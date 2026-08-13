Ruoantuotanto nostettava Euroopan strategisten investointien ytimeen
21.8.2026 12:26:11 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Ilmastonmuutos lisää Pohjoismaiden merkitystä Euroopan ruoantuotannossa, mutta kasvavan potentiaalin hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteisiä investointeja. Pohjoismaisten viljelijä- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöfoorumi NBC vaatii, että ruoantuotanto huomioidaan nykyistä vahvemmin Euroopan investointi- ja innovaatiopolitiikassa.
Ruotsissa Tukholmassa tällä viikolla kokoontunut NBC nostaa kokouksensa yhteisessä julkilausumassa esiin tarpeen vahvistaa maatalouden investointeja ja asemaa osana Euroopan kilpailukyky- ja turvallisuuskeskustelua.
Pohjoisen Euroopan merkitys ruoantuottajana kasvaa, kun viljelyolosuhteet heikkenevät monilla Etelä-Euroopan alueilla kuivuuden, lämpenemisen ja kasvavien tuotantoriskien vuoksi. Muuttuva ilmasto lisää sään ääri-ilmiöitä myös Pohjoismaissa. Siksi maatalous tarvitsee investointeja uusiin teknologioihin ja ratkaisuihin, jotka auttavat tuotantoa sopeutumaan tulevaisuuden olosuhteisiin.
NBC:n puheenjohtajan, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilän mukaan Pohjoismaiden on tuotava maatalouden näkökulma nykyistä vahvemmin mukaan Euroopan investointi- ja kilpailukykykeskusteluun.
– Ilmastonmuutos kasvattaa pohjoisen Euroopan merkitystä ruoantuotannossa, mutta potentiaali ei toteudu ilman investointeja. Tuottavuutta, kestävyyttä ja kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon pitää vahvistaa. Ruoantuotanto pitäisi nähdä samalla tavalla yhteiskunnan perustavana infrastruktuurina kuin energia, puolustus tai tietoliikenneyhteydet. Jos haluamme vahvistaa Euroopan ruokaturvaa, maatiloilla täytyy olla mahdollisuus investoida tulevaisuuteen, Hemmilä sanoo.
Hemmilä nosti kokouksessa esiin ajatuksen pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä NBC:ssä. Tavoitteena on vahvistaa maatalouden ääntä tilanteessa, jossa Euroopassa tehdään päätöksiä tulevista investointi-, tutkimus- ja innovaatiopanostuksista. NBC haluaa vaikuttaa siihen, että ruoantuotanto huomioidaan nykyistä vahvemmin esimerkiksi Euroopan investointipankin sekä Horizon Europe -ohjelman painotuksissa.
Kokouksen julkilausumassa yhdeksi maatalouden suurimmista haasteita todetaan investointien rahoitus. NBC:n mukaan ruokaturvaa ei voida vahvistaa ilman toimivia rahoitusmalleja ja pääomaa, joka mahdollistaa pitkäjänteiset investoinnit.
– Maatalous nauttii Pohjoismaissa laajaa kuluttajien tukea, mutta pelkkä sympatia ei mahdollista investointeja. Jos yhteiskunta haluaa vahvistaa ruokaturvaa ja hyödyntää pohjoismaisen maatalouden kasvavan merkityksen, tarvitaan päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä investoinneille, Hemmilä toteaa.
Euroopan ruokaturvaa ei voida rakentaa pelkästään tuotantoa lisäämällä. Pohjoismaisen maatalouden keskeinen haavoittuvuus on riippuvuus tuontiin perustuvista tuotantopanoksista, kuten lannoitteista, polttoaineista ja rehukomponenteista. NBC peräänkuuluttaa investointeja ruokaan strategisena investointina kuten tuotantopanosten saatavuuden vahvistamiseen kansallisella ja alueellisella tasolla.
Mikä NBC?
Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC on vuonna 1934 perustettu pohjoismaisten tuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöfoorumi. Sen jäseniä ovat tuottaja- ja osuustoimintajärjestöt Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. MTK toimii NBC:n puheenjohtajajärjestönä kaudella 2025–2027.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja
0400 522 012
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK ja SLC vaativat valtiolta nopeita toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi13.8.2026 11:15:03 EEST | Tiedote
MTK ja SLC keskustelevat tänään torstaina 13. elokuuta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa Suomen afrikkalaisen sikaruton (ASF) aiheuttamasta kriisitilanteesta, sen hoidosta ja välttämättömistä jatkotoimista. Keskustelun pohjana oli järjestöjen valtioneuvostolle toimittama kirje, jossa vaaditaan riittäviä toimia sikaruton leviämisen estämiseksi ja vaikutusten kohteeksi joutuneiden elinkeinojen tukemiseen.
Reilu kilpailu kunniaan – Brasilialaiselle lihalle tuontikielto EU:ssa12.8.2026 14:54:52 EEST | Artikkeli
Miksi Brasilialle on asetettu tuontikielto? Euroopan unioni – ja erikseen myös Suomi – sääntelee tarkasti, millaista lihaa täällä saa tuottaa ja millä ehdoilla sitä saa saattaa markkinoille. Säännösten takana on Euroopassa ja Suomessa yleisesti merkittävinä pidettyjä arvoja: kuluttajien turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä huolenpito yhteisestä ympäristöstämme. On kunnia-asia saada tuottaa ruokaa, jossa nämä seikat ovat kohdallaan.
MTK: Valtion käynnistettävä välittömästi viljan osto ASF-tartunta-alueelta10.8.2026 18:30:21 EEST | Tiedote
MTK vaatii valtiolta pikaisia toimia afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartunta-alueen viljamarkkinan toimivuuden turvaamiseksi. Alueen puinnit ovat jo käynnissä, mutta viljanostajat eivät käytännössä osta alueella korjattavaa satoa. Tilanne uhkaa tilojen maksuvalmiutta ja täyttää nopeasti käytettävissä olevat varastot.
Kotimainen satokausi jatkuu ympäri vuoden10.8.2026 13:51:10 EEST | Tiedote
Kotimaiset kasvikset, hedelmät ja marjat tuovat väriä, makua ja helppoutta keittiöön, kun lomailu vaihtuu säännölliseen arkeen. Sirkkalehtimerkistä tunnistat suomalaiset vihannekset, marjat, hedelmät, perunat, kukat ja taimistotuotteet – eli kaikki ne herkut, joiden vahvuuksina ovat tuoreus, maku ja laatu.
MTK: Sikaruton torjunta vaatii välittömiä toimia ja varmuutta elinkeinoille7.8.2026 12:49:32 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa kokoustaneet MTK:n johtokunta, MTK-Pohjois-Karjala ja metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala vaativat kannanotossaan nopeita toimenpiteitä afrikkalaisen sikaruton ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Havainnointikoulutus on laajennettava koskemaan koko itärajan aluetta sekä tiedotettava metsästäjiä riskeistä kyyhkyn, sorsan ja karhun metsästyksen alkaessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme