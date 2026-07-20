Kemianteollisuuden työehtosopimukset voimassa myös kolmannen vuoden

Keväällä 2025 solmituissa kemianteollisuuden työehtosopimuksissa sovittiin, että osapuolet tarkastelevat vuoden 2026 aikana yhdessä alan näkymiä, työllisyyttä ja kustannuskilpailukykyä. Tämä tarkastelu järjestettiin tänä perjantaina 21. elokuuta työehtosopimusosapuolten kesken.

Tarkastelun perusteella tes-osapuolet totesivat yhteisesti, että sopimuksia ei irtisanota ja ne jatkuvat sopimuskauden loppuun. Sopimuskauden kolmannen vuoden palkankorotukset toteutuvat näin ollen sopimuksissa sovitun mukaisesti.

Osapuolet pitävät hyvänä sitä, että optiovuosi saadaan käyttöön, ja sitä kautta pidempi sopimuskausi mahdollistaa työehtosopimuksissa sovittujen yhteisten kehittämishankkeiden läpivientiä.

– Yrityksille erityisen tärkeää on pitkä työrauha, jonka turvin ne voivat keskittyä kasvun luomiseen. On hyvä asia, että pystyimme yhdessä neuvottelukumppaneidemme kanssa toteamaan hyvissä ajoin, että sopimusten kolmas vuosi toteutuu. Se kertoo ennen kaikkea osapuolten välisestä luottamuksesta ja hyvästä neuvottelukulttuurista. Päätös antaa mahdollisuuden viedä yhdessä läpi työehtosopimuksissa sovittuja kehittämishankkeita. Näitä ovat esimerkiksi alan veto- ja pitovoiman sekä paikallisen sopimisen ja joustavien työaikaratkaisujen edistäminen, mitkä osaltaan turvaavat yritysten kilpailukykyä sekä vahvistavat työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä ja luottamusta, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

– Työehtosopimusratkaisu on jo nyt vahvistanut palkansaajien ostovoimaa selvästi. Sopimuskauden aikana suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan, ja hintojen nousun aiheuttama ostovoimavaje kurotaan käytännössä umpeen. Hieman totuttua pidempi sopimuskausi tuo osaltaan vakautta ja ennustettavuutta sekä palkansaajille että yrityksille, mikä on erityisen tärkeää nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa, sanoo kemian sektorin johtaja Toni Laiho Teollisuusliitosta.

– Toimihenkilöt tarvitsevat ennakoitavuutta niin arjessa kuin palkkauksessa. On merkittävää, että pystyimme nyt toteamaan sopimusten jatkuvan ja korotusten toteutuvan. Samalla meillä on nyt aikaa ja mahdollisuus tehdä yhteistä kehittämistyötä, joka hyödyttää kemian aloja pitkällä tähtäimellä, sanoo kemianalan sopimusalavastaava Taru Reinikainen Ammattiliitto Prosta.

– Sopimuskauden jatko osoittaa luottamusta yhteistoimintaan alalla ja vahvistaa neuvotteluosapuolten mahdollisuuksia edistää yhteisiä tavoitteita tuloksellisesti ja kestävämmin. Tämä tarkoittaa ylemmille toimihenkilöille vakaampaa ja ennakoitavampaa työelämää, sanoo sopimusalavastaava, pääneuvottelija Mia Adolfsson Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä.

Sopimusten keskeiset tavoitteet, kustannuskilpailukyvyn säilyminen ja ostovoiman vahvistuminen, ovat toteutuneet pääosin siten kuin sopimuksia tehtäessä ennakoitiin. Toimintaympäristö on samalla pysynyt vaikeasti ennakoitavana; geopoliittiset jännitteet, kauppapolitiikan käänteet ja Euroopan energiakustannukset vaikuttavat edelleen alan yritysten kilpailuasetelmaan. Kemianteollisuuden tuotantomäärät ja tilauskanta ovat kuitenkin kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan.

Kemianteollisuus on Suomen toiseksi suurin vientiala, ja sen tuotteet mahdollistavat lähes kaikkien muiden teollisuudenalojen toimintaa. Ala työllistää suoraan ja välillisesti jopa 100 000 henkilöä. Ennakoitavuus on alalla merkittävä osa investointien ja tuotannon jatkuvuuden edellytyksiä.

Lisätietoja



Minna Etu-Seppälä

Työmarkkinajohtaja

Kemianteollisuus ry

p. 040 778 0182

Toni Laiho

Kemian sektorin johtaja

Teollisuusliitto ry

p. 050 303 9272

Taru Reinikainen

Sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro ry

p. 050 581 4371

Mia Adolfsson

Sopimusalavastaava

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

p. 040 574 6668