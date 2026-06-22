Työterveyslaitos

Mediakutsu ti 22.9.2026: Tervetuloa Työterveyslaitoksen Työpuntari-webinaariin klo 8.30-9.30

25.8.2026 09:10:00 EEST | Työterveyslaitos | Kutsu

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Tervetuloa seuraamaan Työterveyslaitoksen yhteiskunnallisen foorumin, Työpuntarin, webinaaria Miten tekoälystä on oikeasti hyötyä? 

Työpuntarin vuoden teema on Hyvinvointia tekoälymurrokseen. Syksyn webinaarissa pureudutaan tekoälyn hyödyntämiskysymyksiin erityisesti johtamisnäkökulmista.

Puheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa nostetaan esiin tuoreita näkemyksiä muun muassa hoiva-alalta, vuorotyön suunnittelusta ja digivihreistä ratkaisuista.

Tekoäly, johtaminen ja digivihreät ratkaisut
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos

Tekoäly hoivassa -hankkeen verkko-opas
Kehittämispäällikkö Teppo Valtonen, Työterveyslaitos

Tekoälyratkaisut johtamisen tukena
Erikoistutkija Marja Känsälä, Työterveyslaitos

Tekoälyn hyödyntäminen vuorotyön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisessä
Tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen, Työterveyslaitos

Paneelikeskustelussa kirkastetaan johtamisen vaatimuksia tekoälymurroksessa. Panelisteina teknologia- ja kehitysjohtaja Minna Nissinen hoivapalveluja tarjoavasta Attendosta sekä työterveyslaitoksesta tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja erikoistutkija Marja Känsälä.

Tapahtuman juontavat Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijat Marika Paaso ja Juha Hietanen.

Webinaari välitetään suorana Ylen Avoimen areenan kautta. Ilmoittautumalla varmistat, että saat linkin sekä suoraan lähetykseen että webinaarin tallenteeseen. Ilmoittaudu tätä kautta. Haastattelupyynnöt aihepiiristä: juha.hietanen@ttl.fi.

Voit tutustua Työpuntarin vuoden teemaan Hyvinvointia tekoälymurrokseen ja sen sisältöihin kuten puntaroinnin kysymyksiin osoitteessa työpuntari.fi.

Avainsanat

tekoälyjohtaminentyön tulevaisuustyöhyvinvointi

Yhteyshenkilöt

Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi

Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi

Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.

Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.

Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.

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