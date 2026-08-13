Ruoantuotanto nostettava Euroopan strategisten investointien ytimeen

Ruotsissa Tukholmassa tällä viikolla kokoontunut NBC nostaa kokouksensa yhteisessä julkilausumassa esiin tarpeen vahvistaa maatalouden investointeja ja asemaa osana Euroopan kilpailukyky- ja turvallisuuskeskustelua.

Pohjoisen Euroopan merkitys ruoantuottajana kasvaa, kun viljelyolosuhteet heikkenevät monilla Etelä-Euroopan alueilla kuivuuden, lämpenemisen ja kasvavien tuotantoriskien vuoksi. Muuttuva ilmasto lisää sään ääri-ilmiöitä myös Pohjoismaissa. Siksi maatalous tarvitsee investointeja uusiin teknologioihin ja ratkaisuihin, jotka auttavat tuotantoa sopeutumaan tulevaisuuden olosuhteisiin.

NBC:n puheenjohtajan, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilän mukaan Pohjoismaiden on tuotava maatalouden näkökulma nykyistä vahvemmin mukaan Euroopan investointi- ja kilpailukykykeskusteluun.

– Ilmastonmuutos kasvattaa pohjoisen Euroopan merkitystä ruoantuotannossa, mutta potentiaali ei toteudu ilman investointeja. Tuottavuutta, kestävyyttä ja kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon pitää vahvistaa. Ruoantuotanto pitäisi nähdä samalla tavalla yhteiskunnan perustavana infrastruktuurina kuin energia, puolustus tai tietoliikenneyhteydet. Jos haluamme vahvistaa Euroopan ruokaturvaa, maatiloilla täytyy olla mahdollisuus investoida tulevaisuuteen, Hemmilä sanoo.

Hemmilä nosti kokouksessa esiin ajatuksen pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä NBC:ssä. Tavoitteena on vahvistaa maatalouden ääntä tilanteessa, jossa Euroopassa tehdään päätöksiä tulevista investointi-, tutkimus- ja innovaatiopanostuksista. NBC haluaa vaikuttaa siihen, että ruoantuotanto huomioidaan nykyistä vahvemmin esimerkiksi Euroopan investointipankin sekä Horizon Europe -ohjelman painotuksissa.

Kokouksen julkilausumassa yhdeksi maatalouden suurimmista haasteita todetaan investointien rahoitus. NBC:n mukaan ruokaturvaa ei voida vahvistaa ilman toimivia rahoitusmalleja ja pääomaa, joka mahdollistaa pitkäjänteiset investoinnit.

– Maatalous nauttii Pohjoismaissa laajaa kuluttajien tukea, mutta pelkkä sympatia ei mahdollista investointeja. Jos yhteiskunta haluaa vahvistaa ruokaturvaa ja hyödyntää pohjoismaisen maatalouden kasvavan merkityksen, tarvitaan päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä investoinneille, Hemmilä toteaa.

Euroopan ruokaturvaa ei voida rakentaa pelkästään tuotantoa lisäämällä. Pohjoismaisen maatalouden keskeinen haavoittuvuus on riippuvuus tuontiin perustuvista tuotantopanoksista, kuten lannoitteista, polttoaineista ja rehukomponenteista. NBC peräänkuuluttaa investointeja ruokaan strategisena investointina kuten tuotantopanosten saatavuuden vahvistamiseen kansallisella ja alueellisella tasolla.

Mikä NBC?

Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC on vuonna 1934 perustettu pohjoismaisten tuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöfoorumi. Sen jäseniä ovat tuottaja- ja osuustoimintajärjestöt Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. MTK toimii NBC:n puheenjohtajajärjestönä kaudella 2025–2027.

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja

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