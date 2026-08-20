Kokoomuksen Kopra: SDP:n kannat ovat sekaisin kuin seinäkello niin taloudessa, turvallisuudessa kuin sotessa
21.8.2026 12:36:16 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan SDP:n linja näyttää olevan sekaisin kaikissa Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeimmissä kysymyksissä: taloudessa, turvallisuudessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kopra vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kertomaan, mitä pääministeripuolueeksi pyrkivä SDP todella tavoittelee.
– Leikataanko hyvinvointialueilta miljardi euroa vai ei? Äänestääkö SDP:n eduskuntaryhmä tänä syksynä yhtenäisesti rajaturvallisuuslain puolesta vai repeävätkö rivit jälleen? Onko SDP sitoutunut velkajarruun, vaikka eduskuntaryhmästä osa ei halunnut siihen sitoutua ja kenttäväestä iso osa haluaa siitä irtaantua? Talous, turvallisuus ja sote ovat yhteiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä, eikä SDP:llä näytä olevan selkeää linjaa yhdestäkään, Kopra sanoo.
SDP:n kansanedustaja ja puolueen keskeinen sote-poliitikko Aki Lindén esittää hyvinvointialueindeksin leikkaamista prosenttiyksiköllä ensi vaalikauden ajaksi. Lindénin mukaan säästö voisi nousta vaalikauden lopulla miljardiin euroon. SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen kiirehti kommentoimaan medialle, että leikkauksia ei pitäisi tehdä.
Tänään SDP:n sote-valiokuntaryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään avausta, koska sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Suna Kymäläinen kertoi lukeneensa avauksesta lehdestä.
– Kun SDP:n sote-linjaa joudutaan setvimään hätäkokouksessa, pakka on pahasti sekaisin. Lindén ei ole kuka tahansa rivikansanedustaja, vaan SDP:n keskeinen sote-poliitikko. Lindtmanin on nyt paljastettava suomalaisille, kumpaa kantaa hän aikoo SDP:n puheenjohtajana edistää, Lindénin vai Mäkysen, Kopra vaatii.
Kopran mukaan kyse ei ole yksittäisestä näkemyserosta, vaan samasta SDP:n sisäisestä hajanaisuudesta, joka näkyy myös talous- ja turvallisuuspolitiikassa.
– Hyvinvointialueiden kohdalla yksi esittää miljardin säästöä ja toinen ilmoittaa, ettei pidä leikata ollenkaan. Rajaturvallisuuslain kohdalla on jälleen epäselvää, äänestääkö SDP Suomen turvallisuuden puolesta yhtenä rintamana vai äänestääkö osa edustajista jälleen vastaan. Velkajarruun monet eduskuntaryhmän jäsenet jättivät eriävän mielipiteen, jonka lisäksi runsaat menolupaukset herättävät kysymyksen siitä, kestääkö sitoutuminen ensimmäistäkään vaikeaa päätöstä, Kopra toteaa.
– Suomea ei voi johtaa puolue, joka näyttää jokaisessa vaikeassa asiassa olevan samanaikaisesti useaa mieltä. SDP yrittää tarjota jokaiselle jotakin: säästäjille miljardileikkausta, omille riveille vakuutusta siitä, ettei leikkauksesta ole päätetty, turvallisuuden kannattajille tukea rajaturvallisuuslaille ja sen vastustajille vapaat kädet äänestää vastaan.
Kopra muistuttaa, että seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita ratkaisuja julkisen talouden, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Suomen turvallisuuden turvaamiseksi.
– Suomalaisilla on oikeus tietää ennen vaaleja, mitä SDP todella tekisi. Antti Lindtmanin tehtävä ei ole enää selittää puolueensa erimielisyyksiä, vaan johtaa puoluetta ja kertoa sen linja. Leikataanko miljardi vai ei? Tuetaanko rajaturvallisuuslakia vai ei? Ollaanko velkajarrussa mukana myös käytännössä vai ei? Näihin kysymyksiin tarvitaan yksiselitteiset vastaukset, Kopra päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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