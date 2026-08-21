Kokoomuksen Sarkomaa: SDP:n riitely uhkaa jarruttaa parlamentaarista sote-työtä
21.8.2026 15:33:09 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan siitä, että SDP:n sisäinen erimielisyys ja linjan puute sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta uhkaa jarruttaa syksyllä jatkuvaa parlamentaarista sote-työtä. Valtioneuvosto asetti keväällä parlamentaarisen työryhmän pohtimaan hyvinvointialueiden tulevaisuutta.
SDP:n kansanedustaja Aki Lindén ehdotti keskiviikkona Helsingin Sanomien haastattelussa jopa miljardin euron säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollosta muun muassa leikkaamalla hyvinvointialueindeksiä. Avaus yllätti myös SDP:n sote-valiokuntaryhmän jäsenet, jotka kokoontuivat asian tiimoilta ylimääräiseen kriisikokoukseen torstaina. Sarkomaan mukaan on selvää, että SDP:llä ei ole yhtenäisiä sote-linjoja.
– Ei ihme, ettei SDP:n säästölistaa ole vieläkään saatu julki. Aki Lindén esittää miljardin sote-säästöä, samaan aikaan toiset puolueessa vastustavat kaikkia leikkauksia eikä osa edes ole kuullut asiasta. Tänään oli jo koolla SDP:n hätäkokous. Edessä näyttää olevan taas värikäs sote-syksy, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaan mukaan sote-keskustelussa tarvitaan riitelyn sijaan ratkaisuja. Suomalaisten on saatava tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelu ja sote-henkilöstölle on turvattava työrauha.
– Kokoomuksen johdolla on koottu parlamentaarinen työryhmä etsimään kestäviä ratkaisuja hyvinvointialueiden rahoitukseen ensi vuosikymmenelle. Minulla on ilo edustaa kokoomusta työryhmässä yhdessä Mia Laihon ja työryhmän puheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen kanssa. Työryhmän jäsenenä toimii myös SDP:n Aki Lindén. Toivon, että demareiden sisäinen kiistely ei vaikuta negatiivisesti kaikkien eduskuntaryhmien yhteiseen työhön, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa muistuttaa, että parlamentaarisen työryhmän asialistan kärjessä on juuri hyvinvointialueiden rahoitus.
– On toivottavaa, että demareilta löytyy yhteinen linja jo seuraavaan kokoukseen mennessä. Olemme koonneet joukot yhteen, jotta voimme yhdessä turvata palvelut – siihen tarvitaan kaikkien puolueiden sitoutumista, ei riitelyä ja vääntöä, Sarkomaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: SDP:n kannat ovat sekaisin kuin seinäkello niin taloudessa, turvallisuudessa kuin sotessa21.8.2026 12:36:16 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan SDP:n linja näyttää olevan sekaisin kaikissa Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeimmissä kysymyksissä: taloudessa, turvallisuudessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kopra vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kertomaan, mitä pääministeripuolueeksi pyrkivä SDP todella tavoittelee.
Kokoomuksen Kauma: SDP riitelee jo siitä, leikkaako se sotesta miljardin20.8.2026 19:58:14 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kertomaan, aikooko SDP leikata miljardin sotesta vai ei. SDP:n Aki Lindén esittää hyvinvointialueiden rahoituksen kasvusta jopa miljardin euron leikkausta samalla, kun Matias Mäkynen varoittaa saman leikkauksen johtavan yt-neuvotteluihin, henkilöstövähennyksiin ja palvelujen heikkenemiseen.
Kokoomuksen Kopra: Lasten someikärajoja ei pidä siirtää seuraavalle hallitukselle20.8.2026 09:57:59 EEST | Tiedote
Pelastakaa Lasten tuoreen kyselyn mukaan 70 prosenttia vanhemmista pelkää oman lapsensa kohtaavan seksuaalista häirintää verkossa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan luvut osoittavat, että hallituksen on toimittava sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseksi. Kokoomus haluaa rajoittaa lasten sosiaalisen median käyttöä ja edistää toimivia ikärajoja vielä tällä hallituskaudella.
Kokoomuksen Vestman: Fingridin varoitukset sähkönkulutuksen rajusta kasvusta ja hinnannoususta laitettava kaikkien hälytyskellot soimaan – tarvitaan laki takaamaan datakeskusten ja uuden sähköntuotannon samanaikaisuus20.8.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoo, että järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingridin tuore varoitus Suomen sähkönkulutuksen jopa 40 prosentin kasvusta sekä sähkön hinnannoususta lähivuosina on laitettava kaikkien hälytyskellon soimaan. Vestmanin mukaan käynnissä on pitkälti datakeskuksista johtuva ennennäkemätön nopea mullistus sähköjärjestelmässä. Siihen vastaamiseksi hänen lakialoitteensa datakeskuksille asetettavista ehdoista on välttämätön. Yli 100 kansanedustajan tukema lakialoite vaatii, että datakeskusten tulee kattaa sähkönkulutuksensa uudella sähköntuotannolla – myös tuulettomien jaksojen aikana säätövoimalla. Vestmanin mukaan lakialoitetta vastustetaan absurdeilla argumenteilla.
Kokoomuksen Laiho: SDP sote-matematiikalla palvelut ajautuisivat kaaokseen19.8.2026 17:31:23 EEST | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho hämmästelee SDP sote-politiikan täyskäännöstä. SDP on läpi vaalikauden syyttänyt hallitusta sote-palvelujen vaarantamisesta säästöillä. Nyt puolueen kansanedustaja Aki Lindén esittää hyvinvointialueiden rahoituksen kasvun leikkaamista jopa miljardilla eurolla samalla, kun SDP haluaa lisätä alueiden kustannuksia ja lakisääteisiä velvoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme