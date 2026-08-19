Kansanedustaja Mari Holopainen vaatii toimia Saimaan öljyvahingon jälkeen: Tämä ei saa toistua
21.8.2026 13:27:28 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tiistaina Saimaalla tapahtunut öljyvahinko aiheuttaa haittaa vesistölle, alueen asukkaille ja elinkeinoille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii, että vahingon ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti ja tapahtuneesta otetaan opiksi vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
– Saimaa on ainutlaatuinen vesistö, jonka puhtaana säilyminen on elintärkeää sekä alueen ihmisille että luonnolle. Nyt tärkeintä on torjua ja selvittää vahingon seuraukset mahdollisimman hyvin. Samalla on kysyttävä, miten varmistamme, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudelleen, Holopainen sanoo.
Öljyä arvioidaan vuotaneen 200–800 litraa. Tarkasta määrästä riippumatta vahinko on jo aiheuttanut merkittävää haittaa. Haukiveden järvivesi on asetettu käyttökieltoon: vettä ei saa käyttää talous- tai juomavetenä, peseytymiseen eikä kasteluun. Öljyä on myös kertynyt paikallisten asukkaiden rannoille. Suuri osa alueen lukuisista kesäasunnoista on kanto- ja järviveden varassa.
– Tämä osoittaa, ettei öljyvahingon vakavuutta voi arvioida vain vuotaneiden litrojen perusteella. Herkässä vesistössä pieneltäkin kuulostavalla vuodolla voi olla merkittäviä seurauksia ihmisille, luonnolle ja alueen elinkeinoille. Siksi vahinkojen ennaltaehkäisyyn on suhtauduttava vakavasti, Holopainen sanoo.
Öljyntorjunta keskittyi alkuvaiheessa öljyn keräämiseen veden pinnalta, ja nyt kartoitetaan myös öljyyntyneitä rantoja. Vahinko tapahtui keskellä äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan keskeistä elinaluetta. Matalissa järvissä öljyvahinkojen ympäristöriskit korostuvat, sillä öljyn yhdisteitä voi päätyä sedimenttiin ja vesieliöihin. Vaikka näkyvä öljy saataisiin kerättyä mahdollisimman tarkasti, kaikkia ympäristövaikutuksia ei voida vielä arvioida. Siksi vahingon mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia vesiekosysteemiin on seurattava. Vesinäytteiden tuloksia odotetaan alkuviikosta.
– Saimaannorppia on kuollut tänä vuonna pyydyksiin jo ennätyksellisen paljon. Äärimmäisen uhanalaisella lajilla ei ole varaa uusiin riskeihin. Puhdas vesi on koko alueen elinehto, ja vaikutuksia saimaannorppaan, kalastoon ja muuhun vesiluontoon pitää seurata riittävän pitkään. Samalla on huolehdittava siitä, etteivät asukkaat, ammattikalastajat ja matkailuyrittäjät jää vahingon seurausten kanssa yksin, Holopainen sanoo.
Holopaisen mukaan tapahtuneesta on otettava opiksi myös öljyvahinkojen ennaltaehkäisyssä. On selvitettävä, olivatko öljyn käsittelyä, säilytystä, valvontaa ja vahinkoihin varautumista koskevat käytännöt riittäviä ja tarvitaanko niihin muutoksia.
– Ympäristövahinkojen kohdalla paras torjuntatoimi on se, ettei vahinkoa pääse syntymään. Saimaan tapahtumista on otettava opiksi. On selvitettävä, missä ennaltaehkäisy petti ja mitä pitää muuttaa, jotta vastaavaa ei tapahdu uudelleen, Holopainen päättää.
Holopainen on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Pyhälammi ja Väre: YEL- muutoksen piti tuoda selkeyttä ja vapautta – hallituksen esitys tuotti pettymystä ja hämmennystä19.8.2026 15:50:39 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Pyhälämmi ja puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Väre huomauttavat, että hallituksen esitys YEL järjestelmään liittyvistä muutoksista tuovat laihaa lohtua mikro- ja pienyrittäjille suurista lupauksista huolimatta.
Vihreiden Virta: Suomi lipuu kohti tuloerojen eurooppalaista keskitasoa – ja se on Orpon hallituksen tietoinen valinta18.8.2026 14:44:01 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Petteri Orpon hallitus on tietoisella valinnallaan ajanut Suomen kahtia – ja tuore tutkimus vahvistaa tämän. Tutkimuksen mukaan hallituksen vero- ja sosiaaliturvapäätökset ovat siirtäneet Suomen pois pienten tuloerojen maiden kärjestä kohti eurooppalaista keskitasoa.
Kansanedustaja Mari Holopainen: Uusi tutkimus osoittaa hallituksen tehneen kalliin virheen – työttömyysturvan suojaosa on palautettava17.8.2026 12:13:37 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus osoittaa, että asumistuen suojaosat lisäsivät työttömien osa-aikatyön tekemistä ilman, että ne heikensivät myöhempää kokoaikatyöllistymistä. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopaisen mukaan tulokset vievät lopullisesti pohjan Orpon hallituksen päätökseltä poistaa suojaosat.
Tiedote Vihreiden Hopsu: Omanin öljykatastrofi on varoitus Suomelle Itämerellä seilaavasta ympäristöpommista, johon on puututtava14.8.2026 15:36:17 EEST | Tiedote
Karille ajanut Venäjän varjolaivaston tankkeri on vuotanut öljyä Omanin edustalla viikkojen ajan, uhaten aiheuttaa yhden pahimmista öljykatastrofeista vuosikausiin. Sama voisi tapahtua koska tahansa Itämerellä, missä Venäjän varjolaivaston tankkereita kulkee viikoittain. Tilanteeseen on puututtava ennen kuin on liian myöhäistä, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii.
Vihreiden Mari Holopainen: Hallituksen on estettävä Rydmanin tieteen poliittinen valikointi13.8.2026 14:30:48 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen arvostelee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin päätöksiä hylätä Jyväskylän yliopiston oikaisuvaatimukset sosiaalityön tutkimusrahoituksesta. Holopaisen mukaan päätösten perustelut eivät vastaa tapauksen olennaiseen kysymykseen: miksi ministeri ohitti asiantuntija-arvioinnin ja jätti rahoittamatta virkaesitykseen sisältyneitä tutkimushankkeita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme