Mediakutsu ti 22.9.2026: Tervetuloa Työterveyslaitoksen Työpuntari-webinaariin klo 8.30-9.30
25.8.2026 09:10:00 EEST | Työterveyslaitos | Kutsu
Tervetuloa seuraamaan Työterveyslaitoksen yhteiskunnallisen foorumin, Työpuntarin, webinaaria Miten tekoälystä on oikeasti hyötyä?
Työpuntarin vuoden teema on Hyvinvointia tekoälymurrokseen. Syksyn webinaarissa pureudutaan tekoälyn hyödyntämiskysymyksiin erityisesti johtamisnäkökulmista.
Puheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa nostetaan esiin tuoreita näkemyksiä muun muassa hoiva-alalta, vuorotyön suunnittelusta ja digivihreistä ratkaisuista.
Tekoäly, johtaminen ja digivihreät ratkaisut
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos
Tekoäly hoivassa -hankkeen verkko-opas
Kehittämispäällikkö Teppo Valtonen, Työterveyslaitos
Tekoälyratkaisut johtamisen tukena
Erikoistutkija Marja Känsälä, Työterveyslaitos
Tekoälyn hyödyntäminen vuorotyön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisessä
Tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen, Työterveyslaitos
Paneelikeskustelussa kirkastetaan johtamisen vaatimuksia tekoälymurroksessa. Panelisteina teknologia- ja kehitysjohtaja Minna Nissinen hoivapalveluja tarjoavasta Attendosta sekä työterveyslaitoksesta tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja erikoistutkija Marja Känsälä.
Tapahtuman juontavat Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijat Marika Paaso ja Juha Hietanen.
Webinaari välitetään suorana Ylen Avoimen areenan kautta. Ilmoittautumalla varmistat, että saat linkin sekä suoraan lähetykseen että webinaarin tallenteeseen. Ilmoittaudu tätä kautta. Haastattelupyynnöt aihepiiristä: juha.hietanen@ttl.fi.
Voit tutustua Työpuntarin vuoden teemaan Hyvinvointia tekoälymurrokseen ja sen sisältöihin kuten puntaroinnin kysymyksiin osoitteessa työpuntari.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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