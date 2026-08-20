Kutsu medialle: Danske Bank julkistaa talousennusteensa 3.9.

Onko Suomi viimein palannut kasvu-uralle?

Miksi Lähi-idän pitkittyneen pattitilanteen vaikutukset talouteen ovat jääneet odotettua pienemmiksi?

Miten keskuspankit navigoivat hidastuneen inflaation ja vakaan kasvun, mutta pitkittyneen epävarmuuden ristipaineissa?

Danske Bank julkaisee torstaina 3.9.2026 uuden Nordic Outlook -raporttinsa, joka sisältää Suomen ja Pohjoismaiden talousennusteiden lisäksi katsauksen maailmantalouden keskeisiin alueisiin.

Tervetuloa median etätilaisuuteen torstaina 3.9.2026 klo 11.00–12.00. Tilaisuudessa Danske Bankin ekonomistit esittelevät tuoreet talousennusteet ja raportin tärkeimmät havainnot sekä vastaavat median kysymyksiin.

Minna Kuusisto, pääekonomisti: Lähi-idän konfliktin pelättiin suistavan kasvun raiteiltaan – miksi näin ei käynytkään?

Kaisa Kivipelto, yksityistalouden ekonomisti: Suomen talousnäkymät – onko Suomi viimein palaamassa vakaasti kasvu-uralle?

Antti Ilvonen, seniorianalyytikko: Globaalin teollisuuden vahva vire tukee kasvua, mutta haastaa keskuspankit

Ilmoittautuminen etätilaisuuteen



Ilmoittaudu etätilaisuuteen viimeistään tiistaina 1.9. klo 16 mennessä: outi.kankanen@danskebank.fi.

Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen embargolistalle



Ilmoittaudu embargolistalle viimeistään tiistaina 1.9. klo 16 mennessä: outi.kankanen@danskebank.fi.

Danske Bankin Nordic Outlook -raportti julkaistaan 3.9. klo 7.00 ja jaetaan medialle STT Info-jakelussa. Embargolistalle ilmoittautuneille raportti jaetaan 2.9.



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Outi Känkänen, lehdistöpäällikkö

outi.kankanen@danskebank.fi

p. 050 576 3925