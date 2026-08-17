Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Saaristomatkailupäivä kutsuu tutustumaan Itä-Uudenmaan saaristoon

21.8.2026 14:30:45 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Jaa

Porvoossa 29.8. järjestettävä Saaristomatkailupäivä kokoaa yhteen saaristoluonnosta, merestä, kulttuurista ja matkailusta kiinnostuneet. Haaga-Helian Porvoon-kampuksella (Taidetehtaankatu 1) järjestettävä tapahtuma on avoin kaikille ja maksuton. Ohjelmaa on tarjolla klo 13–17.

Kaksi henkilöä istuu nuotion äärellä kalliorannalla, yksi soittaa kitaraa, koira taustalla.
Saaristomatkailupäivät järjestetään Porvoossa 29.8., Loviisassa 23.9. ja Sipoossa 26.9. (c) Visit Porvoo

Saariston Syke -hankkeessa järjestetään syksyllä 2026 kolme kaikille avointa ja maksutonta saaristomatkailupäivää Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Tapahtumasarjan avaa Porvoon saaristomatkailupäivä lauantaina 29.8.2026, jolloin Haaga-Helian Porvoon-kampuksella tutustutaan saaristoluontoon, merelliseen kulttuuriin, matkailuyritysten palveluihin sekä Saariston syke -valokuvakilpailun teoksiin.

Tekemistä ja nähtävää eri-ikäisille saaristosta kiinnostuneille

Iltapäivän aikana itäisen Uudenmaan saaristoa pääsee katsomaan monesta näkökulmasta. Päivä alkaa klo 13 Dan Rönnbackan ja Camilla Wiksten-Rönnbackan merellisellä musiikilla. Klo 14 luontodokumentaristi Petteri Saario kertoo saaristoluonnosta ja saaristolaisten elämästä valokuvaajan silmin. Klo 15 elokuvantekijä ja ITE-merentutkija Ari Heinilä johdattaa yleisön meren äärelle esityksessään Minun mereni. Päivän päättää klo 16 Saariston syke -hankkeen osuus, jossa esitellään hankkeen asukas- ja matkailijakyselyiden tutkimustuloksia.

Porvoon saaristomatkailupäivässä voi tutustua myös Porvoon saaristomatkailuyritysten toimintaan ja Saariston syke -valokuvauskilpailun näyttelyyn. Yleisö pääsee äänestämään valokuvista omaa suosikkikuvaansa. Perheen pienimmille on saaristoaiheista maksutonta ongintaa. Tapahtumavieraita palvelee tapahtuman ajan Careerian Saaristo Café. 

– Saaristomatkailupäivässä yhdistyvät hienolla tavalla saariston luonto, ihmiset, kulttuuri ja matkailu. Päivän ohjelma tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä saariston äärelle ja nähdä, kuinka monipuolinen ja kiinnostava ympäristö se on, sanoo Saariston syke -hankkeen projektipäällikkö Antti Petteri Kurhinen.

Saaristomatkailupäivät 2026

Porvoon saaristomatkailupäivä

29.8.2026 klo 13–17
Haaga-Helian Porvoon-kampus, Taidetehtaankatu 1, Porvoo

Loviisan saaristomatkailupäivä

23.9.2026 klo 16–20
Loviisan Seurahuone, Itäinen Tullikatu 7, Loviisa

Sipoon saaristomatkailupäivä

26.9.2026 klo 12–16
Joensuun Tila, Joensuun raitti 58, Sipoo
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia suurelle yleisölle.

Lisätietoja

Porvoon saaristomatkailupäivän järjestää Saariston syke -hanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Lisätietoja hankkeesta: www.haaga-helia.fi/fi/saaristonsyke

Avainsanat

matkailu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Euroopan unionin lippu ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama".
Lataa
Logo: Uudenmaan liitto, Nylands förbund
Lataa

Linkit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Saariston syke

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Saariston syke on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on parantaa itäisen Uudenmaan saaristomatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja innovointivalmiuksia.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye