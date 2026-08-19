Kansanedustaja Mari Kaunistola Porin yliopistokeskuksen johtajaksi
21.8.2026 11:28:35 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Kansanedustaja Mari Kaunistola (kok.) on valittu Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa perehtymisen tehtävään vuoden 2027 alussa ja ryhtyy hoitamaan tehtävää kokoaikaisesti eduskuntatyön päätyttyä.
Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi valittu Mari Kaunistola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri ja poliisi (AMK). Hän on opiskellut muun muassa Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston yksiköissä ja suorittaa tohtoriopintoja Tampereen yliopistossa. Ennen kansanedustajan tehtävää Kaunistola toimi pitkään eri tehtävissä poliisissa sekä johtamisen opettajana poliisiammattikorkeakoulussa.
– Olen innoissani, että pääsen kehittämään ja rakentamaan Porin yliopistokeskusta Turun ja Tampereen yliopistoväen kanssa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä tehdään tulevaisuuteen tähdäten vahvassa yhteistyössä alueen toimijoiden sekä yritysten kanssa, Kaunistola sanoo.
Yliopistokeskuksen johtajan tehtävän rekrytointiprosessista vastasi Turun yliopiston vararehtori Maija S. Peltolan johtama toimikunta, johon kuuluivat vararehtori Jarmo Takala Tampereen yliopistosta, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna ja henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Turun yliopistosta.
Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin alkuvuodesta 2026. Toimikunta haastatteli seitsemän hakijaa, ja neljä hakijaa osallistui soveltuvuusarviointiin. Rekrytointiprosessiin kuului lisäksi yhteisön ja sidosryhmien kuulemisia.
Kaikilla kärkihakijoilla oli vahvaa johtamiskokemusta. Heillä oli alueen yritysten sekä muiden sidosryhmien tuntemusta ja ymmärrystä yliopistokeskuskonseptista tai yliopistoista. Johtajan valinta perustui ansioiden kokonaisarviointiin.
Toimikunnan mukaan Mari Kaunistolan valintaan vaikuttivat muun muassa hänen yhteistyöverkostojensa laajuus ja kontaktien aktiivinen hyödyntäminen sekä toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen vaadittava työote. Kaunistolan tiede- ja koulutuspoliittisen asiantuntemuksen ansiosta hänellä on yliopistokeskuksen toimintojen sekä laajemmin yliopistokeskuskonseptin ja yliopistojen tuntemusta.
Yliopistokeskuksen johtaja vastaa keskuksen toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien toimeenpanosta sekä taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Johtaja toimii yhteistyössä yliopistojen sekä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
Turun yliopiston yksiköistä Porissa toimivat Turun kauppakorkeakoulun yksikkö sekä humanistisen tiedekunnan digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma. Lisäksi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hallinnoi Porin opetusterveyskeskusta. Tampereen yliopistosta Porissa on informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan, johtamisen ja talouden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan toimintoja.
Lisätietoja:
Vararehtori Maija S. Peltola
p. 0400 645 497
maija.s.peltola@utu.fi
Avainsanat
Kuvat
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Terveelliset nukkumistottumukset keski-iässä ennustavat pidempää työuraa19.8.2026 12:34:41 EEST | Tiedote
Yli yhdeksän tunnin yöunet ja univaikeudet 50 vuoden iässä vähentävät odotettavissa olevien työvuosien määrää noin yhdeksällä kuukaudella, selviää yli 70 000 suomalaista kattaneesta seurantatutkimuksesta.
UTU Excellence Oy vie Turun yliopiston monitieteistä osaamista kansainvälisille koulutusmarkkinoille19.8.2026 10:23:02 EEST | Tiedote
UTU Excellence Oy koordinoi pääosaa Turun yliopiston elinkeinotoimintana harjoitettavasta täydennyskoulutuksesta ja koulutusviennistä.
Turun yliopistoon noin miljoonan euron innovaatiorahoitus uuden lääkeaihion kehittämiseen ja testaamiseen sydämen vajaatoimintaan, syöpään ja Alzheimerin tautiin17.8.2026 09:29:26 EEST | Tiedote
Novo Nordisk Foundation on myöntänyt Turun yliopiston noin miljoonan euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uudenlaisia pienmolekyylisiä lääkeaihioita ja testata niillä, voisiko yhtä ja samaa proteiinia lääkkeellä estäen vaikuttaa kolmen yleisen taudin etenemiseen: sydämen vajaatoimintaan johtavaan sydänlihaksen paksuuntumiseen, syöpään ja Alzheimerin tautiin.
Suomessa kehitetty Huolet hallintaan -ohjelma vähentää lasten ahdistuneisuutta ja parantaa toimintakykyä – vaikutukset näkyvät vielä kahden vuoden kuluttua17.8.2026 09:00:04 EEST | Tiedote
Laajan satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen jatkoseuranta osoittaa, että lasten ahdistuneisuuden hoitoon kehitetyn Huolet hallintaan -verkkohoito-ohjelman vaikutukset säilyvät pitkään. Ahdistuneisuusoireet vähenivät edelleen kahden vuoden kohdalla, ja hoidon vaikuttavuus oli tuolloin selvästi suurempi kuin kuuden kuukauden kohdalla. Tulokset ovat kansainvälisesti merkittäviä, sillä kyseessä on ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa on osoitettu lasten ohjatun internetpohjaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikuttavuus vielä kaksi vuotta hoidon aloittamisen jälkeen.
Punkkipankkiin on saatu jo 20 000 puutiaista – loppukesästä odotetaan eksoottisempia lajeja13.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset ovat lähettäneet Turun yliopiston Punkkipankki-keräykseen jo 20 000 puutiaista tutkittavaksi. Keräys jatkuu vuoden loppuun asti, ja loppukesästä keräykseen toivotaan havaintoja erityisesti eksoottisemmista Hyalomma- ja Dermacentor-puutiaisista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme