Saaristomatkailupäivä kutsuu tutustumaan Itä-Uudenmaan saaristoon
21.8.2026 14:30:45 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Porvoossa 29.8. järjestettävä Saaristomatkailupäivä kokoaa yhteen saaristoluonnosta, merestä, kulttuurista ja matkailusta kiinnostuneet. Haaga-Helian Porvoon-kampuksella (Taidetehtaankatu 1) järjestettävä tapahtuma on avoin kaikille ja maksuton. Ohjelmaa on tarjolla klo 13–17.
Saariston Syke -hankkeessa järjestetään syksyllä 2026 kolme kaikille avointa ja maksutonta saaristomatkailupäivää Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Tapahtumasarjan avaa Porvoon saaristomatkailupäivä lauantaina 29.8.2026, jolloin Haaga-Helian Porvoon-kampuksella tutustutaan saaristoluontoon, merelliseen kulttuuriin, matkailuyritysten palveluihin sekä Saariston syke -valokuvakilpailun teoksiin.
Tekemistä ja nähtävää eri-ikäisille saaristosta kiinnostuneille
Iltapäivän aikana itäisen Uudenmaan saaristoa pääsee katsomaan monesta näkökulmasta. Päivä alkaa klo 13 Dan Rönnbackan ja Camilla Wiksten-Rönnbackan merellisellä musiikilla. Klo 14 luontodokumentaristi Petteri Saario kertoo saaristoluonnosta ja saaristolaisten elämästä valokuvaajan silmin. Klo 15 elokuvantekijä ja ITE-merentutkija Ari Heinilä johdattaa yleisön meren äärelle esityksessään Minun mereni. Päivän päättää klo 16 Saariston syke -hankkeen osuus, jossa esitellään hankkeen asukas- ja matkailijakyselyiden tutkimustuloksia.
Porvoon saaristomatkailupäivässä voi tutustua myös Porvoon saaristomatkailuyritysten toimintaan ja Saariston syke -valokuvauskilpailun näyttelyyn. Yleisö pääsee äänestämään valokuvista omaa suosikkikuvaansa. Perheen pienimmille on saaristoaiheista maksutonta ongintaa. Tapahtumavieraita palvelee tapahtuman ajan Careerian Saaristo Café.
– Saaristomatkailupäivässä yhdistyvät hienolla tavalla saariston luonto, ihmiset, kulttuuri ja matkailu. Päivän ohjelma tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä saariston äärelle ja nähdä, kuinka monipuolinen ja kiinnostava ympäristö se on, sanoo Saariston syke -hankkeen projektipäällikkö Antti Petteri Kurhinen.
Saaristomatkailupäivät 2026
Porvoon saaristomatkailupäivä
29.8.2026 klo 13–17
Haaga-Helian Porvoon-kampus, Taidetehtaankatu 1, Porvoo
Loviisan saaristomatkailupäivä
23.9.2026 klo 16–20
Loviisan Seurahuone, Itäinen Tullikatu 7, Loviisa
Sipoon saaristomatkailupäivä
26.9.2026 klo 12–16
Joensuun Tila, Joensuun raitti 58, Sipoo
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia suurelle yleisölle.
Lisätietoja
Porvoon saaristomatkailupäivän järjestää Saariston syke -hanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Lisätietoja hankkeesta: www.haaga-helia.fi/fi/saaristonsyke
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Petteri KurhinenSaariston syke -hankkeen projektipäällikkö, lehtoriPuh:044 290 0030antti.kurhinen@haaga-helia.fi
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Saariston syke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Saariston syke on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on parantaa itäisen Uudenmaan saaristomatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja innovointivalmiuksia.
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