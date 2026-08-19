Kansanedustaja Mari Kaunistola Porin yliopistokeskuksen johtajaksi

Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi valittu Mari Kaunistola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri ja poliisi (AMK). Hän on opiskellut muun muassa Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston yksiköissä ja suorittaa tohtoriopintoja Tampereen yliopistossa. Ennen kansanedustajan tehtävää Kaunistola toimi pitkään eri tehtävissä poliisissa sekä johtamisen opettajana poliisiammattikorkeakoulussa.

– Olen innoissani, että pääsen kehittämään ja rakentamaan Porin yliopistokeskusta Turun ja Tampereen yliopistoväen kanssa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä tehdään tulevaisuuteen tähdäten vahvassa yhteistyössä alueen toimijoiden sekä yritysten kanssa, Kaunistola sanoo.

Yliopistokeskuksen johtajan tehtävän rekrytointiprosessista vastasi Turun yliopiston vararehtori Maija S. Peltolan johtama toimikunta, johon kuuluivat vararehtori Jarmo Takala Tampereen yliopistosta, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna ja henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Turun yliopistosta.

Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin alkuvuodesta 2026. Toimikunta haastatteli seitsemän hakijaa, ja neljä hakijaa osallistui soveltuvuusarviointiin. Rekrytointiprosessiin kuului lisäksi yhteisön ja sidosryhmien kuulemisia.

Kaikilla kärkihakijoilla oli vahvaa johtamiskokemusta. Heillä oli alueen yritysten sekä muiden sidosryhmien tuntemusta ja ymmärrystä yliopistokeskuskonseptista tai yliopistoista. Johtajan valinta perustui ansioiden kokonaisarviointiin.

Toimikunnan mukaan Mari Kaunistolan valintaan vaikuttivat muun muassa hänen yhteistyöverkostojensa laajuus ja kontaktien aktiivinen hyödyntäminen sekä toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen vaadittava työote. Kaunistolan tiede- ja koulutuspoliittisen asiantuntemuksen ansiosta hänellä on yliopistokeskuksen toimintojen sekä laajemmin yliopistokeskuskonseptin ja yliopistojen tuntemusta.

Yliopistokeskuksen johtaja vastaa keskuksen toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien toimeenpanosta sekä taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Johtaja toimii yhteistyössä yliopistojen sekä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Turun yliopiston yksiköistä Porissa toimivat Turun kauppakorkeakoulun yksikkö sekä humanistisen tiedekunnan digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma. Lisäksi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hallinnoi Porin opetusterveyskeskusta. Tampereen yliopistosta Porissa on informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan, johtamisen ja talouden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan toimintoja.

Lisätietoja:

Vararehtori Maija S. Peltola

p. 0400 645 497

maija.s.peltola@utu.fi