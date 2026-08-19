Kansanedustaja Mari Holopainen vaatii toimia Saimaan öljyvahingon jälkeen: Tämä ei saa toistua

– Saimaa on ainutlaatuinen vesistö, jonka puhtaana säilyminen on elintärkeää sekä alueen ihmisille että luonnolle. Nyt tärkeintä on torjua ja selvittää vahingon seuraukset mahdollisimman hyvin. Samalla on kysyttävä, miten varmistamme, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudelleen, Holopainen sanoo.

Öljyä arvioidaan vuotaneen 200–800 litraa. Tarkasta määrästä riippumatta vahinko on jo aiheuttanut merkittävää haittaa. Haukiveden järvivesi on asetettu käyttökieltoon: vettä ei saa käyttää talous- tai juomavetenä, peseytymiseen eikä kasteluun. Öljyä on myös kertynyt paikallisten asukkaiden rannoille. Suuri osa alueen lukuisista kesäasunnoista on kanto- ja järviveden varassa.

– Tämä osoittaa, ettei öljyvahingon vakavuutta voi arvioida vain vuotaneiden litrojen perusteella. Herkässä vesistössä pieneltäkin kuulostavalla vuodolla voi olla merkittäviä seurauksia ihmisille, luonnolle ja alueen elinkeinoille. Siksi vahinkojen ennaltaehkäisyyn on suhtauduttava vakavasti, Holopainen sanoo.

Öljyntorjunta keskittyi alkuvaiheessa öljyn keräämiseen veden pinnalta, ja nyt kartoitetaan myös öljyyntyneitä rantoja. Vahinko tapahtui keskellä äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan keskeistä elinaluetta. Matalissa järvissä öljyvahinkojen ympäristöriskit korostuvat, sillä öljyn yhdisteitä voi päätyä sedimenttiin ja vesieliöihin. Vaikka näkyvä öljy saataisiin kerättyä mahdollisimman tarkasti, kaikkia ympäristövaikutuksia ei voida vielä arvioida. Siksi vahingon mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia vesiekosysteemiin on seurattava. Vesinäytteiden tuloksia odotetaan alkuviikosta.

– Saimaannorppia on kuollut tänä vuonna pyydyksiin jo ennätyksellisen paljon. Äärimmäisen uhanalaisella lajilla ei ole varaa uusiin riskeihin. Puhdas vesi on koko alueen elinehto, ja vaikutuksia saimaannorppaan, kalastoon ja muuhun vesiluontoon pitää seurata riittävän pitkään. Samalla on huolehdittava siitä, etteivät asukkaat, ammattikalastajat ja matkailuyrittäjät jää vahingon seurausten kanssa yksin, Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan tapahtuneesta on otettava opiksi myös öljyvahinkojen ennaltaehkäisyssä. On selvitettävä, olivatko öljyn käsittelyä, säilytystä, valvontaa ja vahinkoihin varautumista koskevat käytännöt riittäviä ja tarvitaanko niihin muutoksia.

– Ympäristövahinkojen kohdalla paras torjuntatoimi on se, ettei vahinkoa pääse syntymään. Saimaan tapahtumista on otettava opiksi. On selvitettävä, missä ennaltaehkäisy petti ja mitä pitää muuttaa, jotta vastaavaa ei tapahdu uudelleen, Holopainen päättää.



Holopainen on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.