittynyt jo yli 80 metsäammattilaista.
Riikilän kirjoitus oli lahja vaaleihin valmistautuvalle vihervasemmistolle, joka tulee kirjoitukseen vedoten väheksymään metsäammattilaisten osaamista ja asiantuntemusta vaalikampanjoissaan. Ei tämän helpompaa tietä sivuraiteelle ole monellekaan tarjottu aiemmin.
Metsäkeskustelussa pitää voida olla eri mieltä. Metsätaloutta saa arvostella ja metsäammattilaisten pitää kestää kritiikkiä. Mutta yhtä lailla metsäammattilaisilla pitää olla oikeus puolustaa työtään ilman poliittista leimaamista. Sen puolesta taistelen leijonan lailla!
Sama periaate koskee kansallistunnuksiamme.
Kun seuraavan kerran Leijonat taistelevat maailmanmestaruudesta, suomalaiset pukeutuvat jälleen sinivalkoiseen. Leijonavaakunoita näkyy paidoissa, kaulahuiveissa ja katsomoissa. Suomen liput nousevat salkoihin.
Silloin leijona ei kysy, mitä puoluetta kannatat.
Se on meidän kaikkien Leijona.
Minä kannan riipusta jatkossakin ylpeydellä.
Juri Laurila
Verkostokoordinaattori
Metsäammattilaisten verkosto
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Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä, mikäli tarvitaan nopeasti metsäammattilaisten näkemystä. Juri auttaa myös löytämään sopivan metsäammattilaisen tarvittaessa.
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Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
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